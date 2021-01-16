Рубль получит возможности для укрепления в феврале
Рубль продолжит укрепляться относительно иностранных валют в ближайшие месяцы. В феврале он сможет вернуться к показателям середины 2020 года, считает эксперт Валерий Корнейчук. Начало года стало для российской экономики благоприятным периодом, несмотря на сохранившиеся "коронавирусные тренды".В источнике
С чего всё началось
В феврале рубль вернется к показателям июля 2020 года
Однако на одно из них - одобрение Палатой представителей импичмента президенту США Дональду Трампу, американский фондовый рынок практически никак на это не отреагировал.
Российская газетавчера в 22:00
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