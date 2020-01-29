Финансы
Газета.RuРубль продолжает падать к доллару и евро
В начале торговой сессии рубль показал снижение к доллару и евро на фоне продолжающейся коронавирусной опасности, гласят данные Мосбиржи. По данным на 10.10, курс доллар вырос на 29 коп. и составил 62,83 руб. В свою очередь, евро также повысился на 29 коп. и достиг отметки 69,16 руб.
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