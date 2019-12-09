Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек и составил 63,7 рубля. Курс евро опустился на 3 копейки, до 70,47 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

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Экономика Подсчитано число россиян с черными зарплатами Как подсчитали экономисты, если каждый неформально занятый россиянин имеет среднюю для региона проживания зарплату, то бюджет недополучает около трех триллионов рублей — 0,9 триллиона доходов от налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 триллиона со страховых взносов.

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Происшествия У драгдилера в Подмосковье нашли 46 килограммов наркотиков Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в сбыте более 46 килограммов запрещенных веществ, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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Авто Volvo и Geely сделали модный купе-кроссовер Новинка построена на базе модели 01 и отличается купеобразной формой кузова, оптикой и бамперами иной формы, большими колесами, а также измененным интерьером: в частности, у модели 05 появились цифровая панель приборов диагональю 12,3 дюйма, проекционный дисплей и большой сенсорный экран мультимедийной системы, который заменяет большую часть аналоговых кнопок.