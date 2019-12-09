Финансы
ГЛАС.RUРубль повышается к доллару и евро
По данным Московской биржи, курс доллара к рублю снизился на 6 копеек, достигнув 63,7 рублей. Курс евро снизился на 3 копейки и составил 70,47 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 07:38, Ашберн
Общество
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Футбол
Уткин считает, что у «Спартака» и Тедеско есть шанс на светлое будущее
По мнению Уткина, у Тедеско и «Спартака» ещё есть все шансы на светлое будущее.
Общество
Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон
На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Шоу-бизнес
Суд отказал Оксане Воеводиной в проведении ДНК-теста королю Малайзии
Спорт
Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с WADA
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с WADA.
Политика
Песков рассказал о разговоре Путина и Зеленского один на один
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский пообщались один на один в течение короткого промежутка времени в рамках «нормандского саммита» в Париже.
Политика
Премьер Украины заявил о возможности «газовой войны» с Россией
Премьер-министр Украины Гончарук допустил возможность "газовой войны" во время продолжения переговоров с Российской Федерацией относительно транзита газа после 1 января 2020 года.
Происшествия
Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии достигло пяти
С новозеландского острова Уайт-Айленд, где днем в понедельник началось извержение вулкана, вывезли тела пяти погибших, заявил TVNZ представитель местной полиции Джон Тимс.
Экономика
Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии.
Шоу-бизнес
Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала важное рабочее объявление
Судьба распорядилась так, что открытие шоурума дочери актрисы Анастасии Заворотнюк совпало с горячей порой обсуждения тяжелого недуга звезды сериала «Моя прекрасная няня».
Политика
Соловьев обвинил Зеленского в неисполнении украинских законов
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам «нормандского саммита» пригласил в страну российских журналистов, в том числе телеведущего Владимира Соловьева.
Политика
Зеленский прибыл в Париж на саммит «нормандской четверки»
Политика
Кремль оценил итоги «нормандского саммита» в Париже
На первом за три года «нормандском саммите» и первой встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского стороны успели озвучить свои подходы.
Политика
Обвинения против Трампа выдвинут в течение недели
Обвинения против президента США Дональда Трампа могут быть рассмотрены конгрессом в течение ближайшей недели, однако работа над многими ключевыми моментами до сих пор не завершена, заявил 8 декабря глава юридического комитета Палаты представителей США Джеррольд Надлер в интервью телеканалу NBC.
Происшествия
Глава района Крыма погибла в ДТП
В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
Общество
Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck
Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
Происшествия
Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов
В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
Политика
В Раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке
Член фракции «Слуга народа» Максим Бужанский заявил о внесении в Верховную раду законопроекта об отмене закона о государственном языке.
Игры
Ремейк Final Fantasy VII пробудет эксклюзивом PS4 ровно год
На сайте Square Enix появилось новое изображение бокс-арта ремейка Final Fantasy VII, которое отличается от предыдущих тем, что на нём указано, что игра будет временным эксклюзивом PS4.
Шоу-бизнес
Николай Носков впервые вышел на сцену после инсульта
Певец Николай Носков впервые дал сольный концерт после продолжительной болезни.
Наука
Ученые узнали, как восстановить печень после употребления алкоголя
В ходе экспериментов на мышах исследователи установили, что после восьми недель хронического потребления алкоголя у мышей уменьшилось количество лактобактерий и бифидобактерий, повысился pH кишечника и наблюдался чрезмерный рост патогенных бактерий.
Авто
«АвтоВАЗ» сделает Chevrolet Niva «Ладой»
Как рассказали в пресс-службе компании, АВТОВАЗ и General Motors уже подписали соответствующее соглашение.
Происшествия
В Башкирии полицейские возили по городу труп в прицепе
В социальных сетях появилось фото полицейского автомобиля с башкирскими номерами, в прицепе которого находился труп мужчины.
Политика
Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей".
Происшествия
Руководителя сгоревшего колледжа в Одессе подозревают в халатности
Руководителя колледжа в Одессе, где при пожаре погибли более десяти человек, подозревают в служебной халатности, сообщил во вторник начальник управления Национальной полиции Украины в Одесской области Олег Бех.