Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль повышается к доллару и евро

В начале торговой сессии во вторник, 4 февраля, рубль стал подниматься к евро и доллару, свидетельствуют данные Мосбиржи. По данным на 10.04 мск, курс доллара упал на 22 коп. до 63,51 руб.
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Рубль ускорил рост к доллару и евро благодаря позитивным сигналам с внешних рынков

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Официальный курс евро на среду снизился до 70,13 рубля

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Курс доллара на Мосбирже снизился до 63,45 рубля

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Рубль днем умеренно повышается к доллару и евро благодаря позитивной динамике мировых рынков и дорожающей нефти

Финмаркет08:29
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 13:59, Ашберн
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Во втором туре товарищеского турнира Кубок Матч Премьер клуб РПЛ Ростов обыграл белградский Партизан со счетом 3:1. После игры свой комментарий телеканалу Матч Премьер дал главный тренер ростовчан Валерий Карпин.
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Blizzard извинилась за Warcraft 3: Reforged

Blizzard попросила прощения у игроков за Warcraft 3: Reforged и рассказала о дальнейшей работе над игрой.
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Министерство внутренних дел (МВД) России подготовило приказ, увеличивающий число комбинаций кодов регионов для государственных номеров.
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Для вывезенных из Уханя россиян в тюменском центре заготовили пластилин

В Россию из Уханя вылетели 147 граждан России и ряда других стран, от Белоруссии до Украины.
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Смолов объяснил, почему российские футболисты не играют в Испании

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Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к тестовой сборке обновленных универсалов и фургонов Largus.
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Стал известен состав персонажей киноверсии видеоигры Mortal Kombat

Кинокомпания Warner Bros. объявила список персонажей, которые появятся в новой экранизации видеоигры Mortal Kombat.
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Главный обвинитель в палате представителей Конгресса США по делу об импичменте президента Дональда Трампа демократ Адам Шифф подозревает, что американский лидер может отдать Аляску России в обмен на помощь во время выборов.
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На параде 9 Мая впервые представят новейшие образцы военной техники

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Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в конце недели.
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Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с двухдневным визитом в Польше, заявил, что Россия пытается пересмотреть историю Второй мировой войны.
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Трамп посоветовал демократам обвинить Россию в провале партсобрания

Президент США Дональд Трамп посоветовал членам Демократической партии обвинить Россию в провале подсчета результатов первого партсобрания в штате Айова (кокус).
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Путин прилетел с рабочим визитом в Череповец

Путин прилетел в Череповец с рабочим визитом.
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