Финансы

REGNUMREGNUMРубль приблизился к сильному техническому уровню 65,50

2 фото
Рублю не препятствовало снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 7%, поскольку такой шаг был ожидаем и заложен в цены. В результате пара доллар/рубль ушла ниже 66 руб. и приблизилась к сильному техническому уровню 65,50 руб.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рубль приблизился к сильному техническому уровню 65,50

REGNUM02:52

Рубль с утра продолжает давить на доллар и евро

Росбалт03:23

Курс доллара: важные факторы работают в пользу рубля

Expert.ru03:38
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 16:47, Вашингтон
Политика

Трамп заявил о готовности к участию в переговорах России и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости мог бы принять участие в переговорном процессе между Россией и Украиной, в том числе в нормандском формате.
RT на русском 15:35
Экономика

Глава ФАС выступил против продажи алкоголя с 21 года

Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что появление ограничения на продажу крепкого алкоголя гражданам, не достигшим 21 года, может привести к росту контрафакта.
News.ru 10:14
Экономика

Минимальную цену на сигареты предложили установить в России

Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.
Газета.Ru 04:19
Гаджеты

Компания LG может уйти с российского рынка смартфонов

По данным аналитиков GS Group, в первом полугодии 2019 года было продано всего 5 тыс. ед. смартфонов LG.
Astera 05:00
Политика

В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра

Коммерсантъ 15:36
Политика

Действующие главы регионов лидируют на всех выборах губернаторов

Источник Дождя, близкий к Кремлю, ранее сообщил, что согласно данным экзит-полов на выборах губернаторов вторых туров не будет.
Дождь вчера в 15:28
Общество

В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре

Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Политика

Трамп отреагировал на сообщения об эвакуации из России шпиона

Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию об эвакуации американского шпиона из России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:21
Происшествия

Михаэля Шумахера тайно перевезли в больницу Парижа

Российская газета 16:10
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru 13:10
Происшествия

В Тульской области пенсионер застрелил таксиста за громкую музыку

В Тульской области пенсионер застрелил таксиста за громкую музыку Фото: vk.com/overheardk71 Инцидент произошел в воскресенье днем на ул. Ленина в Кимовске.
MySLO.ru 11:08
Футбол

Россия — Казахстан 1:0

RT на русском 16:34
Общество

Генпрокуроры 48 штатов США начали расследование в отношении Google

Власти 48 штатов США, столичного округа Колумбия и Пуэрто-Рико начали расследование в отношении компании Google, подозреваемой в монополизации рынка.
Известия 16:40
Футбол

Видео дня: защитнику «Уикома» удались два «сухих листа» за матч

Футболисты называют такие мячи сухими листами.
Советский спорт 15:24
Политика

Турчак: «Единая Россия» «жахнула всех»

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак прокомментировал итоги выборов, которые состоялись в единый день голосования 8 сентября.
Накануне.Ru вчера в 19:01
Музыка

В Чечне задержали двух певцов из-за песен «сомнительного содержания»

Газета.Ru 16:32
Хоккей

«Витязь» нанёс московскому «Динамо» первое поражение в сезоне

Чемпионат 14:44
Общество

Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре

Концертный директор российского певца Димы Билана Дмитрий Бушуев прокомментировал выступление артиста, которое состоялось в День города в Самаре.
Газета.Ru 15:17
Происшествия

Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах

Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию.
Вести.Ru 14:09
Политика

Связи Трампа с Украиной проверят

В обращении демократы потребовали предоставить документы, связанные с попытками Трампа и Джулиани «манипулировать украинской системой правосудия, чтобы помочь переизбранию президента и, возможно, дискредитировать политического оппонента».
Lenta.ru 14:54
Общество

Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками

В День красоты, который отмечается 9 сентября, туристический сайт о путешествиях по России опубликовал рейтинг городов страны, где живут самые красивые девушки.
Газета.Ru 13:25
Политика

На украинских заправках возник дефицит топлива

По словам участников указанного заседания, дефицит топлива на определенных нефтебазах связан с тем, что «Укрзализныця» («Украинские железные дороги») не справляется с увеличившимся потоком грузов.
Rambler News Service 10:09
Общество

В порт Владивостока вошёл крупнейший в истории России круизный лайнер

В порт Владивостока вошёл крупнейший в российской истории круизный лайнер Spectrum of the Seas, на борту которого прибыли почти 5 тыс. пассажиров из Китая, США и России, сообщает РИА Новости.
RT на русском 03:14
Финансы

Центробанк поддержал вариант инвестиций ФНБ по норвежской модели

Регулятор проанализировал пять сценариев того, как власти могут распорядиться резервами, и пришел к выводу, что инвестиции по норвежской модели способны обеспечить стабильность для российской экономики — в большей степени по сравнению с другими вариантами, которые обсуждают Минфин и Минэкономразвития.
РБК 16:20
Происшествия

Автобус с туристами обстреляли в центре Афин

В Афинах обстреляли туристический автобус. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщают местные СМИ.
РЕН ТВ 14:49
Общество

Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube

Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Армия и оружие

Волгоградские танкисты отработали стрельбу на дальние дистанции

Волга-Каспий 07:21
Политика

Помощник Зеленского рассказал о тоне переговоров с Путиным

Помощник украинского лидера Андрей Ермак поведал о тоне, в котором велись переговоры между президентами России и Украины.
Наша версия 04:58
Хоккей

Александр Овечкин получил повреждение на тренировке «Вашингтона»

Спорт день за днем 12:35
Происшествия

На Украине взорвалась колонна военной техники

В Запорожской области Украины произошли взрывы во время передислокации колонны военной техники.
Lenta.ru 10:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное