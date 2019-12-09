Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль повышается к доллару и евро

На открытии торгов курс рубля показал положительную динамику по отношению к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.
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Рубль снижается к доллару и евро

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Рубль слабо меняется к доллару и евро в начале торгов в ожидании новостей с внешних рынков

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Рубль в начале торгов выигрывает у доллара и уступает евро

Росбалт02:48
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Говоря о возможном компромиссе, Аваков отметил, что Киев может получить контроль над границей «не за месяц до местных выборов, а за два дня».
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Болгария заявила о готовности продолжения «Турецкого потока»

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Lenta.ru 01:21
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
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Происшествия

В Новой Зеландии расследуют гибель людей из-за извержения вулкана

РИА Новости 01:03
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В Чехии при стрельбе в больнице погибли четыре человека

По последним данным, в результате погибли четыре человека, двое тяжело ранены. Полиции пока не удалось задержать стрелка.
РБК 02:53
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DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
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В Удмуртии спасён находившийся в квартире с мёртвой матерью ребёнок

RT на русском 01:44
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Лидеры «нормандской четвёрки» приняли итоговое коммюнике

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RT на русском вчера в 17:48
Футбол

«Реал» может прервать аренду Лунина в «Вальядолиде»

«Реал» всерьез рассматривает вариант с досрочным прекращением аренды вратаря Андрея Лунина в «Вальядолиде».
Бомбардир.ру вчера в 17:21
Спорт

Путин: решение WADA противоречит Олимпийской хартии

Владимир Путин впервые прокомментировал вчерашнее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу российских спортсменов.
Коммерсантъ вчера в 18:19
Общество

Россиянам напомнили о двухдневной рабочей неделе после Нового года

9 декабря глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов объявил 31 декабря выходным днем для государственных гражданских служащих.
Lenta.ru 01:38
Армия и оружие

В Южной Корее сообщили об испытании КНДР ракетного двигателя

Министр национальной обороны Южной Кореи Чон Гён Ду заявил, что 7 декабря КНДР провела испытания ракетного двигателя на полигоне Сохэ.
Известия 01:27
Армия и оружие

Двери командного пункта РВСН испытали «ядерным взрывом»

В Ленинградской области испытали двери на входе в командный пункт Ракетных войск стратегического назначения, находящийся под землей на особо охраняемой территории.
Газета.Ru 08 декабря в 05:41
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Борисов призвал кратно увеличить госинвестиции в микроэлектронику

Вице-премьер Юрий Борисов призвал кратно увеличить государственное финансирование производства микроэлектроники в России.
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Политика

Представитель КНДР назвал Трампа нетерпеливым и старым

Председатель Комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ким Ён Чхоль назвал президента США Дональда Трампа старым и нетерпеливым.
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Политика

В Росгвардии появится единый текст присяги

Все сотрудники-военнослужащие принимают стандартную военную присягу.
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Политика

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Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа. Вопрос о претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому" удалось снять.
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Под Брянском убили четырех человек

Решается вопрос о помещении его под стражу, сообщили в управлении СКР по Брянской области.
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София Ротару выступила на «Песне года» в Москве

Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Piter.tv 08 декабря в 06:48
Происшествия

На пути в Антарктиду разбился военный самолет Чили с 38 людьми

Военно-воздушные силы (ВВС) Чили признали крушение военного самолета, на котором находилось 38 человек.
Коммерсантъ вчера в 23:59
Происшествия

В Екатеринбурге экс-судью приговорили к восьми годам колонии за взятку

РИА Новости 02:06
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
РИА Новости вчера в 18:55
Общество

Роскачество проверило оливковый майонез

Эксперты проверили 18 наиболее популярных на российском рынке торговых марок оливкового майонеза по 31 показателю качества и безопасности.
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Технологии

«Лаборатория Касперского» загрузит смартфоны

Компания тестирует корпоративное устройство «Лаборатория Касперского» начала тестировать применимость KasperskyOS в смартфонах и планирует анонсировать защищенное устройство в конце 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 14:21
Политика

Зеленский назвал минские соглашения поражением Украины

Самым большим поражением в минских соглашениях Зеленский назвал вопрос получения Киевом контроля над российско-украинской границей в Донбассе.
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Экономика

Цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году

Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.
REGNUM вчера в 23:44
Волейбол

Волейболист казанского «Зенита» задержан в Бразилии за домогательства

Известия вчера в 18:00
Здоровье

Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии

ToDay News Ufa вчера в 10:16
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