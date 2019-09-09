По мнению экспертов, падение основных резервных мировых валют к рублю происходило сразу на нескольких важных факторах.

Курс доллара: важные факторы работают в пользу рубля

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