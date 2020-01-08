Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняРубль потерял к доллару и укрепился к евро на торгах Мосбиржи

Курс евро по сравнению с уровнем закрытия торгов предыдущего дня опустился на 15,75 копейки – до 69 рубля. Напомним, Банк России установил следующие официальные курсы валют на праздничные дни (1-8 января) и первый рабочий день 2020 года (9 января): 61,9057 рубля за доллар и 69,3777 рубля за евро.
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Рубль снизился к доллару, но укрепился к евро на старте торгов

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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 11:29, Ашберн
Общество

Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади

Комиссия Государственной думы по этике обсудит слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
РИА Новости 06 января в 12:04
Политика

Транзит танкеров через Ормузский пролив прекратили саудиты и Бразилия

Саудовская Аравия и Бразилия приостановили транзит нефтяных танкеров через Ормузский пролив.
REGNUM 07:37
Политика

Захарова прокомментировала удары Ирана по американским базам в Ираке

В понедельник постпред России при ООН Василий Небензя пояснил, Москва и Китай заблокировали заявление СБ ООН по осуждению атаки на посольство США в Ираке 31 декабря, так как оно не учитывало последовавший удар США в районе аэропорта в Багдаде, в результате которого погиб Сулеймани.
ТАСС 09:35
Космос

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Агрономы отправят в космос растительные культуры конопли, легальный штамм каннабиса с низким содержанием соединения ТГК.
Популярная механика 04 января в 19:01
Происшествия

Украинец чудом не полетел рейсом разбившегося в Иране Boeing 737

РЕН ТВ 06:48
Общество

Илон Маск сплясал на открытии завода Tesla в Китае

Илон Маск зажигательным танцем открыл презентацию нового завода Tesla в Шанхае.
Красная весна вчера в 09:51
Политика

Путин выразил соболезнования Зеленскому после катастрофы в Иране

ТВ Центр 05:06
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«Холоп» стал самой кассовой российской комедией

Газета.Ru 09:24
Происшествия

Пилоты разбившегося в Иране самолета не могли связаться с диспетчерами

Lenta.ru 10:32
Политика

В МИД Украины пригласили посла Польши из-за его заявлений о Бандере

Министерство иностранных дел Украины пригласило к себе посла Польши в стране Бартоша Цихоцкого из-за заявлений, сделанных им в отношении Степана Бандеры и других нацистских коллаборантов.
RT на русском 10:46
Общество

Карлос Гон рассказал о нарушении его прав в Японии

Экс-глава автомобилестроительного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон обвинил власти Японии в жестоком обращении и нарушении прав человека.
Российская газета 09:06
Армия и оружие

Израиль ответил на угрозы Ирана ударить по Хайфе

Израильский город может попасть под удар, если страна окажет помощь США для атаки против Ирана, следовало из заявления иранского Корпуса стражей исламской революции.
РБК 05:13
Армия и оружие

В США перехватили сведения об ударах Ирана по американским базам

Американская разведка заранее перехватила информацию о том, что Иран нанесет ракетные удары по военным базам США, находящимся в Ираке.
Известия 11:04
Политика

Президенты России и Турции запустили «Турецкий поток»

Российская газета 08:32
Экономика

«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги

«Нафтогаз» не собирается тратить поступившие от российского «Газпрома» 2,9 млрд долларов на погашение своих долгов.
BFM.ru 10:20
Происшествия

Перестрелка в Оттаве. Есть жертвы

Вести.Ru 09:21
Происшествия

В Москве мужчина выстрелил подростку в лицо

Мужчина избил подростка и выстрелил ему в лицо в Москве, возбуждено дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.
РИА Новости 10:46
Происшествия

Очевидец крушения украинского самолёта в Иране рассказал о случившемся

Очевидец крушения украинского самолёта Boeing 737 в Тегеране, в результате которого погибли 176 человек, рассказал журналистам о случившемся.
News.ru 09:09
Гаджеты

NVIDIA выпустит удешевлённую версию мощной игровой видеокарты RTX 2060

Ferra 08:12
Политика

Путин и Эрдоган отреагировали на убийство иранского генерала

Напомним, обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после предпринятых иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) ракетных обстрелов американских баз в Ираке в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани.
Профиль 11:14
Происшествия

На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой

Московский Комсомолец 04:43
Политика

Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.
РБК 04:32
Армия и оружие

Киев обвинил ОБСЕ в неточных данных по отводу войск в Донбассе

Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в предоставлении недостоверной информации о нарушениях украинских силовиков в рамках соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.
Известия вчера в 14:07
Шоу-бизнес

Ксения Бородина показала «последствия долгого пребывания на солнце»

На своей странице в Instagram знаменитость разместила фото, которое, по её мнению, демонстрирует последствия долгого пребывания на солнце.
OAnews вчера в 15:11
Политика

В Кремле отвергли связь убийства Сулеймани и визита в Россию Меркель

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отверг связь между визитом канцлера Германии Ангелы Меркель в Россию и убийства иранского генерала Касема Сулеймани, об этом 8 января он рассказал общаясь с журналистами.
REGNUM 08:52
Общество

В Роскачестве назвали самые качественные российские товары

Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Российская газета 01:55
Политика

Украина отправит своих экспертов в Иран в связи с крушением самолёта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона отправит в Иран своих специалистов, которые будут привлечены к расследованию причин авиакатастрофы в Тегеране, идентификации и репатриации тел украинцев.
RT на русском 10:14
Происшествия

В Твери умерла в больнице женщина, пострадавшая от хлопка газа

РИА Новости 07:57
Кино

Джеймс Кэмерон показал концепцию «Аватара-2»

Постановщик Джеймс Кэмерон показал концепты сиквела «Аватара» в неожиданном месте — во время презентации автомобильной компании Daimler на выставке технологий CES 2020.
ToDay News Ufa вчера в 17:33
Общество

Правительство определило правила маркировки парфюмерии и шин

Правительство России утвердило этапы и правила маркировки парфюмерии, легкой промышленности, шин и фотоаппаратов.
РБК 07:03
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