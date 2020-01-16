Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРубль позитивно отреагировал на указ Путина о назначении Мишустина

Рубль позитивно отреагировал на подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа о назначении премьером Михаила Мишустина и частично компенсировал потери четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

Курс рубля вырос после подписания указа о назначении Мишустина премьером

РБК08:40

Курс рубля и биржевые индексы укрепились на фоне назначения Мишустина премьер-министром

ТАСС08:53

Рубль крепнет перед рассмотрением кандидатуры нового премьера

Фонтанка.Ру02:29

Рубль позитивно отреагировал на указ Путина о назначении Мишустина

РИА Новости09:02

Рубль вырос после назначения Мишустина премьером

Известия09:07

Повышенный уровень волатильности в диапазоне 61-62 рубля за доллар пока может сохраниться - РФПИ

Финмаркет03:28

Курс рубля укрепился после назначения Мишустина

Телеканал 360°09:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 21:47, Ашберн
Политика

Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы

Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
ТАСС 03:32
Футбол

Зе Луиш может перейти в «Тоттенхэм». Что об этом известно

С чего все началось В ночь со вторника на среду комментатор португальского телеканала SIC Noticias Руй Сантуш в эфире программы Tempo Extra сообщил, что нападающий «Порту» Зе Луиш может продолжить карьеру в «Тоттенхэме».
Спорт-Экспресс вчера в 05:15
Политика

«Ъ»: Медведев планировал политическую реформу по модели США

Глава ушедшего в отставку правительства России Дмитрий Медведев выступал за проведение реформы политической системы по модели США, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 21:01
Происшествия

Пропавшую в Новосибирской области десятилетнюю девочку нашли живой

ТАСС 21:33
Общество

Путин предложил поменять порядок приема студентов в медицинские вузы

Президент РФ Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию предложил в новом учебном году изменить порядок приема студентов на бюджетные места в медицинских вузах.
Znak.com вчера в 04:44
Происшествия

В Индии разъяренный слон погнался за отдыхающими

В индийском городе Хосур в штате Тамилнад отдыхающие попытались сделать селфи с диким слоном, после чего животное чуть не затоптало туристов.
Известия 07:26
Политика

Путин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ

Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми.
REGNUM 09:57
Политика

Мишустин выступил против списания долгов россиян по кредитам

Кандидат на должность премьер-министра РФ Михаил Мишустин негативно относится к списанию долгов россиян по кредитам.
ГЛАС.RU 07:02
Происшествия

SSJ 100 экстренно приземлился на недостроенную полосу в «Домодедово»

BFM.ru 08:04
Армия и оружие

Немецкие СМИ впечатлил проект нового российского авианосца

Россия намерена до 2030 года создать атомный авианосец, способный конкурировать с американскими кораблями подобного класса.
Росбалт вчера в 11:35
Энергетика

Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан

Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
Газета.Ru вчера в 04:09
Политика

Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы

Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости 20:25
Происшествия

В сети появилось видео с места стрельбы в Новокузнецке

В сети обнародована видеозапись с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке. Ролик был опубликован Следственным комитетом.
Газета.Ru 04:48
Армия и оружие

Для российских военных создадут противолодочный самолет с робокатерами

N+1 вчера в 07:29
Общество

«Проект» рассказал о богатстве семьи Мишустина

FreeNews-Volga 09:34
Хоккей

Ковальчук оформил дубль в матче с «Филадельфией»

Спорт-Экспресс 21:26
Авто

Супер-автомобиль из гаража КГБ выставлен на продажу

Появилось объявление о продаже настоящего «эксклюзива», собранного более полувека назад на Горьковским автозаводе, – седана «Волга» ГАЗ-23.
Московский Комсомолец 14 января в 11:54
Общество

Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства

Журналист Владимир Познер оценил призыв общественного движения «Сорок сороков» лишить телеведущего Ивана Урганта гражданства из-за шуток о христианстве.
Lenta.ru 18:39
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождении Варшавы от фашистов.
РИА Новости 17:46
Общество

В финал конкурса «Лидеры России» вышли 30 управленцев из ДФО

Российская газета 20:30
Политика

Путин назначил Мишустина председателем правительства

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства.
ТАСС 08:37
Интернет

«Йцукен» и «солнышко» вошли в число самых популярных паролей в России

Самыми популярными паролями у россиян по итогам 2019 года стали слова «пароль», «йцукен» и «я», сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование DeviceLock.
РБК 19:38
Гаджеты

Huawei и Honor обновляют смартфоны до Android 10

Для многих популярных смартфонов Huawei и Honor оболочка EMUI, основанная на операционной системе Android 10, оказалась недоступной.
RuNews24.ru 15:43
Гаджеты

Samsung анонсировала полностью беспроводной телевизор

Как стало известно, южнокорейская компания Samsung очень хотела показать прототип полностью беспроводного телевизора, но не смогла продемонстрировать его в силу различных причин.
iXBT.com 02:58
Армия и оружие

СМИ узнали, сколько военных США пострадали при обстреле баз Ираном

РИА Новости 21:02
Наука

Установлено, что кошки способны питаться человеческой плотью

Пугаться пушистых домашних любимцев не стоит, так как ученые давно пришли к выводу о том, что кошки являются животными – падальщиками.
Live24 05:52
Здоровье

В Кизляре более 100 человек госпитализированы с кишечной инфекцией

«Всего в городской больнице Кизляра лечение от острой кишечной инфекции проходят 102 человека», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
RT на русском 05:39
Экономика

Семьи с детьми и матери-одиночки оказались самыми активными заемщиками

Активнее других берут кредиты семьи с двумя несовершеннолетними детьми и матери-одиночки с двумя детьми. Половина таких семей имеет займы.
Ведомости 02:08
Общество

Операторы подняли расценки на архивные тарифы

С начала года три оператора из большой четверки увеличили тарифы на мобильную связь: Tele2 повысила стоимость архивных тарифов с 1 января, «Мегафон» – с 13 января, а «Вымпелком» – с 16 января.
Ведомости 15:56
Происшествия

Новорождённую девочку подбросили к дверям больницы в Сибири

Запись с камер наблюдения показала, что малышку подбросил неизвестный мужчина, которого сейчас разыскивают полицейские.
Вести.Ru 08:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное