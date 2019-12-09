По данным Московской биржи, курс доллара к рублю снизился на 6 копеек, достигнув 63,7 рублей. Курс евро снизился на 3 копейки и составил 70,47 рубля.

Рубль повышается к доллару и евро

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