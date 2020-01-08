Курс евро по сравнению с уровнем закрытия торгов предыдущего дня опустился на 15,75 копейки – до 69 рубля. Напомним, Банк России установил следующие официальные курсы валют на праздничные дни (1-8 января) и первый рабочий день 2020 года (9 января): 61,9057 рубля за доллар и 69,3777 рубля за евро.

Рубль потерял к доллару и укрепился к евро на торгах Мосбиржи

Шоу-бизнес Саша Зверева прокомментировала слухи о четвертой беременности На своей странице в Instagram Александра Зверева продемонстрировала стройную фигуру и таким образом опровергла слухи о беременности.

Политика Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком "В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.

Армия и оружие СМИ: США нечем сбивать иранские ракеты в Ираке Командование американских вооруженных сил приказало не пытаться сбивать выпущенные Ираном баллистические ракеты, так как у США в регионе нет систем ПВО, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на свои источники в Пентагоне.

Автоспорт Экипаж Андрея Каргинова выиграл третий этап «Дакара» Экипаж Андрея Каргинова выиграл третий этап «Дакара». 7 января в Саудовской Аравии прошел третий этап международного ралли «Дакар-2020».

Кино Режиссёр «Легенды №17» обвинил зрителей в провале российских фильмов Российский кинорежиссёр Николай Лебедев, известный по работе над фильмами «Легенда №17» и «Экипаж», обвинил в прокатном провале некоторых фильмов зрителей, которые оказались не готовы к встрече с ними.

Общество Роскачество назвало самые качественные российские товары В России производят очень качественные кондитерские изделия, печенье, мороженое, растительное масло и продукты из отечественных зерна и муки, рассказал глава Роскачества Максим Протасов в интервью «Российской газете».

Общество Число погибших в давке на похоронах Сулеймани достигло 56 Не менее 56 человек погибли, 213 пострадали в результате давки, возникшей на церемонии прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани в городе Керман.

Происшествия Неизвестный сообщил, что терминал аэропорта в Одессе заминирован Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт в Одессе и заявил, что терминал заминирован, мужчину задержали, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщил в среду советник начальника управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.