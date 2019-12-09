Финансы

ТАССТАССКурс доллара снизился до 63,7 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек и составил 63,7 рубля. Курс евро опустился на 3 копейки, до 70,47 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

ЦБ повысил на 10 декабря курс доллара до 63,72 рубля

ТАССвчера в 04:38

Доллар и евро подешевели к рублю утром в понедельник

Интерфаксвчера в 02:30

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русскомвчера в 02:02

Официальный курс евро на вторник снизился до 70,5 рубля

РИА Новостивчера в 05:04

Рубль повышается к доллару и евро

Газета.Ruвчера в 02:10

Курс доллара: в Сбербанке назвали средний курс рубля на 2020 год

Expert.ru00:55

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.рувчера в 02:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 01:36, Ашберн
Происшествия

Самолет ВВС Чили с 38 людьми на борту разбился по пути в Антарктиду

Известия 00:20
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
РИА Новости 08 декабря в 09:08
Политика

Зеленский назвал сложным процесс согласования позиций с Путиным

Во время общения с журналистами после нормандского саммита глава украинского государства Владимир Зеленский отметил, что на двусторонней встрече с российским лидером Владимиром Путиным ему было "сложно договариваться", передает ТАСС.
Инфорос вчера в 23:51
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
РИА Новости вчера в 18:55
Политика

Владимир Зеленский: Обмен пленными в Донбассе состоится до конца года

Президент Украины сказал, что прямые переговоры с ДНР и ЛНР невозможны.
Эхо Москвы 01:30
Спорт

Путин: решение WADA противоречит Олимпийской хартии

Владимир Путин впервые прокомментировал вчерашнее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу российских спортсменов.
Коммерсантъ вчера в 18:19
Происшествия

В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек

В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
REGNUM вчера в 14:49
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов в 2020 году

Мессенджер WhatsApp прекращает работать на миллионах смартфонов по всему миру в 2020 году, поскольку завершает поддержку функционирования на старых iPhone и в телефонах с устаревшей операционной системой (ОС) Android, а также гаджетов с ОС Windows Mobile, передает Daily Mail.
Коммерсантъ вчера в 23:22
Экономика

Подсчитано число россиян с черными зарплатами

Как подсчитали экономисты, если каждый неформально занятый россиянин имеет среднюю для региона проживания зарплату, то бюджет недополучает около трех триллионов рублей — 0,9 триллиона доходов от налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 триллиона со страховых взносов.
Lenta.ru 01:32
Общество

ВЦИОМ узнал, как россияне относятся к зиме

Около половины россиян (46%) назвали любимым временем года лето, а вот зиму таковым считают лишь 8% россиян.
ТАСС вчера в 19:08
Общество

Игорь Руденя участвует в заседании Президиума Совета при Президенте РФ

9 декабря губернатор Тверской области Игорь Руденя в Москве принимает участие в заседании Президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
ГТРК Тверь вчера в 09:06
Общество

Здоровая девочка 5 лет прожила в московской клинике из-за родителей

Пятилетняя девочка всю жизнь живет в московской клинике, так как родители считают ее больной и не хотят выпускать.
VSE42.RU 00:03
Наука

В три этапа: в 34 года, 60 и 78 лет происходит старение человека

Естественными биологическими часами, которые в точно определяют несколько этапов в старении организма человека - 34, 60 и 78 лет, являются по исследованиям ученых уровни белков в крови человека.
Evo-rus.com вчера в 13:35
Происшествия

У драгдилера в Подмосковье нашли 46 килограммов наркотиков

Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в сбыте более 46 килограммов запрещенных веществ, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
BFM.ru 00:35
Политика

Лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике по итогам встречи

Аргументы и Факты вчера в 18:17
Шоу-бизнес

Анна Семенович показала себя в детстве

Популярная российская фигуристка, актриса, телеведущая и эстрадная певица Анна Семенович поделилась с поклонниками на своей странице в социальной сети фотографией из детства.
VSE42.RU вчера в 23:21
Авто

Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»

Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
ГЛАС.RU вчера в 02:25
Авто

Volvo и Geely сделали модный купе-кроссовер

Новинка построена на базе модели 01 и отличается купеобразной формой кузова, оптикой и бамперами иной формы, большими колесами, а также измененным интерьером: в частности, у модели 05 появились цифровая панель приборов диагональю 12,3 дюйма, проекционный дисплей и большой сенсорный экран мультимедийной системы, который заменяет большую часть аналоговых кнопок.
Автомобили.ру вчера в 06:16
Происшествия

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Коммерсантъ 08 декабря в 23:11
Хоккей

Два очка Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения «Коламбусу»

Встреча завершилась поражением столичной команды со счетом 2:5. Таким образом, "Вашингтон" прервал победную серию из шести матчей.
Газета.Ru вчера в 22:46
Политика

Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Lenta.ru 00:02
Политика

Коболев заявил, что Украина и Россия не договорились по газу в Париже

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что, по его информации, Москва и Киев на переговорах в Париже по газу не достигли никаких договоренностей.
РИА Новости вчера в 16:52
Космос

США признали Россию главным врагом в космосе

ФедералПресс 00:28
Политика

Золотые запасы страны Евросоюза решили вернуть из Лондона в свои банки

Некоторые государства, входящие в ЕС, решили вернуть свое золото, хранящееся в Великобритании, на родину.
Millionaire.ru вчера в 11:37
Шоу-бизнес

Семья Фриске обвинила Шепелева в растрате миллионов

Отец покойной певицы Жанны Фриске обвинил ее вдовца Дмитрия Шепелева в растрате наследства маленького сына.
Газета.Ru вчера в 06:01
Происшествия

Суд оштрафовал охранявший благовещенский колледж ЧОП после стрельбы

Арбитражный суд Амурской области оштрафовал частное охранное предприятие "Сириус-А", охранявшее колледж в Благовещенске, где произошла стрельба, сообщает RT.
Газета.Ru вчера в 22:33
Спорт

Экс-глава WADA назвал пустой тратой времени подачу Россией иска в CAS

Бывший функционер добавил, что обращение в Спортивный арбитраж — это пустая трата времени и денег для России.
Говорит Москва 00:55
Хоккей

Ничушкина не остановить: россиянин снова отличился за «Колорадо»

Вести.Ru вчера в 23:42
Экономика

На Среднем Урале приняли бюджет региона без обсуждения

Свердловское заксобрание приняло бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов во втором и третьем чтении.
REGNUM 01:27
Общество

ФСИН России не видит системного насилия в колониях и СИЗО

Ранее СКР сообщил, что в 2015–2018 годах в России возбудили 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и следственных изоляторов.
Коммерсантъ 00:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное