Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРубль позитивно отреагировал на указ Путина о назначении Мишустина

Рубль позитивно отреагировал на подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа о назначении премьером Михаила Мишустина и частично компенсировал потери четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс рубля вырос после подписания указа о назначении Мишустина премьером

РБКвчера в 08:40

Курс рубля и биржевые индексы укрепились на фоне назначения Мишустина премьер-министром

ТАССвчера в 08:53

Рубль крепнет перед рассмотрением кандидатуры нового премьера

Фонтанка.Рувчера в 02:29

Рубль позитивно отреагировал на указ Путина о назначении Мишустина

РИА Новостивчера в 09:02

Рубль вырос после назначения Мишустина премьером

Известиявчера в 09:07

Повышенный уровень волатильности в диапазоне 61-62 рубля за доллар пока может сохраниться - РФПИ

Финмаркетвчера в 03:28

Курс рубля укрепился после назначения Мишустина

Телеканал 360°вчера в 09:11
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 02:22, Ашберн
Политика

Госдума поддержала назначение Мишустина премьером

Госдума поддержала кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьера.
Ведомости вчера в 07:27
Происшествия

Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

Газета.Ru 01:19
Общество

Медведев выделил 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола

Дмитрий Медведев перед отставкой с поста премьер-министра России подписал постановление о выделении из бюджета более 127,5 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер».
Известия вчера в 18:05
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Путин уже придумал новую должность для Медведева

Напомним, 15 января Дмитрий Медведев заявил, что покидает пост председателя правительства РФ. Вместе с ним в отставку подал весь кабмин.
Deita.ru вчера в 08:37
Общество

Певец Шура прокомментировал слова Водонаевой о «быдле» и маткапитале

РИА Новости вчера в 21:50
Технологии

Delivery Club введет возможность поощрить курьеров

Delivery Club введет возможность поощрить курьеров Сервис доставки еды Delivery Club добавил возможность оставлять чаевые курьерам через приложение.
Коммерсантъ вчера в 17:23
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Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы

Телеведущий Владимир Соловьев вступил в спор с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Известия 01:42
Авто

Раскрыта стоимость топовой версии Kia Seltos в России

Hyundai предлагает свой кроссовер Creta в максимальной комплектации за 1 млн 375 тыс. рублей, а топовая версия Tucson с автоматом и полным приводом стоит от 1 млн 764 тыс. рублей.
Профиль 15 января в 13:36
Армия и оружие

В результате ракетного удара Ирана пострадали 11 военных США

При обстреле Ираном баз США в Ираке 8 января пострадали 11 американских военных. Они получили черепно-мозговые травмы.
Вести.Ru 00:55
Политика

МИД: Россия не изменит внешнюю политику после смены правительства

Внешняя политика России останется неизменной после смены правительства страны, заявил заместитель главы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков в интервью РИА "Новости".
Газета.Ru 01:42
Общество

Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика

Известия вчера в 05:49
Общество

В США заключенного помиловали за несколько часов до казни

Добавим, что Медерс стал шестым по счету помилованным в Джорджии с 2002 года заключенным. Смертная казнь разрешена в 29 американских штатах.
Российская газета вчера в 20:15
Авто

Производство Chevrolet Niva перенесут на конвейер АвтоВАЗа

Как сообщает ToDay News Ufa, Chevrolet Niva будет выпускаться под брендом LADA и до конца года будет интегрирована в модельный ряд АвтоВАЗа.
ToDay News Ufa 14 января в 06:47
Единоборства

Исраэль Адесанья и Йоэль Ромеро возглавят турнир UFC 248

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Донской и три россиянки вышли в финал квалификации Australian Open

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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
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Виктория Боня ответила на обвинения в «чрезмерной любви к фотошопу»

Особо внимательные пользователи Сети заметили, что отражение руки в зеркале не совпадает с тем, как она изображена на фотографии.
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Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону»

Lenta.ru 01:53
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Граждане России составили свой список претендентов на «Оскар»

Опрос показал, что продвинутые и взыскательные российские зрители лучшей картиной 2019 года считают драму Тодда Филлипса «Джокер»: за него высказались 37 процентов опрошенных граждан.
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ФСБ задержала пятерых производителей наркотиков

Участники группы производителей синтетических наркотиков взяты под стражу.
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Общество

Движение по шести дорогам в Алтайском крае закрыли из-за непогоды

Число дорог в Алтайском крае, движение по которым прекращено или ограничено из-за сильной метели, выросло до шести, среди них федеральная трасса А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан, сообщается в пятницу на сайте Министерства транспорта Алтайского края.
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Кандидат в премьеры Михаил Мишустин оказался автором песен Лепса

МордовМедиа вчера в 08:28
Происшествия

Появились новые детали стрельбы в суде Новокузнецка

Как сообщает РИА Новости, после этого стрелок зашел в кабинет и открыл огонь по 43-летней женщине, которая проходила свидетелем по одному из дел.
Дни.ру вчера в 01:04
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Путин запретил иностранное гражданство для российских чиновников

Путин подчеркнул, что главы субъектов федераций, министры, депутаты и судьи не должны иметь иностранного гражданства, а также вида на жительство в других странах, а также иных документов, позволяющих им проживать за границей.
Московский Комсомолец 15 января в 05:11
Армия и оружие

Франция направит авианосец «Шарль де Голль» на Ближний Восток

Париж направит авианосец «Шарль де Голль» на Ближний Восток, чтобы поддержать французские военные операции в регионе, заявил президент страны Эмманюэль Макрон, выступая перед военнослужащими на базе ВВС около Орлеана.
РБК вчера в 14:39
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ЦБ предъявил претензии на 195 млрд рублей за крах московского банка

ЦБ направил претензию лицам, контролировавшим Московский индустриальный банк (МИнБ), с требованием погасить убытки на 195,3 млрд руб. По словам источника "Ведомостей", знакомого с содержанием документа, претензию получили 19 человек, которые руководили кредитной организацией в последние три года перед её санацией, которую ЦБ начал в январе 2019 года.
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Роскачество рассказало о мошенничестве через банкоматы

В Роскачестве рассказали, как не стать жертвой мошенников при пользовании банкоматами.
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В Москве откроют 46 площадок для крещенских купаний

В Москве для крещенских купаний оборудуют 46 площадок, сообщается на сайте мэра.
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Мединский оценил комедию «Холоп»

Напомним, Мединский заявил, что считает успехи отечественного кино в российском прокате фантастическими.
Взгляд.ру вчера в 21:51
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В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу

Самолет российской авиакомпании "ИрАэро" сел на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи Домодедово, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
РИА Новости вчера в 08:19
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