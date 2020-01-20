Финансы
РИАМОРубль укрепился к доллару и евро на открытии торгов
Рубль показал положительную динамику к евро и доллару на фоне дорожающей нефти после открытия торгов на Московской бирже, сообщает Газета.ru.
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Общество
Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
Политика
Путин призвал не экспериментировать с формой правления в России
Президент России Владимир Путин заявил, что теоретически в России возможен переход к парламентской республике, но он считает это нецелесообразным.
Культура
Ольга Любимова стала новым министром культуры России
Политика
Названы покинувшие правительство России чиновники
Правительство России покинут 14 чиновников, входивших в предыдущий состав кабмина.
Общество
На Испанию обрушился шторм «Глория»
В Валенсии и Каталонии закрыто несколько автомобильных дорог.
Общество
Володин предложил оштрафовать Водонаеву за слова о «рожающем быдле»
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил наказать штрафом телеведущую и экс-участницу телешоу "Дом-2" Алену Водонаеву за резкое высказывание о стремлении "нищих россиян и быдла" рожать больше детей из-за материнского капитала.
Игры
Игры серии Half-Life пообещали сделать бесплатными в Steam
Коллекция игр серии Half-Life может быть доступна для пользователей Steam совершенно бесплатно до выхода VR-версии игры Half-Life: Alyx.
Общество
Как изменился состав экономического блока правительства
Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, в обновлённом составе правительство должно запустить новый инвестиционный цикл и создать условия для роста экономики.
Политика
Рошаль оценил назначение Мурашко на пост главы Минздрава РФ
Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал назначение Михаила Мурашко на пост главы Министерства здравоохранения РФ.
Гаджеты
Bloomberg узнал о планах Apple выпустить бюджетный iPhone
Новый смартфон должны представить в штаб-квартире Apple в Купертино в марте 2020 года, пишет Bloomberg.
Киберспорт
Virtus.pro завершила выступление на DreamLeague Leipzig Major
В невероятном матче нижней сетки плей-офф на DreamLeague Leipzig Major команда Virtus.pro проиграла в best-of-1 серии шведскому коллективу Alliance и завершила выступление на турнире.
Космос
SpaceX взорвала Falcon 9 в рамках испытаний корабля Crew Dragon
Американская компания SpaceX завершила испытания аварийного отделения пилотируемого корабля Crew Dragon от ракеты-носителя Falcon 9.
Происшествия
Голунов потребовал официальных извинений от государства
«Прошу признать незаконным бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры, выразившееся в невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства, и принести официальное извинение от имени государства»,— написал Иван Голунов.
Общество
Саудовский принц помог хакерам взломать телефон основателя Amazon
Общество
Метеорологи пообещали «розовый» февраль в Европейской части России
Что касается Европейской части России, то к концу февраля отклонение от нормы сократится до 0,5-1 градуса.
Шоу-бизнес
Представители Заворотнюк отреагировали на слухи о ее исчезновении
Представители актрисы Анастасии Заворотнюк отреагировали на появившиеся в СМИ слухи о ее исчезновении из реабилитационного центра, сообщает "Газета.ру".
Энергетика
Российские нефтяные и газовые компании станут самыми доходными в мире
Почему растет доходность Исторически дивидендная доходность российских нефтяных и газовых компаний составляла 5 – 6%, но в последние годы цифра стала расти, утверждает аналитик Газпромбанка Евгения Дышлюк.
Теннис
Роджер Федерер вышел в третий круг Australian Open
Политика
Мишустин утвердил новую структуру аппарата правительства России
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил структуру аппарата правительства и провел первые кадровые назначения.
Шоу-бизнес
София Ротару выступила на юбилее жены российского олигарха
Накануне Ротару выступила на юбилее супруги российского олигарха Самвела Карапетяна, который является владельцем группы компаний «Ташир».
Политика
Захарова назвала статью премьера Польши об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого об Освенциме, опубликованную в газете Politico, самоубийством.
Общество
Предсказаны последствия замены Белоруссией российской нефти
Ранее, 21 января, глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков сообщил, что республика нашла замену российской нефти.
Культура
«Ведьмак» от Netflix поставил рекорд сервиса по просмотрам
Компания Netflix опубликовала график сервиса Google Trends, показывающий, что сериал «Ведьмак» поставил рекорд среди всех шоу сервиса.
Армия и оружие
Киев категорически отказался признавать ДНР и ЛНР сторонами конфликта
Украина не признает Донецкую и Луганскую Народные Республики самостоятельными субъектами переговорного процесса по урегулированию конфликта на Донбассе.
Политика
Совфед назначил Игоря Краснова на пост Генпрокурора РФ
Игорь Краснов сменил Юрия Чайку на посту Генерального прокурора РФ.
Футбол
Медведев подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев подтвердил аренду Александра Кокорина в "Сочи".
Общество
Максим Акимов может возглавить «Почту России»
Бывший вице-премьер России Максим Акимов, который ранее курировал политику страны в области транспорта, связи и цифровых технологий, может занять пост генерального директора "Почты России".