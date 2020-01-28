Финансы
Газета.RuРубль продолжает падать к доллару и евро
В начале торговой сессии рубль показал снижение к доллару и евро на фоне продолжающейся коронавирусной опасности, гласят данные Мосбиржи. По данным на 10.10, курс доллар вырос на 29 коп. и составил 62,83 руб. В свою очередь, евро также повысился на 29 коп. и достиг отметки 69,16 руб.
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Политика
Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»
Владимир Путин иронично ответил на призыв министра финансов Антона Силуанова к бережливости.
Теннис
Родившаяся в Москве Кенин вышла в финал Australian Open
Американская теннисистка София Кенин вышла в финал Открытого чемпионата Австралии - Australian Open.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Общество
Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
Политика
В отставку отправлен глава Чувашии Михаил Игнатьев
Президент Владимир Путин уволил его с формулировкой "в связи с утратой доверия".
Происшествия
Суд арестовал двоих бывших полицейских по делу Голунова
Политика
Путин предложил ужесточить наказание за оскорбление
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос усиления ответственности за оскорбления - такое решение он принял по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сообщается на официальном сайте Кремля.
Политика
Путин определил зарплату Медведева в Совбезе
Указ вступил в силу с 16 января. 15 января Медведев объявил об отставке правительства.
Спорт
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Олимпийский комитет России (ОКР) и Министерство спорта РФ 31 января рассмотрят вопрос лишения госаккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), а также сложения полномочий всех членов президиума организации.
Технологии
Avast извинился и закрыл компанию, продававшую данные пользователей
Компанию Jumpshot, которая была обвинена в продаже данных пользователей бесплатного антивируса, решено закрыть, сообщил главный исполнительный директор Avast Ондржей Влчек 30 января в своем блоге.
Футбол
Федор Смолов перешел из «Локомотива» в «Сельту» на правах аренды
Нападающий московского "Локомотива" и сборной России Федор Смолов перешел на правах аренды в "Сельту", сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
Энергетика
Белоруссия объявила о повышении тарифа на транзит российской нефти
С 1 февраля тариф на транзит нефти по территории Белоруссии вырастет на 6,6%. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович, передает РИА Новости.
Общество
Собчак сняли с рейса во Внуково
Телеведущую Ксению Собчак сняли с рейса в аэропорту Внуково. Об этом в Telegram сообщает проект Mash.
Футбол
В Instagram Роналду нашли более 50 миллионов фейковых подписчиков
Число подписчиков португальца в Instagram достигло 200 миллионов. Британская газета The Sun утверждает, что здесь не все чисто.
Экономика
Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина
Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.
Политика
Путин назвал условие для подписания закона о поправках в Конституцию
Президент Владимир Путин заявил, что будет принимать решение о том, подписывать ли закон об изменениях в Конституцию, после результатов общероссийского голосования.
Кино
В сети опубликован первый тизер-трейлер боевика «Форсаж 9»
В сети появился первый официальный тизер-трейлер боевика Джастина Лина "Форсаж 9". Ролик опубликован на YouTube.
Авто
У Nissan проблемы: компания уволит рабочих и закроет заводы
Финансы
Средняя ставка по ипотеке в России достигла исторического минимума
Средневзвешенная ставка по ипотеке в России опустилась до 9% в декабре 2019 года, что стало минимум за всю историю наблюдений, следует из материалов Банка России.
Политика
Путин и премьер Баварии обсудили убийство гражданина Грузии в Берлине
Сотрудничество России и Германии по расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине будет содействовать развитию отношений двух стран, заявил премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве 29 января.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Музыка
Российский участник Евровидения-2020 выступит в первом полуфинале
В результате жеребьевки состоявшейся в Роттердаме, стало известно, что представитель РФ выступит в первой части полуфинала песенного конкурса Евровидение-2020.
Хоккей
«Барыс» вышел в плей-офф КХЛ после поражения «Куньлуня»
«Барыс» занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 71 очко после 54 матчей.
Здоровье
Подмосковные хирурги удалили из интимного места пациентки русую косу
Две гигантских волосяных опухоли достали из живота 30-летней пациентки врачи гинекологического отделения Коломенского перинатального центра.
Армия и оружие
Израильский «Iron Fist» научили бороться с подкалиберными снарядами
Как сообщает спецпроект «Российской газеты» «Русское оружие», Израиль провел тесты обновленного комплекса активной защиты «Iron Fist».
Кино
Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
Общество
«Меньше надо дергаться»: младенцу при родах порезали лицо
В роддоме Кыштыма (Челябинская область) во время родов случайно порезали младенца. По словам медиков, в случившемся виновата мать ребенка.
ЖКХ
Минприроды предложило оплачивать сбор мусора по факту
Минприроды предложило перейти на оплату сбора твердых коммунальных отходов по факту и подготовило проект соответствующего постановления правительства.