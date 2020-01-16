Экономика
Национальная служба новостейРубль подрос после назначения Мишустина премьер-министром
Политолог о правительстве во главе с Мишустиным По состоянию на 14:35 мск доллар подешевел на 16 коп до 61,58 рубля, евро — на 15 копеек до 68,68 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Спорт
Сборная России лидирует в общем медальном зачете на юношеских Играх
Политика
Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы
Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Происшествия
На трассе М-4 в Адыгее столкнулись 20 машин, есть погибший
На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись двадцать легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Происшествия
Модель из РФ задержали в Испании за ложное обвинение в изнасиловании
Общество
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
Политика
Путин назначил Медведева на должность зампредседателя Совбеза РФ
Путин подписал указ о введении должности заместителя председателя Совета безопасности. На эту должность он назначил Дмитрия Медведева.
Шоу-бизнес
Виктория Боня ответила на обвинения в «чрезмерной любви к фотошопу»
Особо внимательные пользователи Сети заметили, что отражение руки в зеркале не совпадает с тем, как она изображена на фотографии.
Происшествия
ФСБ задержала пятерых членов банды наркоторговцев
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в подмосковном Серпухове пятерых членов группировки, занимавшейся продажей наркотиков через интернет.
Происшествия
В Москве задержаны сообщники «бога Кузи»
Происшествия
Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник
Общество
В России появились первые видеобанкоматы
ВТБ установил первые в России видеобанкоматы, пользователи которых могут получить онлайн-консультацию сотрудника контакт-центра банка, рассказал РБК представитель ВТБ.
Шоу-бизнес
Путин поздравил Игоря Николаева с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил композитора и певца Игоря Николаева с 60-летием.
Хоккей
Ковальчук оформил дубль и забросил вторую победную шайбу за «Монреаль»
Единственную шайбу в заключительном периоде провел также Ковальчук, установивший окончательный счет - 4:1. Таким образом, на счету Ковальчука уже 7 (3+4) очка в семи проведенных встречах после подписания контракта с "Канадиенс", причем в обоих матчах, где он забрасывал, его шайбы становились победными.
Политика
МИД: Россия не изменит внешнюю политику после смены правительства
Внешняя политика России останется неизменной после смены правительства страны, заявил заместитель главы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков в интервью РИА "Новости".
Общество
В Кемерове началось рассмотрение дела бывшего замгубернатора Кузбасса
17 января в Центральном районном суде Кемерова началось рассмотрение дела экс-замгубернатора области по топливно-энергетическому комплексу и экологии.
Происшествия
СМИ сообщили о задержании заместителя мэра Ярославля за взятку
Правоохранительные органы задержали заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства Рината Бадаева.
Экономика
Курс рубля упал на новости об отставке правительства
В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.
Происшествия
МАК опубликовал итоговый отчет о происшествии с самолетом Utair в Сочи
Шоу-бизнес
Климова снялась в купальнике на пляже острова Бали
На кадрах актриса идет по пляжу в бело-голубом купальнике. Кроме того, звезда запечатлела на память потрясающей красоты закат.
Авто
В России средняя сумма автокредита превысила 1 млн рублей
Впервые в России средняя сумма автокредита перевалила за 1 млн рублей, однако пока это произошло только в Москве, зафиксировано в результатах исследования бюро кредитных историй «Эквифакс» (есть в распоряжении «Известий»).
Наука
Установлено, что кошки способны питаться плотью человека
Американские ученые засняли, как две бездомные кошки, которые оказались в научно-исследовательском учреждении, где изучают разложение тела, поедали человеческую плоть.
Политика
Мишустин выступил против налога на богатых
Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин прокомментировал тему возможного введения так называемого налога на богатых.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
Происшествия
Трое иностранцев погибли в ДТП под Саратовом
Столкнулись автомобиль «Волга» и минивэн Hyundai, в котором ехали восемь человек. Трое из погибших являются иностранным гражданами.
Армия и оружие
В результате ракетного удара Ирана пострадали 11 военных США
При обстреле Ираном баз США в Ираке 8 января пострадали 11 американских военных. Они получили черепно-мозговые травмы.
Общество
Медведев выделил 127 миллиардов рублей на атомный ледокол
С 2020 по 2027 год правительство выделит 127 миллиардов рублей на строительство атомного ледокола проекта 10510 "Лидер".
Общество