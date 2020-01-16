Рубль позитивно отреагировал на подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа о назначении премьером Михаила Мишустина и частично компенсировал потери четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рубль позитивно отреагировал на указ Путина о назначении Мишустина

Политика Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.

Футбол Зе Луиш может перейти в «Тоттенхэм». Что об этом известно С чего все началось В ночь со вторника на среду комментатор португальского телеканала SIC Noticias Руй Сантуш в эфире программы Tempo Extra сообщил, что нападающий «Порту» Зе Луиш может продолжить карьеру в «Тоттенхэме».

Политика «Ъ»: Медведев планировал политическую реформу по модели США Глава ушедшего в отставку правительства России Дмитрий Медведев выступал за проведение реформы политической системы по модели США, сообщает "Коммерсантъ".

Общество Путин предложил поменять порядок приема студентов в медицинские вузы Президент РФ Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию предложил в новом учебном году изменить порядок приема студентов на бюджетные места в медицинских вузах.

Происшествия В Индии разъяренный слон погнался за отдыхающими В индийском городе Хосур в штате Тамилнад отдыхающие попытались сделать селфи с диким слоном, после чего животное чуть не затоптало туристов.

Политика Путин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми.

Общество Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства Журналист Владимир Познер оценил призыв общественного движения «Сорок сороков» лишить телеведущего Ивана Урганта гражданства из-за шуток о христианстве.

Политика Путин назначил Мишустина председателем правительства Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства.

Гаджеты Samsung анонсировала полностью беспроводной телевизор Как стало известно, южнокорейская компания Samsung очень хотела показать прототип полностью беспроводного телевизора, но не смогла продемонстрировать его в силу различных причин.

Наука Установлено, что кошки способны питаться человеческой плотью Пугаться пушистых домашних любимцев не стоит, так как ученые давно пришли к выводу о том, что кошки являются животными – падальщиками.