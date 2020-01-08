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Экономика сегодняЭкономика сегодняРубль потерял к доллару и укрепился к евро на торгах Мосбиржи

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Курс евро по сравнению с уровнем закрытия торгов предыдущего дня опустился на 15,75 копейки – до 69 рубля. Напомним, Банк России установил следующие официальные курсы валют на праздничные дни (1-8 января) и первый рабочий день 2020 года (9 января): 61,9057 рубля за доллар и 69,3777 рубля за евро.
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