Финансы

Вести.RuВести.RuРубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 63,44-63,7 руб.
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Рубль вырос к доллару и евро

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Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 62,8 рубля

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Неизвестный бросил бутылку с неустановленной смесью в здание Никулинского суда в Москве, после чего началось возгорание.
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Российский БТР протаранил американский блокпост в Сирии

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В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева Айдар, сообщили "24.kg" и "Акипресс" близкие семьи.
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