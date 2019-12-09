Финансы
Газета.RuРубль повышается к доллару и евро
На открытии торгов курс рубля показал положительную динамику по отношению к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.
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Кино
Названы номинанты на «Золотой глобус-2020»
Общество
Батурин рассказал о состоянии Лужкова при их последней встрече
Экономика
Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии.
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в чешской больнице покончил с собой
Предполагаемый виновник стрельбы в больнице города Острава покончил с собой при попытке задержания, его личность устанавливается.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала важное рабочее объявление
Судьба распорядилась так, что открытие шоурума дочери актрисы Анастасии Заворотнюк совпало с горячей порой обсуждения тяжелого недуга звезды сериала «Моя прекрасная няня».
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова ответила на обвинения в пьянстве
Российская балерина Анастасия Волочкова недавно разместила видео на своей странице в Instagram, как она учится готовить плов для возлюбленного.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Экономика
Российское электричество для заводов оказалось дороже американского
Стоимость электроэнергии для бизнеса в России оказалась выше, чем в США.
Политика
В Раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке
Член фракции «Слуга народа» Максим Бужанский заявил о внесении в Верховную раду законопроекта об отмене закона о государственном языке.
Футбол
«ПСЖ» готов продать Неймара за € 180 млн
Французский клуб будет рассматривать предложения уже не в районе € 300 млн, как просили раньше, а в размере € 180 млн.
Общество
В ГИБДД рассказали об идее конфискации машин у пьяных водителей
Заместитель главы ГИБДД Владимир Кузин рассказал об идее ведомства конфисковать машины у пьяных водителей.
Происшествия
Не менее пяти человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии
По меньшей мере пять человек погибли после того, как произошло извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald со ссылкой на правоохранительные органы.
Политика
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
Экономика
Госдума отменила банковский роуминг
Госдума приняла закон об отмене так называемого банковского роуминга. Документ разработали в правительстве РФ.
Общество
Умерла вокалистка Roxette Мари Фредрикссон
Умерла вокалистка Roxette Мари Фредрикссон.
Политика
Зеленский счел акции националистов козырем Путина
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проходящие на Банковой протесты против капитуляции, назвав их козырем российского руководства на переговорах по Донбассу.
Политика
Кремль оценил итоги «нормандского саммита» в Париже
На первом за три года «нормандском саммите» и первой встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского стороны успели озвучить свои подходы.
Политика
Вопрос о претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому» снят — Зеленский
По словам Зеленского, вопрос компенсации по решению Стокгольмского арбитража снят – Киев готов пойти на компромисс и «взять газом».
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли поцеловала поклонника, сделавшего тату с её портретом
Подписчики предложили молодому человеку сделать второе тату, пока автограф актрисы ещё не стёрся.
Футбол
Тедеско прибыл на совет директоров «Спартака»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско и генеральный директор "красно-белых" Томас Цорн прибыли на совет директоров футбольного клуба.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова сделала всё, чтобы стать копией Анастасии Решетовой
Недавно Шишкова снялась вместе с Решетовой в рекламной компании косметического бренда, доказав, что между ними больше нет разногласий.
Политика
Путин прибыл на саммит «нормандской четверки» на лимузине Aurus
Президент России Владимир Путин приехал из аэропорта Шарль-де-Голль в Елисейский дворец на лимузине Aurus.
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Общество
Борисов раскритиковал бюрократию в ВЭБ, Минфине и Минэкономики
Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал бюрократию в Минфине, Минэкономики и ВЭБ при составлении программы инвестиций в микроэлектронную промышленность.
Политика
Аваков рассказал о «сдавших нервах» Суркова на переговорах в Париже
Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал журналисту Дмитрию Гордону, что в ходе переговоров в Париже лидеров стран "нормандской четверки" у членов делегации "сдали нервы".
Гаджеты
Android 10 с One UI 2 вышла для смартфонов Samsung Galaxy S10 в России
Samsung для российских владельцев Galaxy S10, S10+ и 10e начала распространять Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2. Позже обновление до новой ОС получат владельцы Galaxy Note10 и Note10+.
Спорт
Женская сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира
Женская сборная России одолела сборную Черногории (35:28) и оформила досрочный выход в полуфинал чемпионата мира-2019 в Японии.