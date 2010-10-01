Финансы
Экономика сегодняРубль укрепился к доллару на открытии торгов
Курс российской национальной валюты к американскому доллару повысился на 8 копеек в начале торгового дня на Московской бирже, свидетельствуют данные торговой площадки. По сравнению с показателями предыдущей сессии доллар сократился к рублю на 8 копеек и составил 69,66 рубля.
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Футбол
Уткин отреагировал на отказ «Сочи» переносить матч с «Ростовом»
Комментатор Василий Уткин прокомментировал ситуацию с отказом «Сочи» от переноса матча 23-го тура РПЛ с «Ростовом».
Metaratings вчера в 10:07
Общество
В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий.
Коммерсантъ вчера в 06:40
Здоровье
На Кубани число вылечившихся от коронавируса превысило 4 тыс. человек
Как писал интернет-портал «Кубань 24», сейчас Краснодарский край находится на 40 месте среди регионов России по числу новых случаев коронавируса.
Кубань 24 03:36
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
Коммерсантъ вчера в 18:04
Шоу-бизнес
Мать Юлии Ефимовой рассказала о конфликте с дочерью
Татьяна Ефимова рассказала, что несколько лет не общается с родной дочерью.
ГЛАС.RU 04:13
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
Общество
С 19 июня изменится расчет больничных и пособий
19 июня вступают в силу новые правила расчёта пособий по временной нетрудоспособности, уходу за ребёнком, а также по беременности и родам.
Pressa40 17 июня в 00:47
Армия и оружие
Минобороны опубликовало документы первых дней Великой Отечественной
Запуск сайта приурочен к 22 июня — дню начала Великой Отечественной войны.
REGNUM 02:09
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
Футбол
Второй тест на COVID-19 игрока «Ростова» Попова оказался отрицательным
Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов сообщил, что его второй тест на коронавирус дал отрицательный результат.
RT на русском 04:35
Транспорт
Мишустин расширил скидку для школьников на железнодорожные билеты
Во время учебного года школьники смогут купить билеты на проезд в двухэтажных пассажирских вагонах с четырехместными купе со скидкой 50%.
РБК 04:28
Общество
За сутки в Татарстане выявлено 36 новых случаев коронавируса
По сообщению оперштаба республики, в Татарстане за сутки выявлено 36 новых случаев COVID-19.
Республика Татарстан 03:39
Армия и оружие
Россия подняла истребители на перехват американских бомбардировщиков
Российские ВВС подняли несколько истребителей для перехвата американских бомбардировщиков B-52H в районе Охотского моря.
РБК 03:15
Происшествия
В Алтайском крае умерли четыре пациента с коронавирусом за сутки
Четверо зараженных коронавирусом жителей Алтайского края скончались за сутки, число летальных исходов среди заболевших достигло 49, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 03:40
Кино
О пожаре в Соборе Парижской Богоматери снимут фильм
Salt Mag вчера в 09:49
Экономика
В России собираются ввести налог для богатых
В правительстве подняли вопрос о введении повышенной ставки НДФЛ (налога на доходы физических лиц) для российских граждан, получающих высокий доход.
Городовой вчера в 02:00
Общество
Жители Земли смогут наблюдать необычное солнечное затмение
НИА Самара вчера в 02:44
Общество
Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
Кино
Зои Кравиц назвала Роберта Паттинсона идеальным Бэтменом
Телепрограмма вчера в 03:39
Общество
Три категории россиян получат прибавку к пенсии с 1 августа
На увеличение смогут рассчитывать работающие пенсионеры, от которых поступали страховые взносы в 2019 году, участники программы софинансирования пенсионных накоплений, а также получатели накопительной пенсии.
RuNews24.ru 00:42
Здоровье
Большинство новых заболевших коронавирусом выявлено в Ростове и Шахтах
Пациенты с коронавирусом выявлены в 21 городе и районе Ростовской области. Лидерами по количеству за сутки стали Ростов — 40 и Шахты — 35.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 03:50
Наука
Загадочная окаменелость из Антарктиды оказалась яйцом морского ящера
Специалисты нашли эту окаменелость в 2011 году.
Evo-rus.com вчера в 11:00
Общество
Минпросвещения признало действительными все выданные аттестаты
Российские школьники получат аттестат без экзаменов По данным агентства, в документе признаются действительными все аттестаты об основном общем и среднем образовании, выданные в завершившемся учебном году.
Национальная служба новостей вчера в 14:59
Происшествия
Полиция Мордовии установила личности троих погибших в ДТП пензенцев
В Мордовии возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли трое жителей Пензенской области.
ПензаИнформ 01:33
Экономика
Зарплатная минималка будет не только в виде МРОТ. Еще введут МРЧС
Общенациональным планом действий по восстановлению занятости и доходов населения и росту экономики предусмотрена такая мера, как введение в России минимального размера часовой ставки (МРЧС).
ИА Клерк.Ру вчера в 08:17
Общество
В России за сутки выявили 7972 случая заражения коронавирусом
Москва, 19 июня 2020, 10:38 — REGNUM За минувшие сутки в РФ выявили 7972 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 03:38
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
Общество
Обнародован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса
РИА Новости вчера в 21:45
Общество
В России начали испытывать вакцину против коронавируса на добровольцах
В Москве в военном госпитале имени Бурденко начали испытывать вакцину против коронавируса SARS-CoV-2 на 18 добровольцах, сообщило Минобороны.
Ведомости вчера в 07:41