Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара поднялся на две копейки — до 63,61 рубля.
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Официальный курс евро на среду снизился до 70,39 рубля

РИА Новости05:06

Рубль повышается к доллару и евро

Газета.Ruвчера в 02:10

Банк России понизил официальные курсы доллара и евро

Росбалт05:03

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском02:02

Официальный курс доллара снизился на 15 копеек, евро — на 12

Банки.ру04:30

Официальные курсы ЦБ России на 10.12.19

Коммерсантъвчера в 17:46

ЦБ понизил курс доллара до 63,58 рубля

ТАСС04:34
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Общество

Умер бывший мэр столицы Юрий Лужков

RT на русском 05:22
Политика

Премьер-министр Украины не исключил «газовой войны» с Россией

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что Киев будет договариваться с Москвой о газе дальше, но возможно - на фоне "газовой войны".
РИА Новости 05:03
Происшествия

Полиция: стрелок из чешской больницы покончил с собой

RT на русском 04:47
Происшествия

Фигурант дела о теракте в метро в Петербурге получил пожизненный срок

РИА Новости 05:18
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов в следующем году

Администрация мессенджера WhatsApp сообщает, что приложение будет работать на Android 4.0.3 (он установлен на смартфоны, выпущенные после 2011 года) и iOS 9 (эта операционная система появилась четыре года назад).
BFM.ru 05:10
Политика

Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Lenta.ru 00:02
Политика

Украинский сайт «Миротворец» заявил, что останавливает работу серверов

Скандально известный украинский сайт "Миротворец" заявил, что ограничивает доступ к своим данным.
РИА Новости 04:17
Общество

Роструд напомнил о двухдневных рабочих неделях

Последняя рабочая неделя 2019 года и первая рабочая 2020-го продлятся лишь по два дня, россияне будут отдыхать с 1 по 8 января включительно.
Известия 03:32
Происшествия

Глава района Крыма погибла в ДТП

В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
РБК 03:09
Политика

Пьяных российских водителей захотели лишать автомобилей

В МВД предложили ввести конфискацию автомобилей у водителей, которые повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Lenta.ru 05:22
Происшествия

Не менее пяти человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

По меньшей мере пять человек погибли после того, как произошло извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald со ссылкой на правоохранительные органы.
Газета.Ru вчера в 03:38
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области

В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Газета.Ru 04:49
Политика

В ДНР заявили о готовности передать Киеву 53 пленных

Омбудсмен самопровозглашённой Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила о готовности провести обмен пленными с Киевом.
RT на русском 04:49
Общество

Volkswagen обвинили в нарушении закона об окружающей среде в Канаде

Канадские власти обвинили немецкий автоконцерн Volkswagen в нарушении закона страны по охране окружающей среды сразу по 60 пунктам.
Политическая Экспертиза 02:01
Политика

Зеленский рассказал о подходе Путина к ведению переговоров

RT на русском 03:51
Армия и оружие

Украина испытала БТР с «прозрачной» броней

На полигоне под Львовом прошли испытания бронетранспортера БТР-4М, оснащенного так называемой "прозрачной" броней (Land Platform Modernization Kit, LPMK).
Российская газета 04:14
Гаджеты

Xiaomi представила нового дешевого «убийцу флагманов»

Дочерний бренд Xiaomi Redmi во вторник, 10 декабря, представил смартфон Redmi K30, который компания позиционирует как «убийцу флагманов».
Известия 05:14
Общество

В Казани руководство школы слетало в ОАЭ за счет родителей

Российская газета 02:43
Происшествия

В Екатеринбурге экс-судью приговорили к восьми годам колонии за взятку

РИА Новости 02:06
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ вчера в 19:55
Экономика

Россиянам посоветовали странные способы увеличения богатства

При сохранении средних темпов роста человеческого капитала 2000–2017 годов (3,5%), говорится в исследовании, России потребовалось бы около 50 лет для того, чтобы догнать страны ОЭСР, при более низких темпах роста (1,8%) Россия сможет их догнать через почти 100 лет.
Взгляд.ру 02:50
Футбол

Жоау Мариу хочет остаться в «Локомотиве»

News.ru 04:08
Происшествия

Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов

В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
RT на русском 01:05
Политика

Почти 80 террористических ячеек ликвидировано в России за 2019 год

По заявлению Бортникова, сотрудники спецслужб пресекли деятельность 78 законспирированных ячеек международных террористических организаций, которые планировали совершение преступлений террористической направленности.
Газета.Ru 03:08
Экономика

Рекламный рынок России за девять месяцев вырос на 5%

Рынок рекламы в России в январе-сентябре 2019 года вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, его объем превысил 340 млрд рублей.
ТАСС 04:46
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru 04:43
Спорт

Россию отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира на четыре года

Россия лишилась права принимать чемпионаты мира, подавать заявки на их проведения, а также участвовать в Олимпиадах.
Би-порт вчера в 06:05
Политика

В Германии выяснят, почему убитого в Берлине боевика не выдали России

В бундестаге хотят знать, почему убитый в Берлине боевик не был выдан России, это "открытый вопрос", заявил РИА Новости депутат фракции "Левые" Андрей Хунко.
РИА Новости 03:38
Экономика

Кредитование граждан сократилось в ожидании праздников

Кредитование граждан сократилось в ожидании праздников Бюро кредитных историй (БКИ) зафиксировали резкое сокращение выдач кредитов населению.
Коммерсантъ вчера в 17:46
Происшествия

В Ивановской области пропал восьмилетний мальчик

С целью установления обстоятельств исчезновения ребенка следственными органами СК РФ по Ивановской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).
ТАСС 03:06
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