Финансы
Экономика сегодняРубль потерял к доллару и укрепился к евро на торгах Мосбиржи
Курс евро по сравнению с уровнем закрытия торгов предыдущего дня опустился на 15,75 копейки – до 69 рубля. Напомним, Банк России установил следующие официальные курсы валют на праздничные дни (1-8 января) и первый рабочий день 2020 года (9 января): 61,9057 рубля за доллар и 69,3777 рубля за евро.
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Общество
Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади
Комиссия Государственной думы по этике обсудит слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
Политика
Транзит танкеров через Ормузский пролив прекратили саудиты и Бразилия
Саудовская Аравия и Бразилия приостановили транзит нефтяных танкеров через Ормузский пролив.
Политика
Захарова прокомментировала удары Ирана по американским базам в Ираке
В понедельник постпред России при ООН Василий Небензя пояснил, Москва и Китай заблокировали заявление СБ ООН по осуждению атаки на посольство США в Ираке 31 декабря, так как оно не учитывало последовавший удар США в районе аэропорта в Багдаде, в результате которого погиб Сулеймани.
Космос
На МКС отправят инкубатор с каннабисом
Агрономы отправят в космос растительные культуры конопли, легальный штамм каннабиса с низким содержанием соединения ТГК.
Общество
Илон Маск сплясал на открытии завода Tesla в Китае
Илон Маск зажигательным танцем открыл презентацию нового завода Tesla в Шанхае.
Кино
«Холоп» стал самой кассовой российской комедией
Политика
В МИД Украины пригласили посла Польши из-за его заявлений о Бандере
Министерство иностранных дел Украины пригласило к себе посла Польши в стране Бартоша Цихоцкого из-за заявлений, сделанных им в отношении Степана Бандеры и других нацистских коллаборантов.
Общество
Карлос Гон рассказал о нарушении его прав в Японии
Экс-глава автомобилестроительного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон обвинил власти Японии в жестоком обращении и нарушении прав человека.
Армия и оружие
Израиль ответил на угрозы Ирана ударить по Хайфе
Израильский город может попасть под удар, если страна окажет помощь США для атаки против Ирана, следовало из заявления иранского Корпуса стражей исламской революции.
Армия и оружие
В США перехватили сведения об ударах Ирана по американским базам
Американская разведка заранее перехватила информацию о том, что Иран нанесет ракетные удары по военным базам США, находящимся в Ираке.
Политика
Президенты России и Турции запустили «Турецкий поток»
Экономика
«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги
«Нафтогаз» не собирается тратить поступившие от российского «Газпрома» 2,9 млрд долларов на погашение своих долгов.
Происшествия
Перестрелка в Оттаве. Есть жертвы
Происшествия
В Москве мужчина выстрелил подростку в лицо
Мужчина избил подростка и выстрелил ему в лицо в Москве, возбуждено дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.
Происшествия
Очевидец крушения украинского самолёта в Иране рассказал о случившемся
Очевидец крушения украинского самолёта Boeing 737 в Тегеране, в результате которого погибли 176 человек, рассказал журналистам о случившемся.
Политика
Путин и Эрдоган отреагировали на убийство иранского генерала
Напомним, обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после предпринятых иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) ракетных обстрелов американских баз в Ираке в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани.
Происшествия
На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой
Политика
Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.
Армия и оружие
Киев обвинил ОБСЕ в неточных данных по отводу войск в Донбассе
Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в предоставлении недостоверной информации о нарушениях украинских силовиков в рамках соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина показала «последствия долгого пребывания на солнце»
На своей странице в Instagram знаменитость разместила фото, которое, по её мнению, демонстрирует последствия долгого пребывания на солнце.
Политика
В Кремле отвергли связь убийства Сулеймани и визита в Россию Меркель
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отверг связь между визитом канцлера Германии Ангелы Меркель в Россию и убийства иранского генерала Касема Сулеймани, об этом 8 января он рассказал общаясь с журналистами.
Общество
В Роскачестве назвали самые качественные российские товары
Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Политика
Украина отправит своих экспертов в Иран в связи с крушением самолёта
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона отправит в Иран своих специалистов, которые будут привлечены к расследованию причин авиакатастрофы в Тегеране, идентификации и репатриации тел украинцев.
Кино
Джеймс Кэмерон показал концепцию «Аватара-2»
Постановщик Джеймс Кэмерон показал концепты сиквела «Аватара» в неожиданном месте — во время презентации автомобильной компании Daimler на выставке технологий CES 2020.
Общество
Правительство определило правила маркировки парфюмерии и шин
Правительство России утвердило этапы и правила маркировки парфюмерии, легкой промышленности, шин и фотоаппаратов.