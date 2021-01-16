Рубль продолжит укрепляться относительно иностранных валют в ближайшие месяцы. В феврале он сможет вернуться к показателям середины 2020 года, считает эксперт Валерий Корнейчук. Начало года стало для российской экономики благоприятным периодом, несмотря на сохранившиеся "коронавирусные тренды".

С чего всё началось В феврале рубль вернется к показателям июля 2020 года Однако на одно из них - одобрение Палатой представителей импичмента президенту США Дональду Трампу, американский фондовый рынок практически никак на это не отреагировал. Российская газета вчера в 22:00