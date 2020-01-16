Курс рубля ускорил рост после новости о назначении главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя правительства России в четверг, 16 января. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Политика «Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.

Хоккей Овечкину разбили лицо клюшкой в матче НХЛ Во время первого периода американский форвард "Нью-Джерси" Майлз Вуд, проезжая мимо капитана "Вашингтона", попал ему в лицу высоко поднятой клюшкой и до крови разбил губу Овечкину.

Политика Зеленский проведет консультации по кандидатуре нового премьера Корреспондент ТАСС со ссылкой на источник во фракции «Слуга народа» в Верховной раде сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский на выходных проведет консультации по кандидатуре нового премьер-министра страны.

Экономика Эксперты спрогнозировали завершение бума на рынке акций в России В прошлом году очень сильный рост рынка акций обеспечили ускорение экономического роста, снижение внутренних процентных ставок, стабильность рубля и повышение суверенного рейтинга, а также рост дивидендных выплат, перечисляет экономист "Ренессанс Капитала" по России и странам СНГ Софья Донец.

Общество В аэропорту «Шереметьево» заработали курилки Курительные комнаты заработали в московском аэропорту "Шереметьево", сообщил журналистам гендиректор аэропорта Михаил Василенко.

Политика Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.

Хоккей Овечкин поднялся в списке лучших снайперов в истории НХЛ Российский нападающий американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вошел в список лучших игроков по количеству забитых шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Политика Путин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин.

Гаджеты В Xiaomi подтвердили работу над Pocophone F2 На днях Pocophone 2 появился в бенчмарке Geekbench, а сама Xiaomi подала заявку на регистрацию товарного знака Poco F2.

Политика Путин назначил Медведева заместителем председателя Совета безопасности Президент Владимир Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности России и назначил на эту должность бывшего премьера Дмитрия Медведева.

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Политика Лавров планирует принять участие в конференции по Ливии в Берлине Как сообщало ИА REGNUM, ранее и. о. главы российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции 17 января заявил, что важными задачами для российской дипломатии в 2020 году станут усилия по недопущению милитаризации космоса и киберпространства.

Политика Партии предлагают ликвидировать за неуважение к госсимволам В скобках в тексте законопроекта поясняется, что имеются в виду "явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ".