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Общество Во ВШЭ захотели запретить политические высказывания от лица вуза «В новой редакции правил внутреннего распорядка уточняется обязанность не выступать с политическими заявлениями, позициями не только от лица всего университета, но и от лица неопределенного круга обучающихся или работников Вышки», — говорится в сообщении.

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Политика Лавров отметил важность конференции по Ливии в Берлине По словам Лаврова, Россия с самого начала поддержала конференцию по Ливии в Берлине, и она также примет участие в ее проведении.