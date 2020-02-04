Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль повышается к доллару и евро

В начале торговой сессии во вторник, 4 февраля, рубль стал подниматься к евро и доллару, свидетельствуют данные Мосбиржи. По данным на 10.04 мск, курс доллара упал на 22 коп. до 63,51 руб.
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Рубль окреп к доллару и евро

News.ru04:03

Доллар подешевел по отношению к рублю на торгах Мосбиржи

Профиль12:29

Рубль днем умеренно повышается к доллару и евро благодаря позитивной динамике мировых рынков и дорожающей нефти

Финмаркет08:29

Рубль ускорил рост к доллару и евро благодаря позитивным сигналам с внешних рынков

Интерфакс11:45

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру02:13

Курс доллара на Мосбирже снизился до 63,45 рубля

ТАСС02:06

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском02:02
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 13:48, Ашберн
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РБК вчера в 10:01
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Кремль пока не приглашал руководство Польши на 75-летие Победы

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Первый самолёт ВКС России вылетел за россиянами в Ухань

«Первый самолёт Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.
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Назван самый опасный алкогольный напиток для россиян

Россиянам не следует злоупотреблять пивом, считает психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский.
Российская газета 12:39
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Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в конце недели.
Lenta.ru 03:11
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Избившему пасынка мужчине грозит четыре месяца тюрьмы

Вести.Ru 09:08
Политика

Стало известно о новых санкциях США против «Северного потока-2»

США намерены ввести новые санкции против «Северного потока-2».
Lenta.ru 10:19
Политика

Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой

Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с двухдневным визитом в Польше, заявил, что Россия пытается пересмотреть историю Второй мировой войны.
РИА Новости 10:41
Кино

Первый тизер нового сезона «Видоизмененного углерода» появился в Сети

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый тизер нового сезона научно-фантастического сериала «Видоизмененный углерод».
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Кокорин сделал дубль в матче за «Зенит-2»

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Общество

Авторы украинского учебника объяснили фото с Киану Ривзом

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Общество

Чувашия в 2019 году попала в «красную» зону свободы интернета

Всего авторы доклада зафиксировали 438981 (в 2018 году — 662842) отдельный случай вмешательства в свободу интернета в России, из которых абсолютное большинство (434275), как и прежде, связано с ограничением доступа к интернет-сайтам и сервисам, а также запретом информации по различным основаниям.
Чебоксары 24 06:18
Экономика

Нищающее население РФ тратит всё меньше – экономист Михаил Делягин

Власти РФ прилагают титанические усилия по разрушению российской экономики, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
REGNUM 04:21
Политика

Лукашенко объявил об окончании «периода холода» в отношениях с США

Александр Лукашенко назвал нынешнее состояние отношений с США окончанием "периода холода".
Газета.Ru 11:47
Общество

Ветер чуть не испортил образ Кейт Миддлтон во время визита в Уэльс

Февральский приморский ветер изрядно потрепал прическу Кейт Миддлтон, однако модная герцогиня со знанием дела подошла к выбору образа для визита: часть волос она предусмотрительно затянула в тугой пучок.
Газета Metro 08:50
Авто

В России появилась спортивная Toyota Camry S-Edition

Внешне новую Camry S-Edition легко узнать по спойлеру на крышке багажника, топовой светодиодной светотехнике, 18-дюймовым дискам, специальным накладкам на бамперах, спортивным сиденьям в салоне и черному, либо двухцветному (черно-белому) окрасу кузова.
Автоновости дня 04:39
Политика

Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
РБК 11:51
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В Китае начались испытания российского препарата от коронавируса

Китай протестирует российский противовирусный препарат прямого действия триазавирин для борьбы с коронавирусом 2019-nCov, сообщил журналистам замглавы Минздрава Сергей Краевой.
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Общество

Бывший вице-премьер Голодец перейдет в Сбербанк

Бывший вице-премьер РФ Ольга Голодец перейдет в Сбербанк России, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
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Раскрыты условия содержания в карантине вывезенных из Китая россиян

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об условиях содержания в карантине россиян, которых эвакуируют из Китая в связи с распространением в стране коронавируса.
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Дочь Алсу перепела её хит «Зимний сон»

Дочери певицы Алсу исполнили свой вариант хита «Зимний сон». Видео появилось в Instagram Микеллы Абрамовой.
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В Омске введен карантин по гриппу

Превышение в Омске эпидемического порога на 12,5% по заболеваниям гриппом и ОРВИ зарегистрировано региональным управлением Роспотребнадзора, 4 февраля сообщается на сайте ведомства.
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Собчак и Гордон стали ведущими нового шоу на Первом канале

«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
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Стал известен состав персонажей киноверсии видеоигры Mortal Kombat

Кинокомпания Warner Bros. объявила список персонажей, которые появятся в новой экранизации видеоигры Mortal Kombat.
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В США рассказали об опасности российских «Солнцепеков» для противника

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Асташов получает зарплату в Центре спортивной подготовки Бурятии

Министерство спорта Бурятии оказывает финансовую поддержку чемпиону России по паратриатлону Михаилу Асташову, который устроился на работу курьером в сервис "Яндекс.Еда", сообщили РИА Новости в минспорта Бурятии.
РИА Новости 03:43
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Российская авиабаза «Хмеймим» отразила атаку БПЛА боевиков в Сирии

Российские военнослужащие предотвратили воздушную атаку террористов на авиабазу ВКС РФ «Хмеймим» в Сирии.
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Google Maps принял тележку с 99 смартфонами за автомобильную пробку

Tvoe-avto.com вчера в 03:13
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Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса

Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
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