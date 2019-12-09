Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль повышается к доллару и евро

На открытии торгов курс рубля показал положительную динамику по отношению к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.
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Курс доллара снизился до 63,7 рубля

ТАСС02:06

Доллар и евро подешевели к рублю утром в понедельник

Интерфакс02:30

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском02:02

Рубль повышается к доллару и евро

Газета.Ru02:10

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру02:15

Центробанк опубликовал стоимость доллара и евро 10 декабря

Телеканал 360°07:09

Рубль укрепился к доллару и евро

News.ru02:54
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Политика

Путин на заседании СПЧ обсудит совершенствование судебной системы

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников и защиту прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 07:20
Игры

Анонсирована новая часть BioShock

Издательство 2K Games создало студию Cloud Chambers. Она разрабатывает новую часть серии BioShock.
Sportbox.RU 11:33
Политика

Зеленский предсказал разведение войск в Донбассе в течение восьми лет

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что для полного разведения сил в Донбассе потребуется до восьми лет, передает ТАСС.
Газета.Ru 20:47
Общество

Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которая проходила по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 13:22
Экономика

На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Газета.Ru 09:30
Политика

Конгрессмены 10 декабря назовут обвинения против Трампа

Конгрессмены во вторник, 10 декабря, назовут обвинения в адрес лидера США Дональда Трампа, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:53
Политика

Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины

Российский лидер Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам завершившихся в Париже переговоров в "нормандском формате", заявил, что Россия готова увеличить скидку на газ для Украины на четверть, если договоренности между Киевом и Москвой будут честными и взаимовыгодными.
Московский Комсомолец 19:22
Общество

В России подорожает мобильная связь

Мобильная связь в России в 2020 году может подорожать на 17-18 процентов, говорится в исследовании агентства Content Review, выдержки из которого приводит РИА Новости.
Lenta.ru 03:06
Общество

Волгоградцы узнали, что запрещено делать в Романов день 10 декабря

Икона «Знамение» Пресвятой Богородицы защищает от видимых и невидимых врагов, помогает отыскать вещи и наладить отношения в семье.
МТВ онлайн 22:17
Происшествия

Участника незаконной акции в Москве приговорили к трем годам колонии

РИА Новости 12:05
Спорт

Путин впервые прокомментировал решение WADA по России

Президент России Владимир Путин, назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России политизированным и противоречащим Олимпийской хартии и заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным, а не коллективным.
РИА Новости 19:16
Политика

Зеленский оценил переговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, выразив мнение, что "пока ничья".
РИА Новости 20:00
Наука

В сетчатке обнаружили клетки циркадных ритмов

Американские исследователи обнаружили в сетчатке клетки циркадных ритмов.
МедиаПоток 07 декабря в 07:17
Политика

Зеленский заявил, что Украина никогда не уступит свои территории

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече по итогам саммита "нормандской четвёрки" заявил, что Незалежная не уступит свои территории.
Life.ru 18:12
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ 19:55
Политика

Путин прокомментировал убийство в Берлине

Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав убитого боевиком, а также «кровавым человеком».
RT на русском 18:34
Происшествия

Конвоиры «банды GTA» получили условные сроки

Полит.ру 05:32
Наука

В три этапа: в 34 года, 60 и 78 лет происходит старение человека

Естественными биологическими часами, которые в точно определяют несколько этапов в старении организма человека - 34, 60 и 78 лет, являются по исследованиям ученых уровни белков в крови человека.
Evo-rus.com 13:35
Политика

«Нормандская четвёрка» приняла итоговое коммюнике

Итоговое коммюнике приняли президенты России, Германии, Франции и Украины 10 декабря на саммите «нормандской четвёрки» в Париже.
Красная весна 21:42
Происшествия

Не менее пяти человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

По меньшей мере пять человек погибли после того, как произошло извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald со ссылкой на правоохранительные органы.
Газета.Ru 03:38
Политика

Эрдоган вновь заявил, что Турция не откажется от С-400

ТАСС 14:38
Авто

Renault готовит новый бюджетный кроссовер

Производство нового кроссовера организуют на производственных мощностях Renault в Индии.
Новые автомобили 11:21
Экономика

Российское электричество для заводов оказалось дороже американского

Стоимость электроэнергии для бизнеса в России оказалась выше, чем в США.
Lenta.ru 04:31
Космос

На обратной стороне Луны появились странные объекты

Объекты были замечены на снимках кратера Парацельс С, находящегося на обратной стороне Луны. Фотографии были сделаны несколько лет назад.
Shraibikus News вчера в 10:37
Космос

Как белый карлик пожирает газового гиганта: удивительное открытие

Популярная механика вчера в 13:10
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Месси не попал в заявку «Барселоны» на матч Лиги чемпионов с «Интером»

Чемпионат 09:21
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей в 2020 году

Популярный мессенджер WhatsApp перестанет работать на Windows Phone после 31 декабря 2019 года.
Известия 12:52
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Создан позволяющий похудеть напиток из морского сорняка

Вечерняя Москва 06 декабря в 23:19
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В России начались продажи флагманского смартфона Realme X2 Pro

Российское представительство Realme официально объявило о старте продаж младшей версии Realme X2 Pro.
Astera 16:35
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Названы семь главных премьер автосалона в Лос-Анджелесе

В прошлом месяце автопроизводители поразили публику своими новинками, которые были представлены в рамках автосалона в Лос-Анджелесе.
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Как работают Яндекс.Новости?
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