В начале торговой сессии рубль показал снижение к доллару и евро на фоне продолжающейся коронавирусной опасности, гласят данные Мосбиржи. По данным на 10.10, курс доллар вырос на 29 коп. и составил 62,83 руб. В свою очередь, евро также повысился на 29 коп. и достиг отметки 69,16 руб.

Рубль продолжает падать к доллару и евро

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