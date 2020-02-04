Финансы
Газета.RuРубль повышается к доллару и евро
В начале торговой сессии во вторник, 4 февраля, рубль стал подниматься к евро и доллару, свидетельствуют данные Мосбиржи. По данным на 10.04 мск, курс доллара упал на 22 коп. до 63,51 руб.
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Рубль почти не меняется к доллару и евро на старте торгов после пятничного обвала
Интерфаксвчера в 02:31
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Здоровье
В Челябинской области объявили эпидемию гриппа
За прошедшую неделю в области зарегистрировано 36133 случая ОРВИ и гриппа, что выше уровня предыдущей недели на 44%.
Политика
Путин назвал поведение экс-главы Чувашии «безобразием»
Глава МЧС Евгений Зиничев назвал поведение Игнатьева недопустимым, а в «Единой России» решили исключить губернатора из своих рядов.
Политика
В Киеве Эрдоган приветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине»
Встреча лидеров прошла в Мариинском дворце и началась с официальной церемонии, в ходе которой глав двух стран приветствовал почетный караул.
Общество
Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов республики, передает агентство "БелТА".
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью
Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Здоровье
В ВОЗ не стали называть вспышку коронавируса пандемией
ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
Общество
Стрелков отреагировал на обвинения по делу о крушении MH17
3 февраля национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе — россиянам Игорю Гиркину (Стрелкову), Олегу Пулатову, Сергею Дубинскому и украинцу Леониду Харченко.
Технологии
Роскачество назвало 10 лучших домашних и портативных колонок
Специалисты Роскачества сравнили качество звука домашних и переносных колонок, в тестировании участвовали 12 беспроводных и пять проводных моделей «Проверка показала — по качеству звука домашние колонки превосходят переносные устройства», — отметили в Роскачестве.
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Экономика
Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть у Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов покупать у России нефть по мировым ценам, однако в Москве, по его словам, настаивают на существенных премиях сверх этого.
Общество
В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Армия и оружие
Американским БМП не хватило энергии для защиты
Происшествия
Во Франции зарезали чеченского блогера
Общество
Google впервые назвала доход от YouTube
Около $5 млрд выручки получила компания Google за счёт своего видеохостинга YouTube за последние три месяца 2019 года.
Общество
В Норвегии не пустили на фестиваль ансамбль Северного флота РФ
Ансамбль должен был принять участие в фестивале Barents Spektakel в городе Киркенес.
Армия и оружие
В Турции заявили о нейтрализации 76 сирийских военных
Главы Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара в качестве ответа на обстрел своих военнослужащих в Идлибе нейтрализовала 76 военных сирийской армии.
Политика
Посол Франции рассказал о неудавшейся изоляции России
Посол добавил, что Россия — крупный партнер, а у Франции есть свои интересы.
Политика
Владимир Путин прилетел в Череповец
Самолет президента РФ Владимира Путина приземлился в череповецком аэропорту, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Футбол
«Атлетико» интересуется Ракитичем
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может продолжить карьеру в «Атлетико».
Экономика
Reuters узнал о планах госбанка Китая выпустить «антивирусные» бонды
Государственный Банк развития Китая (China Development Bank, CDB) намерен выпустить специальные облигации, средства от размещения которых будут направлены на борьбу с распространением коронавируса типа 2019-nCoV, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.
Шоу-бизнес
Игорь Крутой предложил обнажённой Ирине Дубцовой одеться
Певица Ирина Дубцова недавно поделилась в Instagram новой откровенной фотографией, мимо которой пройти без комментария не смог даже Игорь Крутой.
Экономика
Авиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля
В ночь на 5 февраля авиабилеты за рубеж подорожают почти на 3% из-за пересчета курса валют Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Политика
Новый посол США в среду вручит верительные грамоты Путину
Новый посол США в России Джон Салливан в среду в числе других послов вручит верительные грамоты президенту РФ Владимиру Путину, сообщила пресс-служба Кремля.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала, как выглядела в 18 лет
На просторах персонального микроблога знаменитость показала, как выглядела в юные годы.
Авто
УАЗ представил экспедиционную «Буханку»
Ульяновский автозавод объявил об официальном старте продаж модели СГР (именуемой в народе «Буханкой») в спецверсии «Экспедиция».
Здоровье
Стало известно о самочувствии зараженной студентки тюменского ВУЗа
Студентка из Китая, у которой был обнаружен коронавирус, чувствуют себя хорошо.
Экономика
Экс-издатель Forbes стала кандидатом в совет директоров ЧТПЗ
Экс-глава издательского дома Axel Springer Russia (издавал российскую версию журнала Forbes) Регина фон Флемминг и бывший управляющий партнер E&Y в России, Казахстане и СНГ Дуглас Гарднер выдвинуты в качестве независимых директоров в совет директоров Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ), подконтрольного Андрею Комарову.