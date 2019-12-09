Финансы

ГЛАС.RUГЛАС.RUРубль повышается к доллару и евро

По данным Московской биржи, курс доллара к рублю снизился на 6 копеек, достигнув 63,7 рублей. Курс евро снизился на 3 копейки и составил 70,47 рубля.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с WADA.
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Песков рассказал о разговоре Путина и Зеленского один на один

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Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
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Судьба распорядилась так, что открытие шоурума дочери актрисы Анастасии Заворотнюк совпало с горячей порой обсуждения тяжелого недуга звезды сериала «Моя прекрасная няня».
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Соловьев обвинил Зеленского в неисполнении украинских законов

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам «нормандского саммита» пригласил в страну российских журналистов, в том числе телеведущего Владимира Соловьева.
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Происшествия

Самолет ВВС Чили с 38 людьми на борту пропал по пути в Антарктиду

РБК вчера в 22:36
Политика

Зеленский прибыл в Париж на саммит «нормандской четверки»

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На первом за три года «нормандском саммите» и первой встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского стороны успели озвучить свои подходы.
РБК 06:46
Политика

Обвинения против Трампа выдвинут в течение недели

Обвинения против президента США Дональда Трампа могут быть рассмотрены конгрессом в течение ближайшей недели, однако работа над многими ключевыми моментами до сих пор не завершена, заявил 8 декабря глава юридического комитета Палаты представителей США Джеррольд Надлер в интервью телеканалу NBC.
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Происшествия

Глава района Крыма погибла в ДТП

В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
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Общество

Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck

Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
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Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов

В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
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В Раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке

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На сайте Square Enix появилось новое изображение бокс-арта ремейка Final Fantasy VII, которое отличается от предыдущих тем, что на нём указано, что игра будет временным эксклюзивом PS4.
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В ходе экспериментов на мышах исследователи установили, что после восьми недель хронического потребления алкоголя у мышей уменьшилось количество лактобактерий и бифидобактерий, повысился pH кишечника и наблюдался чрезмерный рост патогенных бактерий.
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Как рассказали в пресс-службе компании, АВТОВАЗ и General Motors уже подписали соответствующее соглашение.
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В Башкирии полицейские возили по городу труп в прицепе

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Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность

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