Финансы
REGNUMРубль приблизился к сильному техническому уровню 65,50
Рублю не препятствовало снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 7%, поскольку такой шаг был ожидаем и заложен в цены. В результате пара доллар/рубль ушла ниже 66 руб. и приблизилась к сильному техническому уровню 65,50 руб.
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 16:47, Вашингтон
Политика
Трамп заявил о готовности к участию в переговорах России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости мог бы принять участие в переговорном процессе между Россией и Украиной, в том числе в нормандском формате.
RT на русском 15:35
Экономика
Глава ФАС выступил против продажи алкоголя с 21 года
Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что появление ограничения на продажу крепкого алкоголя гражданам, не достигшим 21 года, может привести к росту контрафакта.
News.ru 10:14
Экономика
Минимальную цену на сигареты предложили установить в России
Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.
Газета.Ru 04:19
Гаджеты
Компания LG может уйти с российского рынка смартфонов
По данным аналитиков GS Group, в первом полугодии 2019 года было продано всего 5 тыс. ед. смартфонов LG.
Astera 05:00
Политика
Действующие главы регионов лидируют на всех выборах губернаторов
Источник Дождя, близкий к Кремлю, ранее сообщил, что согласно данным экзит-полов на выборах губернаторов вторых туров не будет.
Дождь вчера в 15:28
Общество
В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре
Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Политика
Трамп отреагировал на сообщения об эвакуации из России шпиона
Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию об эвакуации американского шпиона из России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:21
Происшествия
Михаэля Шумахера тайно перевезли в больницу Парижа
Российская газета 16:10
Происшествия
В Тульской области пенсионер застрелил таксиста за громкую музыку
В Тульской области пенсионер застрелил таксиста за громкую музыку Фото: vk.com/overheardk71 Инцидент произошел в воскресенье днем на ул. Ленина в Кимовске.
MySLO.ru 11:08
Футбол
Россия — Казахстан 1:0
RT на русском 16:34
Общество
Генпрокуроры 48 штатов США начали расследование в отношении Google
Власти 48 штатов США, столичного округа Колумбия и Пуэрто-Рико начали расследование в отношении компании Google, подозреваемой в монополизации рынка.
Известия 16:40
Футбол
Видео дня: защитнику «Уикома» удались два «сухих листа» за матч
Футболисты называют такие мячи сухими листами.
Советский спорт 15:24
Политика
Турчак: «Единая Россия» «жахнула всех»
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак прокомментировал итоги выборов, которые состоялись в единый день голосования 8 сентября.
Накануне.Ru вчера в 19:01
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Концертный директор российского певца Димы Билана Дмитрий Бушуев прокомментировал выступление артиста, которое состоялось в День города в Самаре.
Газета.Ru 15:17
Происшествия
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию.
Вести.Ru 14:09
Политика
Связи Трампа с Украиной проверят
В обращении демократы потребовали предоставить документы, связанные с попытками Трампа и Джулиани «манипулировать украинской системой правосудия, чтобы помочь переизбранию президента и, возможно, дискредитировать политического оппонента».
Lenta.ru 14:54
Общество
Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками
В День красоты, который отмечается 9 сентября, туристический сайт о путешествиях по России опубликовал рейтинг городов страны, где живут самые красивые девушки.
Газета.Ru 13:25
Политика
На украинских заправках возник дефицит топлива
По словам участников указанного заседания, дефицит топлива на определенных нефтебазах связан с тем, что «Укрзализныця» («Украинские железные дороги») не справляется с увеличившимся потоком грузов.
Rambler News Service 10:09
Общество
В порт Владивостока вошёл крупнейший в истории России круизный лайнер
В порт Владивостока вошёл крупнейший в российской истории круизный лайнер Spectrum of the Seas, на борту которого прибыли почти 5 тыс. пассажиров из Китая, США и России, сообщает РИА Новости.
RT на русском 03:14
Финансы
Центробанк поддержал вариант инвестиций ФНБ по норвежской модели
Регулятор проанализировал пять сценариев того, как власти могут распорядиться резервами, и пришел к выводу, что инвестиции по норвежской модели способны обеспечить стабильность для российской экономики — в большей степени по сравнению с другими вариантами, которые обсуждают Минфин и Минэкономразвития.
РБК 16:20
Происшествия
Автобус с туристами обстреляли в центре Афин
В Афинах обстреляли туристический автобус. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщают местные СМИ.
РЕН ТВ 14:49
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тоне переговоров с Путиным
Помощник украинского лидера Андрей Ермак поведал о тоне, в котором велись переговоры между президентами России и Украины.
Наша версия 04:58
Хоккей
Александр Овечкин получил повреждение на тренировке «Вашингтона»
Спорт день за днем 12:35
Происшествия
На Украине взорвалась колонна военной техники
В Запорожской области Украины произошли взрывы во время передислокации колонны военной техники.
Lenta.ru 10:43