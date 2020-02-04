Финансы
Вести.RuРубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 63,44-63,7 руб.
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Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений
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МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе
МИД России сообщил о гибели в сирийском Идлибе российких и турецких военных специалистов.
Общество
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
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Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле
Губернатор Стамбула Али Йерликая заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".
Армия и оружие
Отражение сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску сняли на видео
Политика
Путин принимает верительные грамоты от послов
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
Политика
Сенат оправдал Трампа в рамках процесса импичмента
Американский сенат большинством голосов признал невиновным президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по второй статье обвинения о создании препятствий деятельности конгресса, которое ранее было выдвинуто представителями Демократической партии.
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Украинский боксер Усик ответил стихами на сравнения с обезьяной
Украинский боксер Александр Усик в Instagram ответил стихами на оскорбления в свой адрес.
Наука
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Крупный международный консорциум генетиков, в число которых входили и специалисты из России, завершил расшифровку и изучение геномов 2,6 тыс. опухолей, принадлежащих к 38 видам рака.
Происшествия
Неизвестный бросил «коктейль Молотова» в здание Никулинского суда
Неизвестный бросил бутылку с неустановленной смесью в здание Никулинского суда в Москве, после чего началось возгорание.
Общество
В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Айдар Акаев
В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева Айдар, сообщили "24.kg" и "Акипресс" близкие семьи.
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Xiaomi Mi 10 первым из смартфонов получит модуль памяти LPDDR5
Micron Technology подтвердила, что предстоящий Xiaomi Mi 10 станет первым смартфоном, оснащенным памятью LPDDR5.
Интернет
Google избавит Chrome и Youtube от раздражающей рекламы
Корпорация Google разработала новые правила для видеорекламы в Chrome — они должны избавить интернет-пользователей от самых назойливых и раздражающих видов рекламных объявлений.
Здоровье
Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
Экономика
En+ выкупит у ВТБ 21,37% своих акций за $1,58 млрд
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Общество
Роскачество обнаружило в презервативах цинк
Роскачество проверило продающиеся в рознице презервативы и обнаружило в ряде изделий превышение допустимого уровня цинка и изопропилового спирта, что не соответствует требованиям безопасности продукции, передает ТАСС.
Общество
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Корабль «Союз МС-13», на борту которого находятся россиянин Александр Скворцов, американка Кристина Кук и итальянц Лука Пармитано, отстыковался от Международной космической станции и возвращается на Землю.
Здоровье
Цены на медицинские маски и лекарства контролируют в Псковской области
В Псковской области организован контроль над ценами на медицинские маски и противовирусные препараты.
Политика
Владимир Ильиных избран главой Оренбурга
Конкуренцию Ильиных в финале составили мастер участка Оренбургского газоперерабатывающего завода Василий Кальнишевский, юрисконсульт Александр Ивлев и глава Северного округа Оренбурга Дмитрий Корнев.
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Незаметный для УЗИ: красноярцу удалили 6-килограммовый жировик
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Политика
НАСА подтвердило разрушение российского военного спутника в 2019 году
НАСА подтвердило информацию о развалившемся на части российском военном спутнике "Космос-2491", но причина этого неизвестна, говорится в ежеквартальном отчете одного из подразделений НАСА - Космического центра Джонсона.
Политика
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Возле здания Верховной рады в Киеве началась акция протеста против открытия на Украине рынка земли сельскохозяйственного назначения.
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После скандала с дочерью Любовь Успенская находилась на грани инсульта
Знаменитая российская певица Любовь Успенская после скандала с дочерью находилась на грани инсульта.
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Режиссер трилогии "Человек-паук" Сэм Рэйми ведет переговоры со студией Marvel о съемках сиквела "Доктора Стрэнджа".
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Hyundai представил рестайлинговый Hyundai Tucson
Компания Hyundai представила на автосалоне Auto Expo 2020 в Дели обновленный Hyundai Tucson.