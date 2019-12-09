Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль повышается к доллару и евро

На открытии торгов курс рубля показал положительную динамику по отношению к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.
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Рубль слабо меняется к доллару и евро в начале торгов в ожидании новостей с внешних рынков

Финмаркет02:24

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру02:35

Рубль ослабел к доллару и евро

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Рубль в начале торгов выигрывает у доллара и уступает евро

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Доллар и евро подешевели к рублю утром в понедельник

Интерфаксвчера в 02:30

Курс доллара снизился до 63,7 рубля

ТАССвчера в 02:06
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Политика

Путин и Зеленский заблаговременно договорились о новом обмене пленными

Российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский в ходе саммита в «нормандском формате» заранее договорились о новом этапе обмена пленными.
iReactor вчера в 19:16
Общество

Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни.
Эхо Москвы 05:01
Спорт

WADA на 4 года запретило России участвовать в Олимпийских играх и ЧМ

Сегодня исполком WADA принял решение лишить Россию права участия в крупных международных соревнованиях на четыре года.
Новый Век вчера в 05:48
Политика

Сайт «Миротворец» сообщил об остановке работы серверов

RT на русском 04:23
Общество

В России подорожает мобильная связь

Мобильная связь в России в 2020 году может подорожать на 17-18 процентов, говорится в исследовании агентства Content Review, выдержки из которого приводит РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 03:06
Происшествия

В Петербурге вынесли приговор по делу о теракте в метро

Российская газета 05:39
Происшествия

Глава районной администрации Крыма погибла в крупном ДТП

В результате ДТП на 7-м км региональной трассы Черноморское–Евпатория погибли четыре человека.
Известия 02:52
Происшествия

На Кировском заводе загорелся цех

Росбалт 05:52
Армия и оружие

В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей

Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
Газета.Ru вчера в 08:53
Происшествия

Пропавшего в Ивановской области ребенка нашли живым

Полиция в Ивановской области нашла живым восьмилетнего мальчика, который пропал накануне по дороге из школы домой.
Российская газета 05:50
Политика

Лидеры «нормандской четверки» поужинают перед пресс-конференцией

После переговоров в «нормандском формате» и до итоговой пресс-конференции лидеры России, Германии, Франции и Украины — Владимир Путин, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский поужинают вместе.
REGNUM вчера в 12:47
Политика

Путин призвал не менять пункт «Минска-2» о контроле над границей

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский назвал вопрос о контроле над российско-украинской границей в Донбассе самым проигрышным для Киева пунктом Минских соглашений.
REGNUM 01:23
Происшествия

Подозреваемого в угрозах московскому судье задержали в Воронеже

В Воронеже задержали подозреваемого в угрозах судье Тверского суда Москвы Алексею Криворучко. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщил ТАСС.
Обозреватель Врн 04:55
Политика

CNN: встреча показала готовность Путина и Зеленского к диалогу

Несмотря на сохраняющиеся разногласия по ряду вопросов, вчерашняя встреча «нормандской четверки» показала, что Владимир Путин и Владимир Зеленский, по крайней мере, готовы к диалогу.
ТК Звезда 01:40
Происшествия

Подозреваемый в стрельбе в чешской больнице покончил с собой

ТАСС 05:27
Политика

Премьер-министр Украины не исключил «газовой войны» с Россией

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что Киев будет договариваться с Москвой о газе дальше, но возможно - на фоне "газовой войны".
РИА Новости 05:03
Экономика

Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
RT на русском 05:50
Наука

Дети родителей с депрессией имеют разные структуры головного мозга

Дети от родителей с депрессией имеют уменьшенную структуру мозга, об этом сообщили американские ученые в Child & Adolescent Psychiatry.
Ugpressa.ru вчера в 09:13
Гаджеты

Xiaomi представила нового дешевого «убийцу флагманов»

Известия 05:14
Футбол

Определились соперники сборной России перед Евро-2020

Сборная России по футболу определилась со своими соперниками на ближайшие контрольные встречи перед стартом финального раунда чемпионата Европы, который пройдет летом следующего года.
Газета.Ru 05:40
Кино

В Сеть слили первые кадры «Годзиллы против Конга»

Культуромания вчера в 10:29
Происшествия

Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии достигло пяти

С новозеландского острова Уайт-Айленд, где днем в понедельник началось извержение вулкана, вывезли тела пяти погибших, заявил TVNZ представитель местной полиции Джон Тимс.
Интерфакс вчера в 03:41
Политика

Путин прибыл на саммит «нормандской четверки» на лимузине Aurus

Президент России Владимир Путин приехал из аэропорта Шарль-де-Голль в Елисейский дворец на лимузине Aurus.
AutoNews 02:37
Общество

Бегун, шлёпнувший по ягодицам журналистку, оказался служителем церкви

Организаторы забега в Саванне (США) установили личность человека, который в прямом эфире шлёпнул по ягодицам журналистку Алекс Бозарджан.
Чемпионат 05:58
Здоровье

Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства

Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.
Evo-rus.com 07 декабря в 05:58
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области

В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Газета.Ru 04:49
Экономика

Рекламный рынок России за девять месяцев вырос на 5%

Рынок рекламы в России в январе-сентябре 2019 года вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, его объем превысил 340 млрд рублей.
ТАСС 04:46
Здоровье

В Астраханской области эпидпорог по гриппу и ОРВИ не превышен

Во всех возрастных группах населения Астраханской области не зарегистрировано превышение эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Астрахань FM вчера в 22:38
Общество

В Турции ввели налог с туристов за проживание в отелях

Закон о введении налога с туристов в размере 2% от стоимости гостиничного номера опубликован в официальной государственной газете и вступил в силу, сообщает издание TourismGuncel.
Интерфакс вчера в 05:53
Происшествия

Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов

В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
RT на русском 01:05
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