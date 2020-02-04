Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль повышается к доллару и евро

В начале торговой сессии во вторник, 4 февраля, рубль стал подниматься к евро и доллару, свидетельствуют данные Мосбиржи. По данным на 10.04 мск, курс доллара упал на 22 коп. до 63,51 руб.
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Рубль ускорил рост к доллару и евро благодаря позитивным сигналам с внешних рынков

Интерфакс11:45

Курс доллара на Мосбирже снизился до 63,45 рубля

ТАСС02:06

Рубль днем умеренно повышается к доллару и евро благодаря позитивной динамике мировых рынков и дорожающей нефти

Финмаркет08:29

Официальный курс евро на среду снизился на 67 копеек

Газета.Ru05:23

Рубль окреп к доллару и евро

News.ru04:03

Официальный курс евро на среду снизился до 70,13 рубля

РИА Новости05:47

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском02:02
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 21:37, Ашберн
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Тяжелые советские танки КВ-1 и КВ-2 стали легкой добычей для войск гитлеровской Германии во время Второй мировой войны и не смогли остановить немецкие войска, пишет The National Interest.
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Кристина Асмус опубликовала в своём аккаунте в Instagram новый снимок.
Газета Кемерова вчера в 17:51
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Российская авиабаза «Хмеймим» отразила атаку БПЛА боевиков в Сирии

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Сати Казанова рассказала о заболевании, которого стыдилась с детства

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В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила

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Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости 09:01
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Жителя Алтая обвиняют в совращении 15-летней девочки

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, в совершении преступлении обвиняется 18-летний местный житель.
REGNUM 02:15
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus

«АвтоВАЗ» приступил к тестовой сборке обновленных универсалов и фургонов Largus, сообщает «Российская газета».
Мой Брянск 12:18
Авто

Автомобили дорожают из-за льгот, налога, утильсбора и курса

Автомобили дорожают из-за льгот, налога, утильсбора и курса В 2019 году автомобили в РФ подорожали в среднем на 9%. Причем если в легковом сегменте быстрее дорожали импортные машины, в коммерческом ситуация обратная.
Коммерсантъ 17:00
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Чеченского блогера убили во Франции

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Лукашенко: Белоруссия желает честных отношений с Россией

Газета.Ru 04:19
Армия и оружие

Вице-адмирал США Льюис отметил мощь ВМФ России

Наращивание потенциала ВМФ РФ в Арктике и размещение современных подводных лодок в Атлантике ставят под сомнение лидерство США на море, сообщает командующий Вторым флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис.
ФАН 16:54
Армия и оружие

Сирийские военные предъявили ультиматум бандформированиям в Идлибе

Российская газета 16:43
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В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус

Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
ТАСС 18:38
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ вчера в 12:16
Общество

Эвакуированных из КНР граждан поместят на карантин в Тюменской области

Голикова подтвердила, что в России по-прежнему зарегистрировано два случая заражения: в Тюменской области и в Забайкалье.
Известия 08:08
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Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса

Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
RT на русском 02:37
Общество

Рисунок пермской школьницы попал на обложку журнала Vogue

Автором обложки мартовского номера американской версии журнала Vogue стала россиянка Анастасия Ковтун.
РИА Новости 01:19
Общество

Google впервые раскрыла доходы YouTube

Google купила YouTube около 15 лет назад за $1,65 млрд. С тех пор это первые сведения о выручке рекламы сервиса.
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Банки и операторы нашли способ борьбы с подменой номеров мошенниками

Мошенники используют подмену собственных номеров на официальные номера банков, чтобы связываться с банковскими клиентами от имени кредитной организации и путем обмана выводить деньги через их личные кабинеты или просто с карт.
РБК 16:00
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В Твери задержан водитель автомобиля, сбившего людей на тротуаре

В Твери задержан водитель, автомобиль которого влетел в толпу пешеходов на тротуаре.
Российская газета 04:16
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Число зараженных новым коронавирусом в Китае превысило 24 тыс. человек

В Китае число заразившихся новым коронавирусом 2019-nCoV превысило 24,3 тыс. человек.
РБК 20:12
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Избивший пасынка мужчина доставлен в отделение полиции

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Экономист Михаил Хазин ждет ослабления рубля в 2020 году

В 2020 году мировой тенденцией будет укрепление доллара, считает экономист Михаил Хазин.
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Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе появились на публике

Супермодель и актёр посетили в Лондоне церемонию награждения кинопремией BAFTA Совместная фотография Шейк и Купера появилась в Instagram.
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Ксения Собчак станет ведущей нового ток-шоу на Первом канале

Sunmag.me 13:10
Происшествия

Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым

Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.
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Экономика

Нищающее население РФ тратит всё меньше – экономист Михаил Делягин

Власти РФ прилагают титанические усилия по разрушению российской экономики, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
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