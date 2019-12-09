Финансы
ТАССКурс доллара снизился до 63,7 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек и составил 63,7 рубля. Курс евро опустился на 3 копейки, до 70,47 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
Политика
Зеленский назвал сложным процесс согласования позиций с Путиным
Во время общения с журналистами после нормандского саммита глава украинского государства Владимир Зеленский отметил, что на двусторонней встрече с российским лидером Владимиром Путиным ему было "сложно договариваться", передает ТАСС.
Политика
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
Политика
Владимир Зеленский: Обмен пленными в Донбассе состоится до конца года
Президент Украины сказал, что прямые переговоры с ДНР и ЛНР невозможны.
Спорт
Путин: решение WADA противоречит Олимпийской хартии
Владимир Путин впервые прокомментировал вчерашнее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу российских спортсменов.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек
В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов в 2020 году
Мессенджер WhatsApp прекращает работать на миллионах смартфонов по всему миру в 2020 году, поскольку завершает поддержку функционирования на старых iPhone и в телефонах с устаревшей операционной системой (ОС) Android, а также гаджетов с ОС Windows Mobile, передает Daily Mail.
Экономика
Подсчитано число россиян с черными зарплатами
Как подсчитали экономисты, если каждый неформально занятый россиянин имеет среднюю для региона проживания зарплату, то бюджет недополучает около трех триллионов рублей — 0,9 триллиона доходов от налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 триллиона со страховых взносов.
Общество
ВЦИОМ узнал, как россияне относятся к зиме
Около половины россиян (46%) назвали любимым временем года лето, а вот зиму таковым считают лишь 8% россиян.
Общество
Игорь Руденя участвует в заседании Президиума Совета при Президенте РФ
9 декабря губернатор Тверской области Игорь Руденя в Москве принимает участие в заседании Президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
Общество
Здоровая девочка 5 лет прожила в московской клинике из-за родителей
Пятилетняя девочка всю жизнь живет в московской клинике, так как родители считают ее больной и не хотят выпускать.
Наука
В три этапа: в 34 года, 60 и 78 лет происходит старение человека
Естественными биологическими часами, которые в точно определяют несколько этапов в старении организма человека - 34, 60 и 78 лет, являются по исследованиям ученых уровни белков в крови человека.
Происшествия
У драгдилера в Подмосковье нашли 46 килограммов наркотиков
Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в сбыте более 46 килограммов запрещенных веществ, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Политика
Лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике по итогам встречи
Шоу-бизнес
Анна Семенович показала себя в детстве
Популярная российская фигуристка, актриса, телеведущая и эстрадная певица Анна Семенович поделилась с поклонниками на своей странице в социальной сети фотографией из детства.
Авто
Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»
Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
Авто
Volvo и Geely сделали модный купе-кроссовер
Новинка построена на базе модели 01 и отличается купеобразной формой кузова, оптикой и бамперами иной формы, большими колесами, а также измененным интерьером: в частности, у модели 05 появились цифровая панель приборов диагональю 12,3 дюйма, проекционный дисплей и большой сенсорный экран мультимедийной системы, который заменяет большую часть аналоговых кнопок.
Происшествия
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Хоккей
Два очка Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения «Коламбусу»
Встреча завершилась поражением столичной команды со счетом 2:5. Таким образом, "Вашингтон" прервал победную серию из шести матчей.
Политика
Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США
Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Политика
Коболев заявил, что Украина и Россия не договорились по газу в Париже
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что, по его информации, Москва и Киев на переговорах в Париже по газу не достигли никаких договоренностей.
Космос
США признали Россию главным врагом в космосе
Политика
Золотые запасы страны Евросоюза решили вернуть из Лондона в свои банки
Некоторые государства, входящие в ЕС, решили вернуть свое золото, хранящееся в Великобритании, на родину.
Шоу-бизнес
Семья Фриске обвинила Шепелева в растрате миллионов
Отец покойной певицы Жанны Фриске обвинил ее вдовца Дмитрия Шепелева в растрате наследства маленького сына.
Происшествия
Суд оштрафовал охранявший благовещенский колледж ЧОП после стрельбы
Арбитражный суд Амурской области оштрафовал частное охранное предприятие "Сириус-А", охранявшее колледж в Благовещенске, где произошла стрельба, сообщает RT.
Спорт
Экс-глава WADA назвал пустой тратой времени подачу Россией иска в CAS
Бывший функционер добавил, что обращение в Спортивный арбитраж — это пустая трата времени и денег для России.
Хоккей
Ничушкина не остановить: россиянин снова отличился за «Колорадо»
Экономика
На Среднем Урале приняли бюджет региона без обсуждения
Свердловское заксобрание приняло бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов во втором и третьем чтении.
Общество
ФСИН России не видит системного насилия в колониях и СИЗО
Ранее СКР сообщил, что в 2015–2018 годах в России возбудили 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и следственных изоляторов.