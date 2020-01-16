Экономика
РИА НовостиРубль позитивно отреагировал на указ Путина о назначении Мишустина
Рубль позитивно отреагировал на подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа о назначении премьером Михаила Мишустина и частично компенсировал потери четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Политика
Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы
Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
Футбол
Зе Луиш может перейти в «Тоттенхэм». Что об этом известно
С чего все началось В ночь со вторника на среду комментатор португальского телеканала SIC Noticias Руй Сантуш в эфире программы Tempo Extra сообщил, что нападающий «Порту» Зе Луиш может продолжить карьеру в «Тоттенхэме».
Политика
«Ъ»: Медведев планировал политическую реформу по модели США
Глава ушедшего в отставку правительства России Дмитрий Медведев выступал за проведение реформы политической системы по модели США, сообщает "Коммерсантъ".
Общество
Путин предложил поменять порядок приема студентов в медицинские вузы
Президент РФ Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию предложил в новом учебном году изменить порядок приема студентов на бюджетные места в медицинских вузах.
Происшествия
В Индии разъяренный слон погнался за отдыхающими
В индийском городе Хосур в штате Тамилнад отдыхающие попытались сделать селфи с диким слоном, после чего животное чуть не затоптало туристов.
Политика
Путин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ
Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми.
Политика
Мишустин выступил против списания долгов россиян по кредитам
Кандидат на должность премьер-министра РФ Михаил Мишустин негативно относится к списанию долгов россиян по кредитам.
Армия и оружие
Немецкие СМИ впечатлил проект нового российского авианосца
Россия намерена до 2030 года создать атомный авианосец, способный конкурировать с американскими кораблями подобного класса.
Энергетика
Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан
Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
Политика
Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы
Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
Происшествия
В сети появилось видео с места стрельбы в Новокузнецке
В сети обнародована видеозапись с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке. Ролик был опубликован Следственным комитетом.
Армия и оружие
Для российских военных создадут противолодочный самолет с робокатерами
Общество
«Проект» рассказал о богатстве семьи Мишустина
Хоккей
Ковальчук оформил дубль в матче с «Филадельфией»
Авто
Супер-автомобиль из гаража КГБ выставлен на продажу
Появилось объявление о продаже настоящего «эксклюзива», собранного более полувека назад на Горьковским автозаводе, – седана «Волга» ГАЗ-23.
Общество
Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства
Журналист Владимир Познер оценил призыв общественного движения «Сорок сороков» лишить телеведущего Ивана Урганта гражданства из-за шуток о христианстве.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождении Варшавы от фашистов.
Общество
В финал конкурса «Лидеры России» вышли 30 управленцев из ДФО
Политика
Путин назначил Мишустина председателем правительства
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства.
Интернет
«Йцукен» и «солнышко» вошли в число самых популярных паролей в России
Самыми популярными паролями у россиян по итогам 2019 года стали слова «пароль», «йцукен» и «я», сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование DeviceLock.
Гаджеты
Huawei и Honor обновляют смартфоны до Android 10
Для многих популярных смартфонов Huawei и Honor оболочка EMUI, основанная на операционной системе Android 10, оказалась недоступной.
Гаджеты
Samsung анонсировала полностью беспроводной телевизор
Как стало известно, южнокорейская компания Samsung очень хотела показать прототип полностью беспроводного телевизора, но не смогла продемонстрировать его в силу различных причин.
Наука
Установлено, что кошки способны питаться человеческой плотью
Пугаться пушистых домашних любимцев не стоит, так как ученые давно пришли к выводу о том, что кошки являются животными – падальщиками.
Здоровье
В Кизляре более 100 человек госпитализированы с кишечной инфекцией
«Всего в городской больнице Кизляра лечение от острой кишечной инфекции проходят 102 человека», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Экономика
Семьи с детьми и матери-одиночки оказались самыми активными заемщиками
Активнее других берут кредиты семьи с двумя несовершеннолетними детьми и матери-одиночки с двумя детьми. Половина таких семей имеет займы.
Общество
Операторы подняли расценки на архивные тарифы
С начала года три оператора из большой четверки увеличили тарифы на мобильную связь: Tele2 повысила стоимость архивных тарифов с 1 января, «Мегафон» – с 13 января, а «Вымпелком» – с 16 января.
Происшествия
Новорождённую девочку подбросили к дверям больницы в Сибири
Запись с камер наблюдения показала, что малышку подбросил неизвестный мужчина, которого сейчас разыскивают полицейские.