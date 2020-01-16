Экономика

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Курс рубля ускорил рост после новости о назначении главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя правительства России в четверг, 16 января. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс рубля вырос после подписания указа о назначении Мишустина премьером

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Курс рубля и биржевые индексы укрепились на фоне назначения Мишустина премьер-министром

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Рубль крепнет перед рассмотрением кандидатуры нового премьера

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Рубль вырос после назначения Мишустина премьером

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Повышенный уровень волатильности в диапазоне 61-62 рубля за доллар пока может сохраниться - РФПИ

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Курс рубля укрепился после назначения Мишустина

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В сети появилось видео с места стрельбы в Новокузнецке

Газета.Ru вчера в 04:48
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По просьбе президента России Владимира Путина нынешний кабинет министров продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме до назначения нового состава.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала объявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об уходе в отставку.
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В конце прошлого года численность населения КНР достигла 1 миллиарда 400 миллионов 50 тысяч человек.
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