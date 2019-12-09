Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль повышается к доллару и евро

На открытии торгов курс рубля показал положительную динамику по отношению к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.
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Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру02:35

Рубль ослабел к доллару и евро

News.ru02:12

Доллар и евро подешевели к рублю утром в понедельник

Интерфаксвчера в 02:30

Рубль в начале торгов выигрывает у доллара и уступает евро

Росбалт02:48

Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 63,5-64,5 в паре с долларом - Локо-банк

Финмаркет03:37

ЦБ повысил на 10 декабря курс доллара до 63,72 рубля

ТАССвчера в 04:38

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском02:02
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Число погибших при стрельбе в чешской больнице выросло до шести

Число погибших при стрельбе в больнице чешского города Острава возросло до шести.
RT на русском 03:28
Происшествия

Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро

Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 02:35
Общество

Россиян предупредили о погодных аномалиях

Lenta.ru вчера в 07:49
Технологии

Эксперт объяснил прекращение работы WhatsApp на миллионах устройств

Ранее издание Daily Mail сообщило о том, что мессенджер WhatsApp перестанет работать на Windows Phone после 31 декабря 2019 года.
RT на русском 02:43
Политика

Зеленский назвал ничьей переговоры с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский высказался о переговорах с президентом России Владимиром Путиным, которые прошли в Париже, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 19:52
Происшествия

Глава района Крыма погибла в ДТП

В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
РБК 03:09
Футбол

Бензема и Сиссе проиграли апелляцию по делу о шантаже Вальбуэна

Нападающий «Реала» Карим Бензема, Джибриль Сиссе и ещё несколько человек проиграли последнюю апелляцию по делу о шантаже полузащитника Матьё Вальбуэна.
Евро-футбол.ру вчера в 10:50
Политика

CNN: встреча показала готовность Путина и Зеленского к диалогу

Несмотря на сохраняющиеся разногласия по ряду вопросов, вчерашняя встреча «нормандской четверки» показала, что Владимир Путин и Владимир Зеленский, по крайней мере, готовы к диалогу.
ТК Звезда 01:40
Волейбол

Волейболист казанского «Зенита» задержан в Бразилии за домогательства

Известия вчера в 18:00
Политика

Эрдоган вновь заявил, что Турция не откажется от С-400

ТАСС вчера в 14:38
Космос

Топливный бак Space Launch System лопнул на испытании

Ридус вчера в 06:23
Политика

Лидеры стран «нормандской четверки» прокомментировали итоги саммита в Париже

Итоги саммита в Париже прокомментировала также Ангела Меркель.
Вести.Ru вчера в 22:38
Политика

Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Lenta.ru 00:02
Политика

На Украине рассказали о возможном компромиссе с Россией

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Киев и Москва могут прийти к компромиссу в вопросе передачи Украине контроля над границей в Донбассе.
Lenta.ru 02:34
Политика

Россия и Украина договорились по транзиту газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения.
Коммерсантъ вчера в 15:45
Футбол

Определились соперники сборной России перед Евро-2020

Определились соперники сборной России перед матчами чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 03:49
Политика

В Крыму прокомментировали новую резолюцию ООН по полуострову

Накануне Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию по "проблеме милитаризации" Крыма, а также части Черного и Азовского морей.
РИА Новости 03:58
Политика

Зеленский на год продлит действие закона об особом статусе Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита "нормандской четверки" в Париже заявил. что закон об особом статусе Донбасса будет продлен на год.
Pravda.Ru 03:22
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России

Президент России Владимир Путин, назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России политизированным и противоречащим Олимпийской хартии и заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным, а не коллективным.
РИА Новости вчера в 19:16
Общество

Борисов назвал причину проблем в микроэлектронной отрасли

Вице-премьер добавил, что сейчас «глупо говорить, что в России существует серийное микроэлектронное производство».
РБК 03:44
Политика

В ФСБ заявили о ликвидации более 80 подпольных оружейных мастерских

Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что за год сотрудники спецслужбы, МВД и Росгвардии ликвидировали 83 подпольные оружейные мастерские.
RT на русском 03:30
Происшествия

Военный самолет Чили с 38 людьми разбился по пути в Антарктиду

Самолет ВВС Чили разбился во время перелета в Антарктиду. На борту находились 38 человек, в том числе 21 пассажир.
Газета.Ru 03:03
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия 08 декабря в 23:24
Политика

Россияне обсуждают, зачем Зеленский прорекламировал туфли телеведущего Соловьева

Максим Шевченко сравнил телеведущего Соловьева, оскорбившего жителя Татарстана, с «барбосом, куснувшим ежика»
Онлайн 812 вчера в 20:57
Здоровье

Зимой 2019-2020 прогнозируется очень тяжелая эпидемия гриппа

Американские эксперты по здравоохранению зимой 2019-2020 прогнозируют самую тяжелую эпидемию гриппа за последние 15 лет.
Что происходит 08 декабря в 14:58
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
РИА Новости вчера в 18:55
Политика

Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа

Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа. Вопрос о претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому" удалось снять.
Piter.tv 02:33
Происшествия

Суд оштрафовал ЧОП, охранявший колледж в Благовещенске

Российская газета вчера в 23:25
Общество

В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам

Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Комсомольская правда вчера в 14:14
Общество

В Москве девочка пять лет прожила в перинатальном центре

В одной из частных клиник Москвы уже пятый год живет здоровая девочка. Родители не отказываются от нее, но и не забирают домой.
Российская газета 03:15
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