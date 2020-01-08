Финансы
Экономика сегодняРубль потерял к доллару и укрепился к евро на торгах Мосбиржи
Курс евро по сравнению с уровнем закрытия торгов предыдущего дня опустился на 15,75 копейки – до 69 рубля. Напомним, Банк России установил следующие официальные курсы валют на праздничные дни (1-8 января) и первый рабочий день 2020 года (9 января): 61,9057 рубля за доллар и 69,3777 рубля за евро.
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Политика
Путин и Эрдоган призвали к прекращению огня в Ливии
Президенты РФ Владимир Путин и Турции Реджеп Эрдоган призвали к прекращению огня в Ливии с 12 января.
Армия и оружие
Генсек НАТО осудил удары Ирана по базам США в Ираке
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил ракетный удар, который нанес Иран по базам США в Ираке.
Происшествия
На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой
Политика
Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране
Армия и оружие
Глава Минобороны Ирана высказался о дальнейших действиях против США
Глава Минобороны Ирана Амир Хатами высказался о дальнейших действиях, которые Тегеран готов предпринять против США в продолжение ночных ракетных атак.
Шоу-бизнес
Саша Зверева прокомментировала слухи о четвертой беременности
На своей странице в Instagram Александра Зверева продемонстрировала стройную фигуру и таким образом опровергла слухи о беременности.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Происшествия
МАУ назвала имена жертв крушения украинского лайнера в Иране
Компания «Международные авиалинии Украины» опубликовала список пассажиров самолета Boeing 737, который потерпел крушение сразу после взлета из аэропорта Тегерана.
Шоу-бизнес
Отдыхающий на Мальдивах Филипп Киркоров поздравил всех с Рождеством
Потом исполнитель едет на мероприятие в честь праздника и громко говорит: "С Рождеством всех".
Политика
Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд вернула российскому посольству бутылку крымского шампанского, подаренную ей на 50-летие.
Политика
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком
"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.
Кино
В Сети появились первые фото Роберта Паттинсона в роли Бэтмена
Происшествия
Житель Петербурга два года хранил труп на балконе, пишут СМИ
Владелец помещения более двух лет хранил тело на балконе. Кем ему приходится умерший, не сообщается. Следственный комитет начал проверку.
Общество
Карлос Гон рассказал о нарушении его прав в Японии
Экс-глава автомобилестроительного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон обвинил власти Японии в жестоком обращении и нарушении прав человека.
Происшествия
Полиция в Оттаве сообщила о стрельбе с большим числом пострадавших
Полиция столицы Канады сообщила, что в городе произошла стрельба, в результате которой пострадало большое число людей.
Армия и оружие
СМИ: США нечем сбивать иранские ракеты в Ираке
Командование американских вооруженных сил приказало не пытаться сбивать выпущенные Ираном баллистические ракеты, так как у США в регионе нет систем ПВО, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на свои источники в Пентагоне.
Здоровье
Доктор Мясников назвал пять бесполезных методов народной медицины
Известный российский доктор Мясников озвучил в СМИ пять бесполезных народных методов лечения.
Политика
Косачёв рассказал о важности запуска газопровода «Турецкий поток»
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал официальный старт работы газопровода «Турецкий поток».
Автоспорт
Экипаж Андрея Каргинова выиграл третий этап «Дакара»
Экипаж Андрея Каргинова выиграл третий этап «Дакара». 7 января в Саудовской Аравии прошел третий этап международного ралли «Дакар-2020».
Кино
Режиссёр «Легенды №17» обвинил зрителей в провале российских фильмов
Российский кинорежиссёр Николай Лебедев, известный по работе над фильмами «Легенда №17» и «Экипаж», обвинил в прокатном провале некоторых фильмов зрителей, которые оказались не готовы к встрече с ними.
Общество
Роскачество назвало самые качественные российские товары
В России производят очень качественные кондитерские изделия, печенье, мороженое, растительное масло и продукты из отечественных зерна и муки, рассказал глава Роскачества Максим Протасов в интервью «Российской газете».
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Гаджеты
«Samsung» привезла на «CES 2020» совершенно новый формат телефона
Как сообщает портал «ixbt.com», на закрытой презентации в рамках выставки CES 2020, компания представила совершенно новый формат раскладушки.
Общество
Число погибших в давке на похоронах Сулеймани достигло 56
Не менее 56 человек погибли, 213 пострадали в результате давки, возникшей на церемонии прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани в городе Керман.
Происшествия
Неизвестный сообщил, что терминал аэропорта в Одессе заминирован
Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт в Одессе и заявил, что терминал заминирован, мужчину задержали, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщил в среду советник начальника управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.
Гаджеты
У смартфонов Xiaomi и Redmi появились новые полезные функции
Компания Xiaomi продолжает развивать свою фирменную оболочку MIUI, хорошо известную своими широкими возможностями для настройки.
Политика
Новак прокомментировал возможность экстренного собрания ОПЕК+
Страны сделки ОПЕК+ всегда имеют возможность собраться, если для этого будет необходимость, и обсудить ситуацию на рынке нефти, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.