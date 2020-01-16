Экономика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейРубль подрос после назначения Мишустина премьер-министром

Политолог о правительстве во главе с Мишустиным По состоянию на 14:35 мск доллар подешевел на 16 коп до 61,58 рубля, евро — на 15 копеек до 68,68 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс рубля и биржевые индексы укрепились на фоне назначения Мишустина премьер-министром

ТАССвчера в 08:53

Рубль позитивно отреагировал на указ Путина о назначении Мишустина

РИА Новостивчера в 09:02

Курс рубля вырос после подписания указа о назначении Мишустина премьером

РБКвчера в 08:40

Рубль вырос после назначения Мишустина премьером

Известиявчера в 09:07

Курс рубля укрепился после назначения Мишустина

Телеканал 360°вчера в 09:11

Рубль укрепился на фоне назначения Мишустина

Взгляд.рувчера в 08:36

Рубль подрос после назначения Мишустина премьер-министром

Национальная служба новостейвчера в 09:29
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Спорт

Сборная России лидирует в общем медальном зачете на юношеских Играх

Газета.Ru вчера в 12:12
Политика

Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы

Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 20:25
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru 15 января в 13:54
Происшествия

Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

Газета.Ru 01:19
Происшествия

На трассе М-4 в Адыгее столкнулись 20 машин, есть погибший

На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись двадцать легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
РИА Новости 02:21
Происшествия

Модель из РФ задержали в Испании за ложное обвинение в изнасиловании

Росбалт вчера в 21:59
Общество

Познер оценил требование лишить Урганта гражданства

Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
РИА Новости вчера в 17:21
Политика

Путин назначил Медведева на должность зампредседателя Совбеза РФ

Путин подписал указ о введении должности заместителя председателя Совета безопасности. На эту должность он назначил Дмитрия Медведева.
РЕН ТВ вчера в 08:17
Происшествия

Посадку самолета на недействующую полосу в Домодедово сняли на видео

РИА Новости 00:31
Шоу-бизнес

Виктория Боня ответила на обвинения в «чрезмерной любви к фотошопу»

Особо внимательные пользователи Сети заметили, что отражение руки в зеркале не совпадает с тем, как она изображена на фотографии.
Народные новости вчера в 21:02
Происшествия

ФСБ задержала пятерых членов банды наркоторговцев

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в подмосковном Серпухове пятерых членов группировки, занимавшейся продажей наркотиков через интернет.
Известия 02:01
Происшествия

В Москве задержаны сообщники «бога Кузи»

Газета.Ru 02:06
Происшествия

Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник

Lenta.ru вчера в 09:53
Общество

В России появились первые видеобанкоматы

ВТБ установил первые в России видеобанкоматы, пользователи которых могут получить онлайн-консультацию сотрудника контакт-центра банка, рассказал РБК представитель ВТБ.
РБК вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Путин поздравил Игоря Николаева с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил композитора и певца Игоря Николаева с 60-летием.
Rambler News Service 02:16
Хоккей

Ковальчук оформил дубль и забросил вторую победную шайбу за «Монреаль»

Единственную шайбу в заключительном периоде провел также Ковальчук, установивший окончательный счет - 4:1. Таким образом, на счету Ковальчука уже 7 (3+4) очка в семи проведенных встречах после подписания контракта с "Канадиенс", причем в обоих матчах, где он забрасывал, его шайбы становились победными.
ProstoProSport вчера в 23:42
Политика

МИД: Россия не изменит внешнюю политику после смены правительства

Внешняя политика России останется неизменной после смены правительства страны, заявил заместитель главы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков в интервью РИА "Новости".
Газета.Ru 01:42
Общество

В Кемерове началось рассмотрение дела бывшего замгубернатора Кузбасса

17 января в Центральном районном суде Кемерова началось рассмотрение дела экс-замгубернатора области по топливно-энергетическому комплексу и экологии.
Газета Кемерова вчера в 23:25
Происшествия

СМИ сообщили о задержании заместителя мэра Ярославля за взятку

Правоохранительные органы задержали заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства Рината Бадаева.
Ридус вчера в 16:11
Экономика

Курс рубля упал на новости об отставке правительства

В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.
Ведомости 15 января в 08:48
Происшествия

МАК опубликовал итоговый отчет о происшествии с самолетом Utair в Сочи

Известия вчера в 07:23
Шоу-бизнес

Климова снялась в купальнике на пляже острова Бали

На кадрах актриса идет по пляжу в бело-голубом купальнике. Кроме того, звезда запечатлела на память потрясающей красоты закат.
Телепрограмма 00:22
Авто

В России средняя сумма автокредита превысила 1 млн рублей

Впервые в России средняя сумма автокредита перевалила за 1 млн рублей, однако пока это произошло только в Москве, зафиксировано в результатах исследования бюро кредитных историй «Эквифакс» (есть в распоряжении «Известий»).
Известия 14 января в 17:56
Наука

Установлено, что кошки способны питаться плотью человека

Американские ученые засняли, как две бездомные кошки, которые оказались в научно-исследовательском учреждении, где изучают разложение тела, поедали человеческую плоть.
МедиаПоток вчера в 12:11
Политика

Мишустин выступил против налога на богатых

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин прокомментировал тему возможного введения так называемого налога на богатых.
Национальная служба новостей вчера в 05:46
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
РИА Новости вчера в 21:24
Происшествия

Трое иностранцев погибли в ДТП под Саратовом

Столкнулись автомобиль «Волга» и минивэн Hyundai, в котором ехали восемь человек. Трое из погибших являются иностранным гражданами.
Известия вчера в 04:22
Армия и оружие

В результате ракетного удара Ирана пострадали 11 военных США

При обстреле Ираном баз США в Ираке 8 января пострадали 11 американских военных. Они получили черепно-мозговые травмы.
Вести.Ru 00:55
Общество

Медведев выделил 127 миллиардов рублей на атомный ледокол

С 2020 по 2027 год правительство выделит 127 миллиардов рублей на строительство атомного ледокола проекта 10510 "Лидер".
РИА Новости вчера в 23:22
Общество

В «Роскосмосе» рассказали о состоянии спутника «Метеор-М»

RT на русском 02:16
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