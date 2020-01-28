В начале торговой сессии рубль показал снижение к доллару и евро на фоне продолжающейся коронавирусной опасности, гласят данные Мосбиржи. По данным на 10.10, курс доллар вырос на 29 коп. и составил 62,83 руб. В свою очередь, евро также повысился на 29 коп. и достиг отметки 69,16 руб.

Рубль продолжает падать к доллару и евро

Политика Путин предложил ужесточить наказание за оскорбление Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос усиления ответственности за оскорбления - такое решение он принял по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сообщается на официальном сайте Кремля.

Политика Путин определил зарплату Медведева в Совбезе Указ вступил в силу с 16 января. 15 января Медведев объявил об отставке правительства.

Спорт Минспорт РФ 31 января рассмотрит вопрос лишения ВФЛА госаккредитации Олимпийский комитет России (ОКР) и Министерство спорта РФ 31 января рассмотрят вопрос лишения госаккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), а также сложения полномочий всех членов президиума организации.

Технологии Avast извинился и закрыл компанию, продававшую данные пользователей Компанию Jumpshot, которая была обвинена в продаже данных пользователей бесплатного антивируса, решено закрыть, сообщил главный исполнительный директор Avast Ондржей Влчек 30 января в своем блоге.

Энергетика Белоруссия объявила о повышении тарифа на транзит российской нефти С 1 февраля тариф на транзит нефти по территории Белоруссии вырастет на 6,6%. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович, передает РИА Новости.

Общество Собчак сняли с рейса во Внуково Телеведущую Ксению Собчак сняли с рейса в аэропорту Внуково. Об этом в Telegram сообщает проект Mash.

Экономика Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.

Финансы Средняя ставка по ипотеке в России достигла исторического минимума Средневзвешенная ставка по ипотеке в России опустилась до 9% в декабре 2019 года, что стало минимум за всю историю наблюдений, следует из материалов Банка России.

Политика Путин и премьер Баварии обсудили убийство гражданина Грузии в Берлине Сотрудничество России и Германии по расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине будет содействовать развитию отношений двух стран, заявил премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве 29 января.

Здоровье Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.

Музыка Российский участник Евровидения-2020 выступит в первом полуфинале В результате жеребьевки состоявшейся в Роттердаме, стало известно, что представитель РФ выступит в первой части полуфинала песенного конкурса Евровидение-2020.

Кино Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.