Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль повышается к доллару и евро

В начале торговой сессии во вторник, 4 февраля, рубль стал подниматься к евро и доллару, свидетельствуют данные Мосбиржи. По данным на 10.04 мск, курс доллара упал на 22 коп. до 63,51 руб.
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Официальный курс доллара снизился на 47 копеек, евро — на 67

Банки.ру05:20

Курс доллара на Мосбирже снизился до 63,45 рубля

ТАСС02:06

Рубль днем уверенно растет к доллару и евро вслед за мировыми рынками

ПРАЙМ05:47

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру02:13

Доллар подешевел на 48 копеек

Финмаркет03:45

Рубль почти не меняется к доллару и евро на старте торгов после пятничного обвала

Интерфаксвчера в 02:31

Рубль стабилен к бивалютной корзине при открытии торгов

Вести.Финансвчера в 02:26
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Происшествия

В Петербурге в заброшенной воинской части нашли четыре тела

РИА Новости 02:59
Здоровье

В Челябинской области объявили эпидемию гриппа

За прошедшую неделю в области зарегистрировано 36133 случая ОРВИ и гриппа, что выше уровня предыдущей недели на 44%.
31 канал Челябинска 06:20
Политика

Путин назвал поведение экс-главы Чувашии «безобразием»

Глава МЧС Евгений Зиничев назвал поведение Игнатьева недопустимым, а в «Единой России» решили исключить губернатора из своих рядов.
НТВ 07:15
Политика

В Киеве Эрдоган приветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине»

Встреча лидеров прошла в Мариинском дворце и началась с официальной церемонии, в ходе которой глав двух стран приветствовал почетный караул.
Газета.Ru вчера в 13:10
Общество

Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов республики, передает агентство "БелТА".
Газета.Ru 05:01
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью

Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Газета.Ru 06:09
Здоровье

В ВОЗ не стали называть вспышку коронавируса пандемией

ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
Известия 07:29
Общество

Стрелков отреагировал на обвинения по делу о крушении MH17

3 февраля национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе — россиянам Игорю Гиркину (Стрелкову), Олегу Пулатову, Сергею Дубинскому и украинцу Леониду Харченко.
Lenta.ru 05:05
Политика

Песков сообщил об отсутствии приглашения Польши на парад Победы

РБК 05:07
Технологии

Роскачество назвало 10 лучших домашних и портативных колонок

Специалисты Роскачества сравнили качество звука домашних и переносных колонок, в тестировании участвовали 12 беспроводных и пять проводных моделей «Проверка показала — по качеству звука домашние колонки превосходят переносные устройства», — отметили в Роскачестве.
МедиаПоток 04:01
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
РИА Новости 00:48
Экономика

Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть у Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов покупать у России нефть по мировым ценам, однако в Москве, по его словам, настаивают на существенных премиях сверх этого.
RT на русском 05:50
Общество

В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
РИА Новости вчера в 12:27
Армия и оружие

Американским БМП не хватило энергии для защиты

Российская газета 03:14
Происшествия

Во Франции зарезали чеченского блогера

Коммерсантъ 06:46
Общество

Google впервые назвала доход от YouTube

Около $5 млрд выручки получила компания Google за счёт своего видеохостинга YouTube за последние три месяца 2019 года.
REGNUM 05:26
Общество

В Норвегии не пустили на фестиваль ансамбль Северного флота РФ

Ансамбль должен был принять участие в фестивале Barents Spektakel в городе Киркенес.
Интерфакс 05:53
Армия и оружие

В Турции заявили о нейтрализации 76 сирийских военных

Главы Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара в качестве ответа на обстрел своих военнослужащих в Идлибе нейтрализовала 76 военных сирийской армии.
RT на русском вчера в 12:01
Политика

Посол Франции рассказал о неудавшейся изоляции России

Посол добавил, что Россия — крупный партнер, а у Франции есть свои интересы.
Lenta.ru 05:32
Политика

Владимир Путин прилетел в Череповец

Самолет президента РФ Владимира Путина приземлился в череповецком аэропорту, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 05:11
Общество

Киану Ривз попал в украинский учебник по всемирной истории

РБК 04:35
Футбол

«Атлетико» интересуется Ракитичем

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может продолжить карьеру в «Атлетико».
Евро-футбол.ру 06:50
Экономика

Reuters узнал о планах госбанка Китая выпустить «антивирусные» бонды

Государственный Банк развития Китая (China Development Bank, CDB) намерен выпустить специальные облигации, средства от размещения которых будут направлены на борьбу с распространением коронавируса типа 2019-nCoV, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.
РБК 05:56
Шоу-бизнес

Игорь Крутой предложил обнажённой Ирине Дубцовой одеться

Певица Ирина Дубцова недавно поделилась в Instagram новой откровенной фотографией, мимо которой пройти без комментария не смог даже Игорь Крутой.
Discover24 03:32
Экономика

Авиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля

В ночь на 5 февраля авиабилеты за рубеж подорожают почти на 3% из-за пересчета курса валют Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Коммерсантъ 06:19
Политика

Новый посол США в среду вручит верительные грамоты Путину

Новый посол США в России Джон Салливан в среду в числе других послов вручит верительные грамоты президенту РФ Владимиру Путину, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 07:10
Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала, как выглядела в 18 лет

На просторах персонального микроблога знаменитость показала, как выглядела в юные годы.
ГлобалМСК.ру вчера в 11:06
Авто

УАЗ представил экспедиционную «Буханку»

Ульяновский автозавод объявил об официальном старте продаж модели СГР (именуемой в народе «Буханкой») в спецверсии «Экспедиция».
Движок 04:49
Здоровье

Стало известно о самочувствии зараженной студентки тюменского ВУЗа

Студентка из Китая, у которой был обнаружен коронавирус, чувствуют себя хорошо.
СургутИнформТВ 06:59
Экономика

Экс-издатель Forbes стала кандидатом в совет директоров ЧТПЗ

Экс-глава издательского дома Axel Springer Russia (издавал российскую версию журнала Forbes) Регина фон Флемминг и бывший управляющий партнер E&Y в России, Казахстане и СНГ Дуглас Гарднер выдвинуты в качестве независимых директоров в совет директоров Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ), подконтрольного Андрею Комарову.
РБК 06:50
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