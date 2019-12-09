На открытии торгов курс рубля показал положительную динамику по отношению к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.

Рубль повышается к доллару и евро

Политика Путин и Зеленский заблаговременно договорились о новом обмене пленными Российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский в ходе саммита в «нормандском формате» заранее договорились о новом этапе обмена пленными.

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Происшествия Пропавшего в Ивановской области ребенка нашли живым Полиция в Ивановской области нашла живым восьмилетнего мальчика, который пропал накануне по дороге из школы домой.

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Политика Путин призвал не менять пункт «Минска-2» о контроле над границей Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский назвал вопрос о контроле над российско-украинской границей в Донбассе самым проигрышным для Киева пунктом Минских соглашений.

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