Экономика

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Курс рубля ускорил рост после новости о назначении главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя правительства России в четверг, 16 января. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс рубля вырос после подписания указа о назначении Мишустина премьером

РБКвчера в 08:40

Курс рубля и биржевые индексы укрепились на фоне назначения Мишустина премьер-министром

ТАССвчера в 08:53

Рубль крепнет перед рассмотрением кандидатуры нового премьера

Фонтанка.Рувчера в 02:29

Рубль позитивно отреагировал на указ Путина о назначении Мишустина

РИА Новостивчера в 09:02

Рубль вырос после назначения Мишустина премьером

Известиявчера в 09:07

Повышенный уровень волатильности в диапазоне 61-62 рубля за доллар пока может сохраниться - РФПИ

Финмаркетвчера в 03:28

Курс рубля укрепился после назначения Мишустина

Телеканал 360°вчера в 09:11
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 03:56, Ашберн
Политика

«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС

Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
РБК вчера в 20:35
Футбол

Слуцкий провел тренировку «Рубина» с микрофоном

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на сборах в Турции провел тренировку команды с микрофоном.
Soccer.ru 02:37
Армия и оружие

Документы об освобождении Варшавы рассекретило Минобороны

Министерство обороны опубликовало документы об освобождении Варшавы от фашистов в честь 75-летия событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 19:29
Хоккей

Овечкину разбили лицо клюшкой в матче НХЛ

Во время первого периода американский форвард "Нью-Джерси" Майлз Вуд, проезжая мимо капитана "Вашингтона", попал ему в лицу высоко поднятой клюшкой и до крови разбил губу Овечкину.
РИА Новости 03:51
Происшествия

Пропавшая под Новосибирском девочка найдена живой

Вести.Ru вчера в 23:45
Общество

Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
РБК 15 января в 05:04
Политика

Зеленский проведет консультации по кандидатуре нового премьера

Корреспондент ТАСС со ссылкой на источник во фракции «Слуга народа» в Верховной раде сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский на выходных проведет консультации по кандидатуре нового премьер-министра страны.
iReactor 03:46
Космос

Женщины-астронавты вышли в открытый космос для замены батареи МКС

МИР 24 15 января в 08:49
Происшествия

Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском вчера в 07:26
Общество

Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.

Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
ИА Клерк.Ру вчера в 08:15
Происшествия

Банда сутенёров предстанет перед судом в Омске

REGNUM 02:30
Политика

США подписали первую часть торговой сделки с Китаем

REGNUM вчера в 00:15
Экономика

Эксперты спрогнозировали завершение бума на рынке акций в России

В прошлом году очень сильный рост рынка акций обеспечили ускорение экономического роста, снижение внутренних процентных ставок, стабильность рубля и повышение суверенного рейтинга, а также рост дивидендных выплат, перечисляет экономист "Ренессанс Капитала" по России и странам СНГ Софья Донец.
РБК 00:00
Происшествия

На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие

На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись двадцать легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
РИА Новости 02:21
Политика

Украинский премьер Гончарук подал в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук уходит в отставку.
Политика Сегодня 02:38
Общество

В аэропорту «Шереметьево» заработали курилки

Курительные комнаты заработали в московском аэропорту "Шереметьево", сообщил журналистам гендиректор аэропорта Михаил Василенко.
РИА Новости 02:32
Политика

Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе

Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.
РИА Новости вчера в 03:26
Происшествия

Азербайджанские активисты заявили о побеге Исмаиловой из дома

Кавказский узел вчера в 14:58
Хоккей

Овечкин поднялся в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Российский нападающий американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вошел в список лучших игроков по количеству забитых шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Вечерняя Москва 14 января в 00:17
Политика

Путин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях

Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин.
Взгляд.ру вчера в 09:47
Гаджеты

В Xiaomi подтвердили работу над Pocophone F2

На днях Pocophone 2 появился в бенчмарке Geekbench, а сама Xiaomi подала заявку на регистрацию товарного знака Poco F2.
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Политика

Путин назначил Медведева заместителем председателя Совета безопасности

Президент Владимир Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности России и назначил на эту должность бывшего премьера Дмитрия Медведева.
Ведомости вчера в 08:18
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех в Instagram

Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех в Instagram Напомним, что Сергей Лазарев является дважды папой.
Вокруг ТВ вчера в 09:02
Экономика

Более 60 тысяч семей смогут взять льготную ипотеку под 6% в 2020 году

"В 2020 году более 60 тысяч семей могут оформить ипотеку по льготной ставке от 6% и ниже в программы для семей, в которых с 1 января 2018 года рождается второй и последующие дети", - говорится в сообщении.
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Происшествия

Посадку самолета на недействующую полосу в Домодедово сняли на видео

РИА Новости 00:31
Политика

Лавров планирует принять участие в конференции по Ливии в Берлине

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и. о. главы российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции 17 января заявил, что важными задачами для российской дипломатии в 2020 году станут усилия по недопущению милитаризации космоса и киберпространства.
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Политика

Партии предлагают ликвидировать за неуважение к госсимволам

В скобках в тексте законопроекта поясняется, что имеются в виду "явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ".
Российская газета вчера в 12:21
Общество

Письмо немецкого солдата от 1943 года нашли в поселке под Тверью

Известия вчера в 23:52
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Lenta.ru 15 января в 13:54
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В Свердловской области нашли изумруд весом в полкилограмма

РБК 03:42
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