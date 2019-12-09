На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара поднялся на две копейки — до 63,61 рубля.

Рубль снижается к доллару и евро

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