Экономика
РИА НовостиРубль позитивно отреагировал на указ Путина о назначении Мишустина
Рубль позитивно отреагировал на подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа о назначении премьером Михаила Мишустина и частично компенсировал потери четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Политика
Госдума поддержала назначение Мишустина премьером
Госдума поддержала кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьера.
Общество
Медведев выделил 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола
Дмитрий Медведев перед отставкой с поста премьер-министра России подписал постановление о выделении из бюджета более 127,5 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер».
Политика
Путин уже придумал новую должность для Медведева
Напомним, 15 января Дмитрий Медведев заявил, что покидает пост председателя правительства РФ. Вместе с ним в отставку подал весь кабмин.
Общество
Певец Шура прокомментировал слова Водонаевой о «быдле» и маткапитале
Технологии
Delivery Club введет возможность поощрить курьеров
Delivery Club введет возможность поощрить курьеров Сервис доставки еды Delivery Club добавил возможность оставлять чаевые курьерам через приложение.
Политика
Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы
Телеведущий Владимир Соловьев вступил в спор с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Авто
Раскрыта стоимость топовой версии Kia Seltos в России
Hyundai предлагает свой кроссовер Creta в максимальной комплектации за 1 млн 375 тыс. рублей, а топовая версия Tucson с автоматом и полным приводом стоит от 1 млн 764 тыс. рублей.
Армия и оружие
В результате ракетного удара Ирана пострадали 11 военных США
При обстреле Ираном баз США в Ираке 8 января пострадали 11 американских военных. Они получили черепно-мозговые травмы.
Политика
МИД: Россия не изменит внешнюю политику после смены правительства
Внешняя политика России останется неизменной после смены правительства страны, заявил заместитель главы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков в интервью РИА "Новости".
Общество
Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика
Общество
В США заключенного помиловали за несколько часов до казни
Добавим, что Медерс стал шестым по счету помилованным в Джорджии с 2002 года заключенным. Смертная казнь разрешена в 29 американских штатах.
Авто
Производство Chevrolet Niva перенесут на конвейер АвтоВАЗа
Как сообщает ToDay News Ufa, Chevrolet Niva будет выпускаться под брендом LADA и до конца года будет интегрирована в модельный ряд АвтоВАЗа.
Единоборства
Исраэль Адесанья и Йоэль Ромеро возглавят турнир UFC 248
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
Шоу-бизнес
Виктория Боня ответила на обвинения в «чрезмерной любви к фотошопу»
Особо внимательные пользователи Сети заметили, что отражение руки в зеркале не совпадает с тем, как она изображена на фотографии.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону»
Кино
Граждане России составили свой список претендентов на «Оскар»
Опрос показал, что продвинутые и взыскательные российские зрители лучшей картиной 2019 года считают драму Тодда Филлипса «Джокер»: за него высказались 37 процентов опрошенных граждан.
Происшествия
ФСБ задержала пятерых производителей наркотиков
Участники группы производителей синтетических наркотиков взяты под стражу.
Общество
Движение по шести дорогам в Алтайском крае закрыли из-за непогоды
Число дорог в Алтайском крае, движение по которым прекращено или ограничено из-за сильной метели, выросло до шести, среди них федеральная трасса А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан, сообщается в пятницу на сайте Министерства транспорта Алтайского края.
Музыка
Кандидат в премьеры Михаил Мишустин оказался автором песен Лепса
Происшествия
Появились новые детали стрельбы в суде Новокузнецка
Как сообщает РИА Новости, после этого стрелок зашел в кабинет и открыл огонь по 43-летней женщине, которая проходила свидетелем по одному из дел.
Политика
Путин запретил иностранное гражданство для российских чиновников
Путин подчеркнул, что главы субъектов федераций, министры, депутаты и судьи не должны иметь иностранного гражданства, а также вида на жительство в других странах, а также иных документов, позволяющих им проживать за границей.
Армия и оружие
Франция направит авианосец «Шарль де Голль» на Ближний Восток
Париж направит авианосец «Шарль де Голль» на Ближний Восток, чтобы поддержать французские военные операции в регионе, заявил президент страны Эмманюэль Макрон, выступая перед военнослужащими на базе ВВС около Орлеана.
Экономика
ЦБ предъявил претензии на 195 млрд рублей за крах московского банка
ЦБ направил претензию лицам, контролировавшим Московский индустриальный банк (МИнБ), с требованием погасить убытки на 195,3 млрд руб. По словам источника "Ведомостей", знакомого с содержанием документа, претензию получили 19 человек, которые руководили кредитной организацией в последние три года перед её санацией, которую ЦБ начал в январе 2019 года.
Общество
Роскачество рассказало о мошенничестве через банкоматы
В Роскачестве рассказали, как не стать жертвой мошенников при пользовании банкоматами.
Общество
В Москве откроют 46 площадок для крещенских купаний
В Москве для крещенских купаний оборудуют 46 площадок, сообщается на сайте мэра.
Кино
Мединский оценил комедию «Холоп»
Напомним, Мединский заявил, что считает успехи отечественного кино в российском прокате фантастическими.
Происшествия
В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу
Самолет российской авиакомпании "ИрАэро" сел на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи Домодедово, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.