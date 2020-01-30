Финансы
Газета.RuРубль продолжает падать к доллару и евро
В начале торговой сессии рубль показал снижение к доллару и евро на фоне продолжающейся коронавирусной опасности, гласят данные Мосбиржи. По данным на 10.10, курс доллар вырос на 29 коп. и составил 62,83 руб. В свою очередь, евро также повысился на 29 коп. и достиг отметки 69,16 руб.
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Армия и оружие
ЦАР запросила у России третью партию оружия
Центральноафриканская республика (ЦАР) направила обращение в Министерство обороны России с просьбой отправить в страну третью партию вооружений.
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова показала несовершенную фигуру в Майами
На некоторых кадрах Проскурякова запечатлена в купальнике на фоне моря, и подписчики получили возможность рассмотреть её фигуру в деталях.
Гаджеты
Apple может выпустить iPhone с необычным Touch ID
По слухам, на сентябрьской презентации 2021 года Apple выпустит айфоны одновременно с Touch ID и Face ID.
Происшествия
В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса
В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».
Кино
Опубликован тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»
В сети появился тизер-трейлер новой части легендарного «Форсажа». Детали сюжета девятого «Форсажа» пока не раскрывается.
Хоккей
Шестеркин сыграет в матче против «Детройта»
Напомним, 7 января 2020 года Шестеркин дебютировал в НХЛ в матче против Колорадо.
Шоу-бизнес
Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры
Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с "Пятым каналом" объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
Политика
Великобритания официально покинула ЕС
Великобритания в 23.00, в субботу, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.
Политика
США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.
Общество
В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом
В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
Шоу-бизнес
Пластический хирург прокомментировала преображение Пугачевой
Столичный пластический хирург Лейла Еприкян прокомментировала изменения во внешности Примадонны.
Шоу-бизнес
Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой
Светлана Хоркина воспитывает двух сыновей — 14-летнего Святослава и маленького Ивана, который родился в конце 2019 года.
Армия и оружие
Трамп снял запрет на использование противопехотных мин
Президент США Дональд Трамп отменил ограничения на использование американскими вооруженными силами противопехотных мин. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Белого дома.
Общество
В России зафиксированы первые больные коронавирусом
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о том, что в России выявлены первые два пациента с коронавирусом — это граждане Китая, которые госпитализированы в Забайкалье и Тюменской области.
Общество
Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз
На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
Энергетика
Украина повысила тариф на транзит российского газа в страны Европы
Отмечается, что, несмотря на рост тарифа, объемы транзита газа через Украину уменьшились практически в полтора раза с минувшего года.
Армия и оружие
Два «Белых лебедя» пролетели над нейтральными водами Арктики
Общество
В России с 1 февраля прекратят выдавать бумажные чеки
Многие учреждения перестанут применять бумажные чеки, и это значительно упростит обслуживание терминалов.
Политика
В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве
Североатлантический альянс нарушил обещание, данное Советскому Союзу при президенте Михаиле Горбачеве, и расширяется на восток, подступая к российским границам.
Шоу-бизнес
Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике
Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Культура
Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»
Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Политика
Почти половина россиян полагает, что Конституцию меняют для Путина
Почти треть опрошенных считает, что Конституция не играет значительной роли в жизни государства.
Общество
Airbus заплатит €3,6 млрд по делу о подкупе в России и других странах
Airbus заключила ряд соглашений с Великобританией, Францией и США, силовые структуры которых обвинили авиастроительную компанию в коррупции, и согласилась выплатить штраф в €3,59 млрд, говорится на сайте Airbus.
Шоу-бизнес
Барановская ужаснула подписчиков фото без макияжа
Российская телеведущая и писатель Юлия Барановская опубликовала селфи без макияжа на своей официальной странице в социальной сети Instagram, чем вызвала неоднозначную реакцию фолловеров.
Происшествия
В Орловской области в результате взрыва на заводе погибли три человека
Как минимум три человека погибли в результате взрыва, произошедшего на заводе города Мценск в Орловской области.
Энергетика
США предсказали «газовый армагеддон»
США предсказали «газовый армагеддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо.
Армия и оружие
Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе
Сирийская армия нашла большое количество вооружения, оставленного боевиками при отступлении вглубь Идлибской зоны, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Здоровье
ФАС проанализирует сообщения о росте цен на маски и препараты в России
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) проанализирует поступившие в ведомство сообщения о росте цен на маски и противовирусные препараты, сообщили ТАСС в ведомстве.
Футбол
«Спартак» показал первый гол Соболева на тренировке
«Спартак» на своём YouTube-канале показал первую тренировку с командой новичка Александра Соболева.