Экономика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейРубль подрос после назначения Мишустина премьер-министром

Политолог о правительстве во главе с Мишустиным По состоянию на 14:35 мск доллар подешевел на 16 коп до 61,58 рубля, евро — на 15 копеек до 68,68 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рубль подрос после назначения Мишустина премьер-министром

Национальная служба новостей09:29

Курс рубля укрепился после назначения Мишустина

Телеканал 360°09:11

Курс рубля и биржевые индексы укрепились на фоне назначения Мишустина премьер-министром

ТАСС08:53

Рубль позитивно отреагировал на указ Путина о назначении Мишустина

РИА Новости09:02

Курс рубля вырос после подписания указа о назначении Мишустина премьером

РБК08:40

Рубль укрепился на фоне назначения Мишустина

Взгляд.ру08:36

Рубль вырос после назначения Мишустина премьером

Известия09:07
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Политика

Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства России

Глава государства поблагодарил членов кабмина за работу 15 января после послания президента Федеральному собранию премьер министр России заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.
Pro Город Сыктывкар вчера в 08:50
Шоу-бизнес

Давид Манукян высмеял слухи о том, что он расстался с Ольгой Бузовой

Давид Манукян высмеял слухи о расставании с Ольгой Бузовой "Не заметно, если честно", – ответила Бузова возлюбленному.
Вокруг ТВ вчера в 07:05
Политика

Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»

Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Московский Комсомолец вчера в 13:56
Финансы

Предсказавший рост доллара до 200 рублей аналитик объяснился

Ранее в СМИ появились сообщения, что Ведев спрогнозировал падение курса до 200 рублей за доллар.
Газета.Ru 11:34
Шоу-бизнес

Оголившийся сын Елены Яковлевой показал торс в татуировках

Российская актриса театра и кино Елена Яковлева неоднократно говорила о своей любви к сыну - Денису Шальных, который на протяжении долгого времени не мог найти себя.
Московский Комсомолец 08:38
Общество

Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика

Известия 05:49
Политика

Греф назвал главного министра в правительстве

Самым главным министром в правительстве является это министр образования, такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф в ходе выступления на Гайдаровском форуме.
Rambler News Service 06:49
Политика

Зеленский на два года понизил возраст срочного призыва в армию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому возраст призыва в армию в текущем году снижается с 20 до 18 лет.
РБК 11:28
Происшествия

Суд Москвы арестовал активистку «Левого сопротивления»

Мещанский суд Москвы арестовал на активистку движения «Левое сопротивление» Дарью Полюдову, которой вменяются призывы к сепаратизму и терроризму.
Московский Комсомолец 11:34
Политика

Мишустин назвал главные задачи на посту премьера

У правительства есть все источники для реализации поставленных президентом задач, уверен кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин.
Российская газета 07:18
Общество

Житель Новороссийска продает «уникальную» кошку за 20 миллионов рублей

Житель Новороссийска опубликовал объявление о продаже "уникальной кошки" за 20 миллионов рублей.
РИА Новости 09:39
Политика

Путин заявил, что Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда выносит явно неправовые вердикты, это неприемлемо, но российская сторона и в этом случае их выполняет, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 10:13
Политика

Эрдоган объявил об отправке в Ливию турецких военных для поддержки ПНС

РИА Новости 06:11
Хоккей

«Автомобилист» обыграл «Салават Юлаев»

«Автомобилист» выиграл у «Салавата Юлаева» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Спорт-Экспресс 11:25
Футбол

УЕФА изменил схему команды года из-за Роналду

Организация использовала схему 4-2-4 вместо более традиционных 4-4-2 и 4-3-3 ради того, чтобы в команде нашлось место для нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.
Soccer.ru 05:28
Футбол

«Монако» с Головиным крупно проиграл «ПСЖ»

В перенесенном матче 15-го тура чемпионата Франции "Монако" принимал "Пари Сен-Жермен". Гости одержали убедительную победу - 4:1.
Российская газета вчера в 18:07
Технологии

Релиз Cyberpunk 2077 перенесли

CD Projekt Red перенесла выход Cyberpunk 2077. Релиз игры состоится 17 сентября 2020 года.
CyberSport.ru 12:33
Происшествия

Посадку SSJ100 на недостроенную полосу назвали ошибкой пилота

РБК 10:15
Происшествия

В ДТП под Саратовом погибли четыре человека

Четыре человека погибли в ДТП с минивэном под Саратовом, сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МВД по обеспечению безопасности дорожного движения (Госавтоинспекция).
РБК 04:29
Политика

Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы

Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
ТАСС 03:32
Политика

Саркози предложил создать новый союз Европы с Россией

Новая международная структура могла бы решать проблемы безопасности и экономики от Европы до Азии, заявил экс-президент Франции Николя Саркози, выступая на Гайдаровском форуме в Москве.
РБК 12:41
Футбол

Стали известны соперники «Зенита» по товарищеским матчам на сборах

На сайте "Зенита" опубликовано расписание товарищеских матчей, которые команда проведет в рамках зимних сборов.
DP.RU 09:32
Политика

Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве

Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
РИА Новости 05:27
Общество

В российских школах могут ввести бесплатное питание с 1 сентября

БК55 вчера в 05:18
Армия и оружие

Помпео: США готовы «атаковать Россию», как сделали это с Ираном

Государственный секретарь США сделал неожиданное заявление, из которого следует, что Вашингтон готов "атаковать Россию" так же, как сделал это с Ираном, когда "ликвидировал" генерала Касема Сулеймани.
Pravda.Ru вчера в 21:25
Наука

Регулярный секс может задержать менопаузу

Судя по статистике, которую проанализировали британские ученые, ранняя менопауза чаще наступает у тех женщин, которые занимаются сексом один раз в месяц и реже.
Planet Today вчера в 06:53
Экономика

Ледокол «Лидер» запланировали ввести в эксплуатацию в 2027 году

Интерфакс 02:03
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали в Брэдфорд с официальным визитом

Сегодня Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали с официальным визитом в Брэдфорд, завершив свои зимние каникулы.
Salt Mag вчера в 10:20
Происшествия

Семь автомобилей столкнулись на трассе Оренбург-Орск

ДТП произошло на 239 км. трассы Орск-Оренбург, вблизи поселка Халилово.
Вестирама.ру 11:12
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
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