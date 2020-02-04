Финансы
Газета.RuРубль повышается к доллару и евро
В начале торговой сессии во вторник, 4 февраля, рубль стал подниматься к евро и доллару, свидетельствуют данные Мосбиржи. По данным на 10.04 мск, курс доллара упал на 22 коп. до 63,51 руб.
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Общество
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло 479 человек
Число погибших от коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло 476 человек.
Политика
National Interest назвал советские танки КВ катастрофой
Тяжелые советские танки КВ-1 и КВ-2 стали легкой добычей для войск гитлеровской Германии во время Второй мировой войны и не смогли остановить немецкие войска, пишет The National Interest.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус восхитила поклонников новым фото в купальнике
Кристина Асмус опубликовала в своём аккаунте в Instagram новый снимок.
Армия и оружие
Российская авиабаза «Хмеймим» отразила атаку БПЛА боевиков в Сирии
Российские военнослужащие предотвратили воздушную атаку террористов на авиабазу ВКС РФ «Хмеймим» в Сирии.
Происшествия
В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила
В Уфе 33-летний мужчина помог подросткам отбиться от педофила и стал фигурантом уголовного дела.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Происшествия
Жителя Алтая обвиняют в совращении 15-летней девочки
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, в совершении преступлении обвиняется 18-летний местный житель.
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus
«АвтоВАЗ» приступил к тестовой сборке обновленных универсалов и фургонов Largus, сообщает «Российская газета».
Авто
Автомобили дорожают из-за льгот, налога, утильсбора и курса
Автомобили дорожают из-за льгот, налога, утильсбора и курса В 2019 году автомобили в РФ подорожали в среднем на 9%. Причем если в легковом сегменте быстрее дорожали импортные машины, в коммерческом ситуация обратная.
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Армия и оружие
Вице-адмирал США Льюис отметил мощь ВМФ России
Наращивание потенциала ВМФ РФ в Арктике и размещение современных подводных лодок в Атлантике ставят под сомнение лидерство США на море, сообщает командующий Вторым флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис.
Армия и оружие
Сирийские военные предъявили ультиматум бандформированиям в Идлибе
Происшествия
В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус
Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
Общество
Эвакуированных из КНР граждан поместят на карантин в Тюменской области
Голикова подтвердила, что в России по-прежнему зарегистрировано два случая заражения: в Тюменской области и в Забайкалье.
Здоровье
Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса
Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
Общество
Рисунок пермской школьницы попал на обложку журнала Vogue
Автором обложки мартовского номера американской версии журнала Vogue стала россиянка Анастасия Ковтун.
Общество
Google впервые раскрыла доходы YouTube
Google купила YouTube около 15 лет назад за $1,65 млрд. С тех пор это первые сведения о выручке рекламы сервиса.
Общество
Банки и операторы нашли способ борьбы с подменой номеров мошенниками
Мошенники используют подмену собственных номеров на официальные номера банков, чтобы связываться с банковскими клиентами от имени кредитной организации и путем обмана выводить деньги через их личные кабинеты или просто с карт.
Происшествия
В Твери задержан водитель автомобиля, сбившего людей на тротуаре
В Твери задержан водитель, автомобиль которого влетел в толпу пешеходов на тротуаре.
Здоровье
Число зараженных новым коронавирусом в Китае превысило 24 тыс. человек
В Китае число заразившихся новым коронавирусом 2019-nCoV превысило 24,3 тыс. человек.
Происшествия
Избивший пасынка мужчина доставлен в отделение полиции
Экономика
Экономист Михаил Хазин ждет ослабления рубля в 2020 году
В 2020 году мировой тенденцией будет укрепление доллара, считает экономист Михаил Хазин.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе появились на публике
Супермодель и актёр посетили в Лондоне церемонию награждения кинопремией BAFTA Совместная фотография Шейк и Купера появилась в Instagram.
Происшествия
Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым
Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.
Экономика
Нищающее население РФ тратит всё меньше – экономист Михаил Делягин
Власти РФ прилагают титанические усилия по разрушению российской экономики, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.