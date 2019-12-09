Финансы
Газета.RuРубль повышается к доллару и евро
На открытии торгов курс рубля показал положительную динамику по отношению к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.
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Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 06:11, Ашберн
Политика
Путин и Зеленский заблаговременно договорились о новом обмене пленными
Российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский в ходе саммита в «нормандском формате» заранее договорились о новом этапе обмена пленными.
Общество
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни.
Спорт
WADA на 4 года запретило России участвовать в Олимпийских играх и ЧМ
Сегодня исполком WADA принял решение лишить Россию права участия в крупных международных соревнованиях на четыре года.
Политика
Сайт «Миротворец» сообщил об остановке работы серверов
Общество
В России подорожает мобильная связь
Мобильная связь в России в 2020 году может подорожать на 17-18 процентов, говорится в исследовании агентства Content Review, выдержки из которого приводит РИА Новости.
Происшествия
В Петербурге вынесли приговор по делу о теракте в метро
Происшествия
Глава районной администрации Крыма погибла в крупном ДТП
В результате ДТП на 7-м км региональной трассы Черноморское–Евпатория погибли четыре человека.
Происшествия
На Кировском заводе загорелся цех
Армия и оружие
В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей
Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
Происшествия
Пропавшего в Ивановской области ребенка нашли живым
Полиция в Ивановской области нашла живым восьмилетнего мальчика, который пропал накануне по дороге из школы домой.
Политика
Лидеры «нормандской четверки» поужинают перед пресс-конференцией
После переговоров в «нормандском формате» и до итоговой пресс-конференции лидеры России, Германии, Франции и Украины — Владимир Путин, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский поужинают вместе.
Политика
Путин призвал не менять пункт «Минска-2» о контроле над границей
Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский назвал вопрос о контроле над российско-украинской границей в Донбассе самым проигрышным для Киева пунктом Минских соглашений.
Происшествия
Подозреваемого в угрозах московскому судье задержали в Воронеже
В Воронеже задержали подозреваемого в угрозах судье Тверского суда Москвы Алексею Криворучко. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщил ТАСС.
Политика
CNN: встреча показала готовность Путина и Зеленского к диалогу
Несмотря на сохраняющиеся разногласия по ряду вопросов, вчерашняя встреча «нормандской четверки» показала, что Владимир Путин и Владимир Зеленский, по крайней мере, готовы к диалогу.
Политика
Премьер-министр Украины не исключил «газовой войны» с Россией
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что Киев будет договариваться с Москвой о газе дальше, но возможно - на фоне "газовой войны".
Экономика
Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
Наука
Дети родителей с депрессией имеют разные структуры головного мозга
Дети от родителей с депрессией имеют уменьшенную структуру мозга, об этом сообщили американские ученые в Child & Adolescent Psychiatry.
Футбол
Определились соперники сборной России перед Евро-2020
Сборная России по футболу определилась со своими соперниками на ближайшие контрольные встречи перед стартом финального раунда чемпионата Европы, который пройдет летом следующего года.
Кино
В Сеть слили первые кадры «Годзиллы против Конга»
Происшествия
Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии достигло пяти
С новозеландского острова Уайт-Айленд, где днем в понедельник началось извержение вулкана, вывезли тела пяти погибших, заявил TVNZ представитель местной полиции Джон Тимс.
Политика
Путин прибыл на саммит «нормандской четверки» на лимузине Aurus
Президент России Владимир Путин приехал из аэропорта Шарль-де-Голль в Елисейский дворец на лимузине Aurus.
Общество
Бегун, шлёпнувший по ягодицам журналистку, оказался служителем церкви
Организаторы забега в Саванне (США) установили личность человека, который в прямом эфире шлёпнул по ягодицам журналистку Алекс Бозарджан.
Здоровье
Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства
Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области
В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Экономика
Рекламный рынок России за девять месяцев вырос на 5%
Рынок рекламы в России в январе-сентябре 2019 года вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, его объем превысил 340 млрд рублей.
Здоровье
В Астраханской области эпидпорог по гриппу и ОРВИ не превышен
Во всех возрастных группах населения Астраханской области не зарегистрировано превышение эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Общество
В Турции ввели налог с туристов за проживание в отелях
Закон о введении налога с туристов в размере 2% от стоимости гостиничного номера опубликован в официальной государственной газете и вступил в силу, сообщает издание TourismGuncel.
Происшествия
Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов
В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.