Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль повышается к доллару и евро

На открытии торгов курс рубля показал положительную динамику по отношению к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.
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Рубль слабо меняется к доллару и евро в ожидании новостей с внешних рынков

Интерфакс02:31

Рубль снижается к доллару и евро

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Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру02:35

Рубль ослабел к доллару и евро

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Курс доллара снизился до 63,7 рубля

ТАССвчера в 02:06

Рубль мало меняется к доллару и символически снижается к евро

ПРАЙМ02:21

Рубль повышается к доллару и евро

Газета.Ruвчера в 02:10
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Происшествия

На пути в Антарктиду разбился военный самолет Чили с 38 людьми

Коммерсантъ вчера в 23:59
Политика

Зеленский назвал дату обмена пленными в Донбассе

Вести.Ru вчера в 20:08
Происшествия

В Удмуртии спасён находившийся в квартире с мёртвой матерью ребёнок

Соцслужбы Удмуртии спасли двухлетнего ребёнка, чья мать-одиночка умерла от пневмонии в одной из квартир Ижевска.
RT на русском 01:44
Спорт

Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира

РИА Новости 08 декабря в 07:18
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия 08 декабря в 23:24
Гаджеты

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Спорт

Экс-глава WADA назвал пустой тратой времени подачу Россией иска в CAS

Бывший функционер добавил, что обращение в Спортивный арбитраж — это пустая трата времени и денег для России.
Говорит Москва 00:55
Экономика

В России резко сократилось количество займов до зарплаты

В третьем квартале у МФО сократились не только краткосрочные займы, но и общее количество выданных кредитов.
Коммерсантъ 01:28
Политика

Россия и Украина договорились по транзиту газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения.
Коммерсантъ вчера в 15:45
Общество

Россиянам напомнили о двухдневной рабочей неделе после Нового года

9 декабря глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов объявил 31 декабря выходным днем для государственных гражданских служащих.
Lenta.ru 01:38
Шоу-бизнес

Петросян женился на своей любовнице

СМИ узнали, что юморист Евгений Петросян женился в пятый раз. Его супругой ожидаемо стала помощница мэтра Татьяна Брухунова.
News.ru 08 декабря в 22:04
Происшествия

Глава Черноморского района Крыма погибла в ДТП

РИА Новости 02:38
Авто

Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»

Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
ГЛАС.RU вчера в 02:25
Политика

Чем закончился первый саммит в «нормандском формате» с Зеленским

В Елисейском дворце Парижа состоялся первый с 2016 года саммит «нормандской четверки», который стал также первой личной встречей президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Ридус вчера в 23:39
Политика

Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Lenta.ru 00:02
Происшествия

СК возбудил дело после гибели младенца в Волгоградской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели 11-месячного мальчика в Суровикино в Волгоградской области.
Газета.Ru 01:47
Происшествия

В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек

В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
REGNUM вчера в 14:49
Политика

Лавров прибыл в Вашингтон с рабочим визитом

Как ожидается, в Вашингтоне Лавров будет принят американским лидером Дональдом Трампом, проведет переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео, а также встретится с американскими политологами.
ТАСС 01:04
Происшествия

В аварийном доме в Барнауле рухнул балкон

Вчера, 9 декабря, в Барнауле на улице Советской Армии, 164 рухнул балкон. Дом признан аварийным еще в 2016 году.
Аргументы и Факты - Алтай 02:31
Экономика

На Среднем Урале бюджет региона приняли без обсуждения

Свердловское заксобрание приняло бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов во втором и третьем чтении.
REGNUM 01:27
Космос

Запуск нового американского корабля Starliner перенесен на 20 декабря

Первый запуск нового американского космического корабля Starliner был перенесен на сутки и теперь состоится 20 декабря.
Комсомольская правда 06 декабря в 23:34
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о "милитаризации" Крыма, Севастополя и частей Черного и Азовского морей.
Газета.Ru 01:36
Политика

Зеленский счел акции националистов козырем Путина

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проходящие на Банковой протесты против капитуляции, назвав их козырем российского руководство на переговорах по Донбассу.
Lenta.ru 02:10
Баскетбол

Тульский «Арсенал» исключили из Суперлиги за договорной матч

Тульский баскетбольный «Арсенал» выбыл из Суперлиги. Команду исключили за нарушение спортивных принципов – за договорной матч.
Первый Тульский 01:21
Происшествия

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Коммерсантъ 08 декабря в 23:11
Политика

Путин назвал некорректной высылку российских дипломатов из ФРГ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что высылка российских дипломатов из ФРГ на основании предварительных соображений является некорректной.
ФАН вчера в 19:31
Общество

Здоровая девочка пять лет живет в клинике из-за родителей

На Севастопольском проспекте в частной клинике со дня рождения живет пятилетняя девочка.
Pravda.Ru 01:57
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
РИА Новости 08 декабря в 09:08
Политика

CNN: встреча показала готовность Путина и Зеленского к диалогу

Несмотря на сохраняющиеся разногласия по ряду вопросов, вчерашняя встреча «нормандской четверки» показала, что Владимир Путин и Владимир Зеленский, по крайней мере, готовы к диалогу.
ТК Звезда 01:40
Шоу-бизнес

Сестру Жанны Фриске могут привлечь к суду за клевету на Шепелева － СМИ

У младшей сестры умершей несколько лет назад певицы Жанны Фриске, Натальи, могут возникнуть проблемы из-за ее обвинений в адрес телеведущего Дмитрия Шепелева.
Pravda.Ru 00:05
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