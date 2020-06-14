Финансы
Российская газетаРубль после праздников снова начнет укрепляться
Специально для "Российской газеты" Арсений Дадашев, директор Академии управления финансами и инвестициями, дал прогноз по рублю и объяснил, как события в США помогают российской валюте укрепляться: - Федеральная резервная система США ожидает, что ВВП Штатов упадет на 6,5 процентов.
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Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости 14:34
Политика
В Бразилии сторонники президента обстреляли пиротехникой конституционный суд
Как сообщает информационный портал "Метрополес", в центре столицы Бразилии сторонники президента Бразилии Жаира Болсонару обстреляли здание Федерального верховного суда средствами пиротехники в знак протеста против расследований в отношении правящей элиты страны.
Московский Комсомолец 20:15
Культура
Театр Et Cetera под руководством Калягина начинает репетиции
Московский театр Et Cetera под руководством народного артиста РСФСР Александра Калягина с начала новой недели приступает к репетициям, сообщает ТАСС.
МИР 24 18:48
Общество
Счетная палата обнаружила на 900 млн рублей нарушений в Минсельхозе
Счетная палата выявила в работе Минсельхоза и подчиненных ему Росрыболовства и Россельхознадзора нарушения в исполнении федерального бюджета на 900,7 млн руб. Об этом сообщила палата по итогам проверки за 2019 г. "Почти две трети от этой суммы (650,1 млн руб.) приходится на Минсельхоз", — отмечается в сообщении.
Ведомости 18:48
Политика
Сестра Ким Чен Ына анонсировала «следующий шаг» КНДР в отношении Сеула
Корейская Народная Демократическая Республика в ближайшее время предпримет "следующий шаг" в отношении Сеула, заявила первый заместитель директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, являющаяся младшей сестрой лидера страны Ким Чены Ына.
Газета.Ru вчера в 10:12
Общество
Эксперты заявили, что безработица в США может стать вечной
10 июня в Федеральной резервной системе (ФРС) Соединенных Штатов заявили, что падение американского ВВП в 2020 году составит 6,5%, но уже в следующем году он должен восстановиться до 5%. В конце мая эксперты Bloomberg Economics писали, что в Штатах ожидается сильнейший всплеск безработицы со времен Великой депрессии.
RuNews24.ru 18:25
Авто
Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля
С 1 июля в России вступят ряд новых правил, которые коснуться автомобилистов и некоторых транспортных средств.
Piter.tv вчера в 08:09
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи
RT на русском 19:18
Общество
Оползень медленно движется с горы Плоской в Южно-Сахалинске
В районе биатлонной трассы на склоне горы Плоской в Южно-Сахалинске сошел оползень.
Сахалин.Инфо 00:01
Происшествия
В СК назвали вероятные причины крушения катера на Камчатке
РИА Новости 07:51
Общество
В Минске заявили об изъятии картин на $20 млн по делу Белгазпромбанка
В ходе расследования по делу Белгазпромбанка были изъяты около 150 картин на общую сумму в $20 млн.
РБК 20:17
Общество
Главный инфекционист: США вернутся к нормальной жизни только через год
Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что страна может вернуться к нормальной жизни только через год.
News.ru 11:25
Армия и оружие
Трамп рассказал о создающихся в США гиперзвуковых ракетах
В Америке идет работа над гиперзвуковыми ракетами, которые с расстояния 1,6 тыс км смогут поразить цель диаметром около 70 см. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед выпускниками военной академии Вест Пойнт в штате Нью-Йорк.
Вестник Кавказа вчера в 13:30
Общество
Жители Венеции протестуют против вернувшихся в город туристов
Отмечается, что жителей Венеции возмущает, что туристы «будут пачкать» воду в каналах.
News.ru 08:03
Политика
Маски-шоу, массовый психоз, протертые колени - обзор главных событий в Хакасии с 8 по 14 июня
Минувшая неделя ознаменовалась для жителей Хакасии, пожалуй, историческим событием.
ИА Хакасия 19:00
Армия и оружие
В России создадут «водоплавающую» версию комплекса ПВО «Тор-М2»
В России разрабатывается «водоплавающая» версия комплекса противовоздушной обороны (ПВО) «Тор-М2».
Профиль 20:31
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
Политика
В Конгрессе США предложили ужесточить санкции против Пригожина
Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, демократ Элиот Энгел предложил ужесточить санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина.
Коммерсантъ 12 июня в 19:20
Шоу-бизнес
Волочкова устроила Борисовой балетный «ад»
В финале Анастасия Волочкова заявила, что в отличие от обсуждений, которые устраивает ей Дана Борисова, ее шпагат - очень продуктивная вещь, потому что он мотивирует детей и становится стимулом для того, чтобы они тоже стремились к подобным вершинам.
Территория новостей 13:09
Экономика
Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности России до 2035 года.
Коммерсантъ 08:04
Шоу-бизнес
Наследство Жанны Фриске достанется ее сыну Платону
Отец певицы Жанны Фриске Владимир рассказал, что планирует оформить семейное имущество на внука Платона.
ФАН 18:39
Армия и оружие
База в Ираке с военными США подверглась ракетному обстрелу
РЕН ТВ вчера в 15:00
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Тайваня
ТАСС вчера в 16:46
Политика
МИД Украины рассказал о наступательной дипломатии по Донбассу
В вопросе решения конфликта на Донбассе Украина занимает позицию наступательной дипломатии, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью «Укринформу».
Коммерсантъ 15:22
Политика
Солодов подался в губернаторы Камчатки
Как сообщалось ранее, выборы губернатора Камчатского края состоятся 13 сентября. Период выдвижения кандидатов продлится до 4 июля.
Камчатка-Информ вчера в 21:07
Наука
Самую первую форму жизни на Земле создали в лаборатории
Ученые смогли создать в лабораторных условиях первичную форму жизни - пузырьки-везикулы в "первичном бульоне".
Evo-rus.com 08:06
Общество
Известный бренд прервал работу с Собчак из-за шутки о Костюшкине
Сотрудничество ведущей Ксении Собчак и популярного косметического бренда прервано.
Московский Комсомолец 09:01
Шоу-бизнес
Подольская поделилась снимком в бюстгальтере
Подольская поделилась снимком в бюстгальтере Наталья экспериментирует с образами. Наталья Подольская поделилась экспериментами с внешностью.
Экспресс газета 02:00