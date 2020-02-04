Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль повышается к доллару и евро

В начале торговой сессии во вторник, 4 февраля, рубль стал подниматься к евро и доллару, свидетельствуют данные Мосбиржи. По данным на 10.04 мск, курс доллара упал на 22 коп. до 63,51 руб.
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Рубль ускорил рост к доллару и евро благодаря позитивным сигналам с внешних рынков

Интерфакс11:45

Из-за коронавируса у рубля появились шансы на укрепление

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Официальный курс евро на среду снизился до 70,13 рубля

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Рубль днем умеренно повышается к доллару и евро благодаря позитивной динамике мировых рынков и дорожающей нефти

Финмаркет08:29

Курс доллара на Мосбирже снизился до 63,45 рубля

ТАСС02:06

Официальный курс доллара на вторник вырос до 63,91 рубля

Московский Комсомолецвчера в 21:30

ЦБ: курс евро на среду упал на 67 копеек

Телеканал 360°07:14
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 16:59, Ашберн
Общество

Первый канал отказался от трансляции «Оскара»

Российская газета 13:20
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В Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными бойцами ВСУ

Наталья Юсупова, украинский волонтер, сообщила о том, что в центральный госпиталь Киева спецборт доставил бойцов ВСУ, получивших тяжелые ранения в Донбассе.
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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что "солнечный" витамин D поддерживает иммунитет, так что его нехватка грозит частыми простудами в холодное время года.
Вестник Кавказа вчера в 06:43
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В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза

В украинском учебнике по всемирной истории, предназначенном для учеников 10-х классов, обнаружили голливудского актера Киану Ривза.
Lenta.ru 11:50
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«Зенит» выдвинул Прядкина в качестве кандидата на пост президента РПЛ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб поддерживает кандидатуру Сергея Прядкина в качестве претендента на пост президента РПЛ на грядущих выборах.
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Пресс-служба "новой церкви" Украины сообщила о прекращении полномочий раскольника Филарета как члена "священного синода" неканонической структуры.
РИА Новости 14:49
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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

Владимир Путин обсудил по телефону с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обострение обстановки в Идлибе.
Вести.Ru 15:25
Общество

Эвакуированные из Уханя россияне не имеют признаков коронавируса

"Людей с клиническими признаками заболевания из Ухани вывезти невозможно, и на борт приглашены, размещены и летят в Россию только те, у кого клинически здоровое состояние на сегодняшний день", - отметила Попова.
РЕН ТВ 11:27
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Собчак и Гордон стали ведущими нового шоу на Первом канале

Телеведущие Ксения Собчак и Александр Гордон будут вести новое ток-шоу "Док-Ток" на Первом канале, которое будет выходить каждый день по вечерам с 10 февраля, передает ТАСС.
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Политика

ВТО частично поддержала апелляцию Украины в споре о вагонах с Россией

Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию Украины по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
РИА Новости 11:18
Общество

Стрелков ответил на обвинения по делу MH17

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков не признал себя виновным по делу о крушении Boeing MH17, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году, сообщает Interfax.
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Кино

«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом

Взгляд.ру вчера в 15:38
Происшествия

В Твери задержан водитель автомобиля, сбившего людей на тротуаре

В Твери задержан водитель, автомобиль которого влетел в толпу пешеходов на тротуаре.
Российская газета 04:16
Общество

Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 08:38
Гаджеты

Стали известны цены на линейку смартфонов Samsung Galaxy S20

Стала известна стоимость новых смартфонов Samsung Galaxy S20.
ToDay News Ufa 10:21
Шоу-бизнес

Мила Йовович показала новорожденную дочь

Мила Йовович стала мамой в третий раз. Счастливая актриса держит на руках здоровую малышку и не может скрыть переполняющих эмоций.
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Технологии

Pathfinder: Wrath of the Righteous вышла на Kickstarter с целью в 300 тысяч долларов

Игромания.ру 12:43
Кино

В Сети появился первый трейлер продолжения «Пилы»

В Сети появился трейлер перезапуска картины «Пила».
Телепрограмма 09:00
Здоровье

В аптеках Бурятии подорожали медицинские маски

Медицинские маски подорожали в аптеках Республики Бурятия. Об этом сообщается в социальных сетях, в частности, паблике «Аноним 03».
Московский Комсомолец Улан-Удэ вчера в 22:25
Общество

Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк

Ольга Голодец, которая в правительстве Дмитрия Медведева в статусе вице-премьера курировала вопросы культуры, спорта и туризма, перейдет в Сбербанк.
РБК 12:37
Кино

Disney показала тизер новых сериалов Marvel

Компания Disney обнародовала тизер новых сериалов вселенной Marvel.
News.ru вчера в 04:55
Футбол

Смолов рассказал о проблемах российских футболистов за рубежом

Новичок "Сельты" нападающий Федор Смолов поделился мнением о проблемах российских футболистов за рубежом.
Газета.Ru 13:13
Футбол

«Монако» Головина обыграл «Анже» в матче чемпионата Франции

"Монако" переиграл "Анже" в матче 23-го тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в Монако, завершилась со счетом 1:0.
Газета.Ru 15:14
Транспорт

«Уральские авиалинии» не пустили граждан СНГ на борт из Китая

В аэропорту Сиань-Сяньян (Китай) представители авиакомпании «Уральские авиалинии» отказались пустить на рейс до Екатеринбурга несколько десятков пассажиров.
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Наука

Американские врачи рекомендовали сократить употребление мяса

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Культура

Элайджа Вуд станцевал Skibidi вместе с Little Big

Американский актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо в фильме «Властелин Колец», станцевал вместе с участниками петербургской рейв-группы Little Big танец Skibidi.
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Политика

Израиль признал, что исказил правду о войне, чтобы понравиться Путину

Дирекция всемирно известного мемориала жертв Холокоста «Яд Вашем» признала, что материалы Международного форума памяти Холокоста, которые были показаны в январе лидерам многих государств мира, собравшимся в Израиле по этому поводу, содержали искажения исторической правды.
Новые Известия 08:26
Общество

Назван способ избежать заражения коронавирусом

Член консультативного совета экспертов по инфекционным заболеваниям государственного комитета по здравоохранению КНР Цзян Жунмэн рассказал о способах распространения нового типа коронавируса и о том, как избежать заражения им. По его словам, вирус 2019-nCoV передается воздушно-капельным путем во время кашля или чихания, а также через прикосновение.
Известия вчера в 18:58
Армия и оружие

Российский БТР «раздавил» американский броневик в Сирии

Looks like russian vehicle rammed #US armored vehicle pic.twitter.com/NCig6KNXk3 — Last Defender (@LastDef) February 4, 2020 Попытка одного из броневиков армии США помешать этому едва не завершилась для американцев трагично, потому что российский БТР врезался в него.
HotGeo 14:59
Общество

В новом КоАП разрешат оплачивать штрафы со скидкой 50%

Большинство штрафов из новой версии кодекса об административных нарушениях (КоАП) можно будет оплатить с 50-процентной скидкой, заявили в Минюсте.
Газета.Ru 01:46
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