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Рубль получит шансы укрепиться к доллару и евро

Возврат доллара к отметке в 75,5 рубля, а евро — к 89,5 рубля на биржевых торгах может оказаться временным. На следующей неделе у российской валюты появятся возможности усилить свои позиции.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Курсы доллара и евро ждет временный откат от максимальных значений

Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", проанализировал источники, от которых рубль может получить поддержку: - Возврат курса доллара к отметкам в 75,5 рубля, а евро - к 89,5 рубля в последний торговый день этой недели может носить временную природу, - считает эксперт.
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