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Рубль получит возможности для укрепления в феврале

Рубль продолжит укрепляться относительно иностранных валют в ближайшие месяцы. В феврале он сможет вернуться к показателям середины 2020 года, считает эксперт Валерий Корнейчук. Начало года стало для российской экономики благоприятным периодом, несмотря на сохранившиеся "коронавирусные тренды".В источнике
RT на русском
Рамблер
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ГТРК Мурман
Газета.Ru
С чего всё началось
Российская газета

В феврале рубль вернется к показателям июля 2020 года

Однако на одно из них - одобрение Палатой представителей импичмента президенту США Дональду Трампу, американский фондовый рынок практически никак на это не отреагировал.
Российская газетавчера в 22:00
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ИА Красная Весна

Преподаватель ВШУФ дал прогноз курса рубля

ИА Красная Весна10:03
RT на русском

Эксперт дал прогноз курса рубля в ближайшие месяцы

RT на русскомвчера в 10:38
Газета.Ru

Эксперт спрогнозировал курс рубля на ближайшие месяцы

Газета.Ru08:58
ФАН

Аналитик спрогнозировал, что будет с курсом рубля в феврале

ФАН07:53
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Рубль получит возможности для укрепления в феврале

Экономика сегодня07:39
Рамблер

Эксперт спрогнозировал подорожание нефти до 60 долларов

Рамблер07:44
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Эксперт рассказал о благоприятном прогнозе для курса рубля на ближайшие месяцы

Москва 2409:40

Певец Элвин Грей сделал предложение своей девушке в мечети Кул-Шариф в Казани

Российский певец Элвин Грей, в миру известный как Радик Юльякшин, сделал предложение руки и сердца своей девушке Инзиле в мечети Кул-Шариф в столице Татарстана, сообщает информационно-новостной портал EVO-RUS.COM.
Певец Элвин Грей сделал предложение своей девушке в мечети Кул-Шариф в Казани
Evo-rus.com11:17

Телеведущая Ксения Бородина объявила о возобновлении съемок шоу «Бородина против Бузовой»

Известно, что в программе теперь будут обсуждаться остросоциальные проблемы 37-летняя телеведущая Ксения Бородина рассказала в своём Instagram-аккаунте о том, что стартовали съёмки нового сезона шоу «Бородина против Бузовой».
Центральная Служба Новостейвчера в 00:21