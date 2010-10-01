Курс российской национальной валюты к американскому доллару повысился на 8 копеек в начале торгового дня на Московской бирже, свидетельствуют данные торговой площадки. По сравнению с показателями предыдущей сессии доллар сократился к рублю на 8 копеек и составил 69,66 рубля.

Рубль укрепился к доллару на открытии торгов

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