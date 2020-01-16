Рубль позитивно отреагировал на подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа о назначении премьером Михаила Мишустина и частично компенсировал потери четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

Политика Госдума поддержала назначение Мишустина премьером Госдума поддержала кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьера.

Общество Медведев выделил 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола Дмитрий Медведев перед отставкой с поста премьер-министра России подписал постановление о выделении из бюджета более 127,5 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер».

Политика Путин уже придумал новую должность для Медведева Напомним, 15 января Дмитрий Медведев заявил, что покидает пост председателя правительства РФ. Вместе с ним в отставку подал весь кабмин.

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Авто Раскрыта стоимость топовой версии Kia Seltos в России Hyundai предлагает свой кроссовер Creta в максимальной комплектации за 1 млн 375 тыс. рублей, а топовая версия Tucson с автоматом и полным приводом стоит от 1 млн 764 тыс. рублей.

Политика МИД: Россия не изменит внешнюю политику после смены правительства Внешняя политика России останется неизменной после смены правительства страны, заявил заместитель главы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков в интервью РИА "Новости".

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Кино Граждане России составили свой список претендентов на «Оскар» Опрос показал, что продвинутые и взыскательные российские зрители лучшей картиной 2019 года считают драму Тодда Филлипса «Джокер»: за него высказались 37 процентов опрошенных граждан.

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