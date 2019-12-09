На открытии торгов курс рубля показал положительную динамику по отношению к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.

Рубль повышается к доллару и евро

Экономика Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии.

Шоу-бизнес Дочь Анастасии Заворотнюк сделала важное рабочее объявление Судьба распорядилась так, что открытие шоурума дочери актрисы Анастасии Заворотнюк совпало с горячей порой обсуждения тяжелого недуга звезды сериала «Моя прекрасная няня».

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова ответила на обвинения в пьянстве Российская балерина Анастасия Волочкова недавно разместила видео на своей странице в Instagram, как она учится готовить плов для возлюбленного.

Происшествия Не менее пяти человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии По меньшей мере пять человек погибли после того, как произошло извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald со ссылкой на правоохранительные органы.

Экономика Госдума отменила банковский роуминг Госдума приняла закон об отмене так называемого банковского роуминга. Документ разработали в правительстве РФ.

Политика Зеленский счел акции националистов козырем Путина Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проходящие на Банковой протесты против капитуляции, назвав их козырем российского руководства на переговорах по Донбассу.

Политика Кремль оценил итоги «нормандского саммита» в Париже На первом за три года «нормандском саммите» и первой встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского стороны успели озвучить свои подходы.