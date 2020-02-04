Финансы
Газета.RuРубль повышается к доллару и евро
В начале торговой сессии во вторник, 4 февраля, рубль стал подниматься к евро и доллару, свидетельствуют данные Мосбиржи. По данным на 10.04 мск, курс доллара упал на 22 коп. до 63,51 руб.
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Общество
Первый канал отказался от трансляции «Оскара»
Армия и оружие
В Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными бойцами ВСУ
Наталья Юсупова, украинский волонтер, сообщила о том, что в центральный госпиталь Киева спецборт доставил бойцов ВСУ, получивших тяжелые ранения в Донбассе.
Здоровье
Недостаток витамина D повышает риск простуд и вирусов
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что "солнечный" витамин D поддерживает иммунитет, так что его нехватка грозит частыми простудами в холодное время года.
Общество
В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза
В украинском учебнике по всемирной истории, предназначенном для учеников 10-х классов, обнаружили голливудского актера Киану Ривза.
Футбол
«Зенит» выдвинул Прядкина в качестве кандидата на пост президента РПЛ
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб поддерживает кандидатуру Сергея Прядкина в качестве претендента на пост президента РПЛ на грядущих выборах.
Религия
«Новая церковь» Украины лишила Филарета полномочий члена «синода»
Пресс-служба "новой церкви" Украины сообщила о прекращении полномочий раскольника Филарета как члена "священного синода" неканонической структуры.
Армия и оружие
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Владимир Путин обсудил по телефону с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обострение обстановки в Идлибе.
Общество
Эвакуированные из Уханя россияне не имеют признаков коронавируса
"Людей с клиническими признаками заболевания из Ухани вывезти невозможно, и на борт приглашены, размещены и летят в Россию только те, у кого клинически здоровое состояние на сегодняшний день", - отметила Попова.
Культура
Собчак и Гордон стали ведущими нового шоу на Первом канале
Телеведущие Ксения Собчак и Александр Гордон будут вести новое ток-шоу "Док-Ток" на Первом канале, которое будет выходить каждый день по вечерам с 10 февраля, передает ТАСС.
Политика
ВТО частично поддержала апелляцию Украины в споре о вагонах с Россией
Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию Украины по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Общество
Стрелков ответил на обвинения по делу MH17
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков не признал себя виновным по делу о крушении Boeing MH17, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году, сообщает Interfax.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом
Происшествия
В Твери задержан водитель автомобиля, сбившего людей на тротуаре
В Твери задержан водитель, автомобиль которого влетел в толпу пешеходов на тротуаре.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Гаджеты
Стали известны цены на линейку смартфонов Samsung Galaxy S20
Стала известна стоимость новых смартфонов Samsung Galaxy S20.
Шоу-бизнес
Мила Йовович показала новорожденную дочь
Мила Йовович стала мамой в третий раз. Счастливая актриса держит на руках здоровую малышку и не может скрыть переполняющих эмоций.
Технологии
Pathfinder: Wrath of the Righteous вышла на Kickstarter с целью в 300 тысяч долларов
Кино
В Сети появился первый трейлер продолжения «Пилы»
В Сети появился трейлер перезапуска картины «Пила».
Здоровье
В аптеках Бурятии подорожали медицинские маски
Медицинские маски подорожали в аптеках Республики Бурятия. Об этом сообщается в социальных сетях, в частности, паблике «Аноним 03».
Общество
Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк
Ольга Голодец, которая в правительстве Дмитрия Медведева в статусе вице-премьера курировала вопросы культуры, спорта и туризма, перейдет в Сбербанк.
Кино
Disney показала тизер новых сериалов Marvel
Компания Disney обнародовала тизер новых сериалов вселенной Marvel.
Футбол
Смолов рассказал о проблемах российских футболистов за рубежом
Новичок "Сельты" нападающий Федор Смолов поделился мнением о проблемах российских футболистов за рубежом.
Футбол
«Монако» Головина обыграл «Анже» в матче чемпионата Франции
"Монако" переиграл "Анже" в матче 23-го тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в Монако, завершилась со счетом 1:0.
Транспорт
«Уральские авиалинии» не пустили граждан СНГ на борт из Китая
В аэропорту Сиань-Сяньян (Китай) представители авиакомпании «Уральские авиалинии» отказались пустить на рейс до Екатеринбурга несколько десятков пассажиров.
Наука
Американские врачи рекомендовали сократить употребление мяса
Культура
Элайджа Вуд станцевал Skibidi вместе с Little Big
Американский актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо в фильме «Властелин Колец», станцевал вместе с участниками петербургской рейв-группы Little Big танец Skibidi.
Политика
Израиль признал, что исказил правду о войне, чтобы понравиться Путину
Дирекция всемирно известного мемориала жертв Холокоста «Яд Вашем» признала, что материалы Международного форума памяти Холокоста, которые были показаны в январе лидерам многих государств мира, собравшимся в Израиле по этому поводу, содержали искажения исторической правды.
Общество
Назван способ избежать заражения коронавирусом
Член консультативного совета экспертов по инфекционным заболеваниям государственного комитета по здравоохранению КНР Цзян Жунмэн рассказал о способах распространения нового типа коронавируса и о том, как избежать заражения им. По его словам, вирус 2019-nCoV передается воздушно-капельным путем во время кашля или чихания, а также через прикосновение.
Армия и оружие
Российский БТР «раздавил» американский броневик в Сирии
Looks like russian vehicle rammed #US armored vehicle pic.twitter.com/NCig6KNXk3 — Last Defender (@LastDef) February 4, 2020 Попытка одного из броневиков армии США помешать этому едва не завершилась для американцев трагично, потому что российский БТР врезался в него.
Общество
В новом КоАП разрешат оплачивать штрафы со скидкой 50%
Большинство штрафов из новой версии кодекса об административных нарушениях (КоАП) можно будет оплатить с 50-процентной скидкой, заявили в Минюсте.