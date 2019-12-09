Финансы
Газета.RuРубль повышается к доллару и евро
На открытии торгов курс рубля показал положительную динамику по отношению к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.
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Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 03:07, Ашберн
Политика
На Украине рассказали о возможном компромиссе с Россией
Говоря о возможном компромиссе, Аваков отметил, что Киев может получить контроль над границей «не за месяц до местных выборов, а за два дня».
Политика
Болгария заявила о готовности продолжения «Турецкого потока»
Политика
Зеленский оценил биомеханику Путина
Президент Украины Владимир Зеленский оценил характер своего российского коллеги Владимира Путина, прокомментировав прошедшие в Париже переговоры.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Происшествия
В Чехии при стрельбе в больнице погибли четыре человека
По последним данным, в результате погибли четыре человека, двое тяжело ранены. Полиции пока не удалось задержать стрелка.
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Политика
Лидеры «нормандской четвёрки» приняли итоговое коммюнике
Президенты России, Украины, Германии и Франции приняли на саммите «нормандской четвёрки» в Париже итоговое коммюнике.
Футбол
«Реал» может прервать аренду Лунина в «Вальядолиде»
«Реал» всерьез рассматривает вариант с досрочным прекращением аренды вратаря Андрея Лунина в «Вальядолиде».
Спорт
Путин: решение WADA противоречит Олимпийской хартии
Владимир Путин впервые прокомментировал вчерашнее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу российских спортсменов.
Общество
Россиянам напомнили о двухдневной рабочей неделе после Нового года
9 декабря глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов объявил 31 декабря выходным днем для государственных гражданских служащих.
Армия и оружие
В Южной Корее сообщили об испытании КНДР ракетного двигателя
Министр национальной обороны Южной Кореи Чон Гён Ду заявил, что 7 декабря КНДР провела испытания ракетного двигателя на полигоне Сохэ.
Армия и оружие
Двери командного пункта РВСН испытали «ядерным взрывом»
В Ленинградской области испытали двери на входе в командный пункт Ракетных войск стратегического назначения, находящийся под землей на особо охраняемой территории.
Общество
Борисов призвал кратно увеличить госинвестиции в микроэлектронику
Вице-премьер Юрий Борисов призвал кратно увеличить государственное финансирование производства микроэлектроники в России.
Политика
Представитель КНДР назвал Трампа нетерпеливым и старым
Председатель Комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ким Ён Чхоль назвал президента США Дональда Трампа старым и нетерпеливым.
Политика
В Росгвардии появится единый текст присяги
Все сотрудники-военнослужащие принимают стандартную военную присягу.
Политика
Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа
Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа. Вопрос о претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому" удалось снять.
Происшествия
Под Брянском убили четырех человек
Решается вопрос о помещении его под стражу, сообщили в управлении СКР по Брянской области.
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года» в Москве
Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Происшествия
На пути в Антарктиду разбился военный самолет Чили с 38 людьми
Военно-воздушные силы (ВВС) Чили признали крушение военного самолета, на котором находилось 38 человек.
Политика
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
Общество
Роскачество проверило оливковый майонез
Эксперты проверили 18 наиболее популярных на российском рынке торговых марок оливкового майонеза по 31 показателю качества и безопасности.
Технологии
«Лаборатория Касперского» загрузит смартфоны
Компания тестирует корпоративное устройство «Лаборатория Касперского» начала тестировать применимость KasperskyOS в смартфонах и планирует анонсировать защищенное устройство в конце 2020 года.
Политика
Зеленский назвал минские соглашения поражением Украины
Самым большим поражением в минских соглашениях Зеленский назвал вопрос получения Киевом контроля над российско-украинской границей в Донбассе.
Экономика
Цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году
Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.
Волейбол
Волейболист казанского «Зенита» задержан в Бразилии за домогательства
Здоровье