Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль продолжает падать к доллару и евро

В начале торговой сессии рубль показал снижение к доллару и евро на фоне продолжающейся коронавирусной опасности, гласят данные Мосбиржи. По данным на 10.10, курс доллар вырос на 29 коп. и составил 62,83 руб. В свою очередь, евро также повысился на 29 коп. и достиг отметки 69,16 руб.
Читать в источнике
Комментировать47

Подробнее о событии

Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару и евро

Банки.ру11:23

Рубль днем заметно снижается к доллару и евро на фоне падения валют ЕМ и активно дешевеющей нефти

Финмаркет08:28

Рубль снизился к доллару и евро

Профиль02:15

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру02:18

Рубль в ходе торгов ощутимо слабеет к доллару и евро

Росбалт02:52

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском02:04

Рубль немного ускорил рост к доллару и евро на Мосбирже на фоне заявлений по «сделке века»

ТАСС28 января в 12:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 19:30, Ашберн
Шоу-бизнес

Отец Децла потребовал провести ДНК-тест для внука

Lenta.ru вчера в 07:03
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru 28 января в 03:45
Происшествия

В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой

Пассажирку, прилетевшую в Якутск из Харбина с высокой температурой, из-за угрозы коронавируса поместили в инфекционную больницу, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора региона.
РИА Новости 17:52
Общество

В AliExpress опровергли приостановку доставки из-за коронавируса

Ранее появилась информация, что магазины китайской торговой площадки AliExpress якобы прекратили доставку товаров из-за вспышки нового коронавируса в Китае.
Взгляд.ру 08:55
Общество

Возмущенную Ксению Собчак высадили из самолета во Внукове

Вести.Ru 11:32
Происшествия

Обманувших пенсионеров лжегазовщиков задержали в Москве

Полицейские задержали группу из 21 лжегазовщика, которые причинили ущерб более 50 столичным пенсионерам, передает Агентство "Москва".
Москва 24 17:47
Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 15:43
Происшествия

Mash: китайские туристы вызвали скорую в отель «Four Seasons» в Москве

Группа туристов из Китая вызвала врачей в отель "Four Seasons", расположенный в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 16:59
Происшествия

В Харькове днем произошла массовая стычка с перестрелками и взрывом

30 января, около 13:30 в Харькове произошла перестрелка. Очевидцы рассказали о том, что слышали выстрелы и взрыв гранаты.
ИА Новороссия 11:45
Армия и оружие

В Китае предсказали России быстрое поражение в случае войны с США

В случае начала войны с Западом Россия потерпит поражение за три часа, уверены авторы китайского портала China.com.
Газета.Ru 09:12
Политика

Представительница Украины проголосовала за возвращение России в ПАСЕ

Член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Юлия Левочкина поддержала восстановление полномочий российских парламентариев, сообщила "Европейская правда".
РИА Новости 07:05
Происшествия

Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке

РИА Новости 07:30
Политика

Лукашенко назвал «монстрами» Китай, Россию, ЕС и США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с чиновниками во время рассмотрения кадровых вопросов назвал Китай, Россию, ЕС и США экономическими «монстрами».
Rambler News Service 07:50
Общество

В Болгарии осквернили памятник советскому солдату — освободителю

RT на русском 05:37
Общество

В Москве не подтвердили сообщения о первом заболевшем коронавирусом

В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой не подтвердили данные о первом заболевшем коронавирусом в Москве.
РИА Новости 16:06
Общество

Федеральным льготникам с 1 февраля на 3% повысят ежемесячные выплаты

В камчатском отделении ПФР заявили, что с 1 февраля федеральным льготникам будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты и набор социальных услуг.
Кам 24 27 января в 19:55
Общество

Украинцы раскритиковали Эллен Дедженерес из-за «русского» гопака

Газета.Ru 07:55
Политика

Нетаньяху хочет выслушать мнение Путина о «сделке» Трампа

Вести.Ru 04:15
Общество

Точный гороскоп на 30 января: что ждет все знаки зодиака

Волгоградский астролог Ирина Лавочникова составила гороскоп для всех знаков зодиака на четверг, 30 января.
Вечерний Волгоград 03:47
Происшествия

В «Домодедово» задержали пассажирку, угрожавшую взорвать самолет

Интерфакс 07:53
Происшествия

В Москве кассир убил покупателя за кражу кофе

Газета.Ru 07:25
Общество

Минюст опубликовал проект нового КоАП

Минюст России опубликовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях.
REGNUM 12:21
Технологии

Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об угрозах, которые влечет за собой использование приложения WhatsApp.
РИА Новости 15:40
Армия и оружие

Израильский КАЗ Iron Fist научили бороться с подкалиберными снарядами

Противотанковая граната (справа) и поражающий элемент КАЗ Iron Fist Израильская компания Elbit Systems провела испытания усовершенствованной системы активной защиты для ОБТ и другой техники Iron Fist.
Военное обозрение вчера в 01:10
Общество

ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной международной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.
Ведомости 15:01
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В Минобороны сообщили, что 25 самолётов-разведчиков и восемь беспилотных летательных аппаратов провели разведку у границ России за неделю.
RT на русском 18:55
Здоровье

Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса

Согласно временным методическим рекомендациям Минздрава РФ и Роспотребнадзора, в список рекомендуемых лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых вошли препараты Рибавирин, Лопинавир/Ритонавир и Рекомбинантный интерферон бета-1b.
Инфорос 05:40
Политика

Скандального главу Чувашии уволили в связи с утратой доверия

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Чувашской Республики Михаила Игнатьева, «прославившегося» оскорблениями журналистов и надсмехавшегося над сотрудниками республиканского МЧС.
Вечерний Санкт-Петербург 06:48
Общество

Число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло 204

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на конец дня 29 января число летальных исходов при заражении коронавирусом 2019-nCoV в Китае достигло 170 человек.
REGNUM 18:16
Наука

Химики создали дешёвый спектрофотометр со светодиодами

News.ru 09:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное