Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль повышается к доллару и евро

На открытии торгов курс рубля показал положительную динамику по отношению к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.
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