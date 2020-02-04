В начале торговой сессии во вторник, 4 февраля, рубль стал подниматься к евро и доллару, свидетельствуют данные Мосбиржи. По данным на 10.04 мск, курс доллара упал на 22 коп. до 63,51 руб.

Рубль повышается к доллару и евро

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