Финансы
REGNUMРубль приблизился к сильному техническому уровню 65,50
Рублю не препятствовало снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 7%, поскольку такой шаг был ожидаем и заложен в цены. В результате пара доллар/рубль ушла ниже 66 руб. и приблизилась к сильному техническому уровню 65,50 руб.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 18:20, Вашингтон
Политика
США намерены предотвращать конфликты в Арктике
США выступают за предотвращение конфликтов и стратегического позиционирования в Арктике.
ТАСС 17:25
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Политика
Трамп назвал «мертвыми» переговоры с талибами
Президент США Дональд Трамп охарактеризовал как "мертвые" намеченные на 8 сентября переговоры с движением "Талибан" (запрещено в РФ - "РГ").
Российская газета 17:16
Политика
В Лондоне Рааб обсудит с главой финского МИД российско-украинские отношения
Российско-украинские отношения, изменение климата и ситуацию в Персидском заливе обсудит в Лондоне во вторник министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, сообщает финское внешнеполитическое ведомство.
РИА Новости 17:41
Политика
Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России
Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.
РИА Новости 16:25
Политика
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
О ситуации на границе Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его.
ТАСС 13:20
Общество
Появилась информация о массовых увольнениях из онкоцентра им. Блохина
«С появлением новых технологий время пребывания на койке существенно сократилось, поэтому в данный момент более 700 ставок, сформированных в НМИЦ онкологии двумя десятилетиями ранее, не заняты», — прокомментировали в онкоцентре.
REGNUM 06:31
Футбол
Черчесов прокомментировал замены в матче с Казахстаном
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о заменах в матче отборочного турнира Евро-2020 с национальной командой Казахстана (1:0).
Чемпионат 17:37
Гаджеты
LG может покинуть российский рынок смартфонов
Южнокорейская компания LG может покинуть рынок смартфонов в России. Причиной этому послужило укрепление позиций китайских конкурентов.
News.ru 05:19
Единоборства
Порье: побежден, но со мной не покончено
Газета.Ru 16:00
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера.
РИА Новости вчера в 13:19
Общество
В Венеции хотят запретить курение на открытом воздухе
Мэр итальянской Венеции Луиджи Бруньяро выступил с инициативой запретить курение на открытом воздухе, начав с двух самых популярных достопримечательностей города.
РИА Новости 06:33
Кино
Умер актер из фильмов Сталлоне и Чака Норриса Джон Уэсли
Российская газета 08:36
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Экономика
Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений.
Российская газета 10:57
Политика
В ДНР планируют запустить железнодорожное сообщение с Россией
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что руководство ДНР сейчас прорабатывает вопрос возобновления прямого железнодорожного сообщения с Россией.
Страна Советов on-line 05:18
Политика
Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости 06:49
Политика
В Болгарии задержали пророссийского активиста по обвинению в шпионаже
В Болгарии задержан глава движения «Русофилы» и бывший главред газеты «Дума» Юрий Борисов, говорится на сайте издания.
Московский Комсомолец 13:06
Происшествия
Появилась фотография одного из столкнувшихся в воздухе Су-34
Телеканал РЕН ТВ показал фотографию одного из столкнувшихся в небе над Липецкой областью истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Lenta.ru 09:18
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
Наука
Автор способа планирования пола раскритиковал его применение на людях
Как считает профессор Университета Хиросимы Масаюки Симада, руководивший исследованием, в современном животноводстве действительно существует необходимость планировать рождение конкретного пола животных, к примеру, только коров или только быков.
Дни24 вчера в 01:06
Происшествия
В Петербурге на сотрудника ДПС напали при проверке документов
В Санкт-Петербурге на сотрудника ДПС напали при попытке поверить документы, сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по городу и Ленобласти.
РБК 18:12
Политика
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru 02:14
Экономика
Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России
Бывшая сотрудница одного из российских банков — лидеров по объемам выдачи кредитов на жилье — рассказала «Ленте.ру», что на самом деле творится за стеклом, отделяющим потенциальных ипотечников от работников кредитного отдела.
Lenta.ru 17:04
Экономика
Суд рассмотрит иск Промсвязьбанка о выходе трех НПФ из его капитала перед санацией
Арбитражный суд Москвы во вторник проведет заседание по иску Промсвязьбанка, требующего признать незаконными сделки по выходу трех НПФ — "Будущее", "Сафмар" и "Доверие" (в настоящее время присоединен к "Сафмару") — из капитала банка накануне объявления о его санации.
ПРАЙМ 17:27
Гаджеты
Умный телевизор Redmi TV поступает в продажу
Сегодня в Китае состоится первая распродажа умного телевизора Redmi TV, который был представлен в конце августа вместе со смартфонами Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro.
iXBT.com 17:01
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Здоровье
Эти простые средства спасут от повышенного давления
Гипертония превратилось в серьезную проблему, но не все препараты, которые помогают бороться с ней, лишены побочных эффектов.
Московский Комсомолец 01:35
Политика
На выборах в Мосгордуму победили Навальный и его «умное голосование»
Остальные 20 мест займут представители КПРФ (13 мандатов), «Яблока» (4) и «Справедливой России» (3) – все они были поддержаны Алексеем Навальным в рамках стратегии «Умное голосование», призывавшей голосовать за самого популярного в округе кандидата от парламентской или непарламентской оппозиции.
Ведомости 17:02