Экономика
ИзвестияРубль вырос после назначения Мишустина премьером
Курс рубля ускорил рост после новости о назначении главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя правительства России в четверг, 16 января. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Футбол
СМИ: В Лиге чемпионов появятся дополнительные матчи
Как сообщает источник, для участников турнира количество матчей вырастет на четыре игры.
Политика
В Европарламенте обвинили РФ в искажении истории Второй мировой войны
Вебер, избранный в ЕП от Европейской народной партии, считает, что пакт Молотова — Риббентропа привел к началу Второй мировой войны.
Общество
Письмо немецкого солдата от 1943 года нашли под Тверью
В поселке Эммаус Тверской области нашли письмо немецкого солдата, датированное сентябрем 1943 года.
Политика
Правительство Украины продолжит работать в штатном режиме — Гончарук
Правительство Украины будет работать как обычно, пока президент страны Владимир Зеленский не примет решения об отставке главы правительства Алексея Гончарука.
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по купанию на Крещение
Общество
Во ВШЭ захотели запретить политические высказывания от лица вуза
«В новой редакции правил внутреннего распорядка уточняется обязанность не выступать с политическими заявлениями, позициями не только от лица всего университета, но и от лица неопределенного круга обучающихся или работников Вышки», — говорится в сообщении.
Политика
В «Единой России» озвучили претензии к работе четырех министерств
Руководитель фракции "Единая Россия" и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил о претензиях партии к работе ряда министерств.
Общество
В России зафиксирована первая смерть от употребления снюса
В России зафиксировали первую смерть из-за сосательного табака (снюса) на фоне вспышки потребления никотиновых изделий.
Происшествия
В сети появилось видео с места стрельбы в Новокузнецке
Политика
Лавров ответил на вопрос о должности в новом правительстве
По просьбе президента России Владимира Путина нынешний кабинет министров продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме до назначения нового состава.
Политика
Захарова прокомментировала отставку премьер-министра Украины
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала объявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об уходе в отставку.
Общество
Численность населения Китая превысила 1,4 миллиарда человек
В конце прошлого года численность населения КНР достигла 1 миллиарда 400 миллионов 50 тысяч человек.
Политика
Лавров ответил на вопрос американской журналистки об импичменте Трампу
Ранее глава Верховного суда США Джон Робертс и сенаторы принесли присягу для начала процесса импичмента Трампа.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону»
Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился хет-триком и принес команде победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Джерси Девилс».
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости поддержки семей с детьми.
Происшествия
На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие
На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Политика
МИД Польши: Красная армия освободила Варшаву, но не принесла свободы
«Красная армия освободила Варшаву от немецкой оккупации, но не принесла полякам свободы», — говорится в заявлении МИД Польши, опубликованном на странице ведомства в Twitter.
Общество
Певец Шура прокомментировал слова Водонаевой о «быдле» и маткапитале
Водонаева написала в Instagram, что "отчаявшиеся из-за низкого материального положения граждане" или "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнут заводить детей ради выплат, что может стать "роковым для будущих поколений".
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл «Дакар» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" во главе с Андреем Каргиновым во второй раз стал победителем ралли "Дакар" в зачете грузовиков.
Политика
Лавров отметил важность конференции по Ливии в Берлине
По словам Лаврова, Россия с самого начала поддержала конференцию по Ливии в Берлине, и она также примет участие в ее проведении.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова танцевала в купальнике перед камерой на острове Бали
Напомним, с собой на отдых Екатерина взяла троих своих детей. Компанию Климовой составил актер Алексей Чадов.
Общество
У семьи Мишустина нашли земли ценой 1,5 млрд. В его декларации она не указана
Семья Михаила Мишустина, который 16 января 2020 г. был назначен новым премьер-министром, владеет 2,6 га земли и пятью домами в подмосковном посёлке «Коттон Вэй» на Николиной горе, пишут «Открытые медиа» на основе данных Росреестра.
Космос
Магнитные бури возникают гораздо ближе к Земле, чем считалось ранее
В ходе исследования, которое провели команды ученых из США и Южной Кореи во главе с Василисом Ангелопулосом, профессором космической физики Калифорнийского университета, удалось выяснить, что магнитные бури могут возникать гораздо ближе к Земле, чем считалось ранее.
Общество
Роскачество дало советы по защите от мошенничества с банкоматами
Центр цифровой экспертизы Роскачества советует по возможности пользоваться банкоматами, установленными не на улицах, а внутри банков.
Общество
Украина: место крушения Boeing под Тегераном «зачистили» бульдозерами
Украинские эксперты уверены, что на месте крушения авиалайнера Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" под Тегераном поработали бульдозеры.
Общество
SEC: Telegram намеренно нарушила законодательство о ценных бумагах
Telegram расценивала свои токены GRAM как ценную бумагу и знала об их перепродаже на сером рынке.
Кино
Актер Добронравов назвал дату выхода седьмого сезона «Сватов»
Актер Федор Добронравов анонсировал возвращение популярного комедийного сериала "Сваты".
Политика
Кудрин дал прогноз о новом составе правительства
Существенного обновления правительства России не ожидается. Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс».