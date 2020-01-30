Финансы

ПрофильПрофильРубль снизился к доллару и евро

На открытии торгов Московской биржи в четверг, 30 января, рубль продемонстрировал снижение как к американской, так и европейской валюте. Курс доллара увеличился на 33 копейки и составил 62,87 рубля. Евро вырос на 36 копеек, до 69,23 рубля.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

Росбалт31 января в 03:20

Рубль обновил минимумы середины декабря к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Интерфакс30 января в 11:40

Евро поднялся выше 70 рублей из-за коронавируса

Московский Комсомолец30 января в 12:01

Курс евро превысил 70 рублей

RT на русском30 января в 10:58

Курс евро превысил 70 рублей

ТАСС30 января в 10:57

Курс доллара: рубль обвалился на фоне внешнего негатива

Expert.ru31 января в 00:21

Рубль продолжает падать к доллару и евро

Газета.Ru30 января в 02:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 13:02, Ашберн
Общество

«Роскосмос» не планировал участвовать в Singapore Airshow

"Роскосмос" не собирался направлять делегацию на выставку Singapore Airshow, сообщили "Интерфаксу" в госкорпорации.
Интерфакс 13:00
Общество

NYT рассказала о запугиваниях и домогательствах в Victoria’s Secret

Руководство американской компании L Brands, которой принадлежит фирма по продаже женского нижнего белья и аксессуаров Victoria's Secret, долгие годы скрывало факты сексуального домогательства к моделям.
Известия вчера в 23:41
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM 31 января в 21:02
Политика

В СПЧ назвали противоречащим Конституции упоминание бога в преамбуле

Упоминание бога в преамбуле Конституции России противоречит действующей норме основного закона, заявила заместитель председателя Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Ирина Киркора.
Газета.Ru 07:35
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Оттаву», Овечкин обошел Мессье по голам в НХЛ

Капитан столичных Александр Овечкин оформил дубль, что позволило ему выйти на восьмое место в списке лучших снайперов за всю историю лиги, опередив канадца Марка Мессье.
Советский спорт вчера в 00:16
Происшествия

Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва

Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Известия 04:19
Шоу-бизнес

Дочь Успенской обвинила мать в угрозах и насилии

Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, рассказала об отношениях со звездной мамой.
Известия 10:26
Общество

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Вести.Ru 03:53
Армия и оружие

Стала известна дата переговоров Россия-НАТО в Баку

Российскую сторону представит глава Генштаба ВС России, первый замминистра обороны Валерий Герасимов, со стороны альянса в переговорах примет участие главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс.
Красная весна 07:42
Общество

Глубоко модернизированный «Белый лебедь» совершил первый полет

В воскресенье под Казанью совершил первый полет глубоко модернизированный строевой стратегический ракетоносец Ту-160М.
Вести.Ru 07:23
Общество

Немецкие кардиологи назвали симптомы скорого инфаркта

Медики из Германии назвали симптомы, которые указывать на проблемы с сердцем, пишут «Известия».
Ореанда-Новости вчера в 08:40
Футбол

Роналду вышел на третье место в истории футбола по голам за карьеру

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналу вышел на третье место по голам за карьеру.
Газета.Ru 09:08
Происшествия

Задержание напавшего на росгвардейца боксера попало на видео

Lenta.ru 02:55
Шоу-бизнес

Гоар Аветисян смогла забеременеть после похудения

Радостную новость девушка лично сообщила поклонникам в микроблоге, после чего на нее обрушился шквал поздравлений и теплых слов.
StarHit.ru 31 января в 15:00
Армия и оружие

Боевики запустили беспилотники в районе авиабазы Хмеймим

РИА Новости 12:03
Здоровье

Названы главные признаки избытка соли в организме

Эксперты назвали основные признаки избытка соли в организме, пишет портал MedikForum.ru.
UfaTime.ru 04:49
Армия и оружие

4 сотрудника спецназа ФСБ погибли в Сирии под минометным обстрелом

2 февраля поступили сведения о том, что в ходе боев в районе сирийского города Алеппо, под минометным обстрелом погибли 4 сотрудников спецназа ФСБ.
Версия.Инфо 11:00
Политика

Президент Эстонии заявила, что Тартуский мирный договор действует

Тартуский мирный договор с Советской Россией продолжает действовать, заявила в воскресенье президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
РИА Новости 10:54
Политика

Песков объяснил отставку главы Чувашии Игнатьева

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал отставку главы Чувашии Михаила Игнатьева.
РИА Новости 06:11
Музыка

Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в Евровидении

РИА Новости 09:44
Происшествия

В аварии под Владимиром погибли три человека

Вечером 1 февраля на Южной объездной Владимира произошла крупная авария, в которой погибли три человека.
Губерния-33 04:04
Общество

Москвичам пообещали морозы на следующей неделе

Вильфанд заявил, что самым холодным днем на следующей неделе станет четверг, 6 февраля, когда столбики термометров ночью опустятся до -14°С - -9°С, а днем температура воздуха составит -10°С - -5°С.
Газета.Ru вчера в 23:38
Авто

Самые дешевые автомобили в России продаются в Омске

Среднеарифметически средняя цена на вторичном рынке автомобиля по России составила 412 000 рублей.
МонаВиста вчера в 18:30
Политика

В Кремле заявили, что визит Нетаньяху был согласован в течение суток

Как заявляет представитель Кремля, визит Нетаньяху был согласован в течение суток за три дня до его приезда.
РЕН ТВ 07:49
Происшествия

Посольство РФ выясняет, пострадали ли россияне при теракте в Лондоне

Посольство РФ находится на связи с полицией в связи с инцидентом в Лондоне, наличие граждан России среди пострадавших выясняется, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии.
BFM.ru 11:54
Происшествия

В Ленобласти госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

В Ленинградской области госпитализировали местную жительницу, вернувшуюся из Китая, с подозрением на коронавирус.
РБК 04:51
Кино

Начались съемки нового сезона сериала «Сваты»

По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
ToDay News Ufa вчера в 13:49
Происшествия

В Москве росгвардейцы задержали участников драки с поножовщиной

Очевидец рассказал росгвардейцам, что между несколькими мужчинами произошел конфликт, в ходе которого двое его участников получили ножевые ранения.
РБК 12:38
Политика

Китай не ответил на предложение США о помощи в борьбе с коронавирусом

Китай не ответил на предложение США о направлении помощи в борьбе с коронавирусом 2019-nCoV, заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен, 2 февраля в интервью телекомпании CBS.
Красная весна 12:24
Биатлон

Драчев подвел итог юниорского чемпионата мира по биатлону

Нева Спорт 12:54
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное