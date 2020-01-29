Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 3 копейки — до 62,33 рубля.
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Общество
Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Экономика
FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций
"Лишь немногие экономисты оспаривают тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше" именно вследствие западных санкций, указывает газета.
Общество
В России вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам использовать луки и арбалеты на охоте, передает РИА "Новости".
Происшествия
Mash: в Москве подтвердили случай заболевания коронавирусом
В одной из инфекционных больниц Москвы у пациента обнаружен коронавирус, сообщат Telegram-канал Mash.
Хоккей
Фрейзер: «„Куньлунь“ дисциплина подвела. Надо что-то с этим делать»
Главный тренер «Куньлуня» Курт Фрейзер прокомментировал поражение от «Спартака» (4:7).
Общество
Бизнесмена Бориса Минца объявили в международный розыск
«Следствие просит заочно арестовать сыновей Минца — Александра и Дмитрия», — добавила представитель суда.
Наука
Установлены причины быстрого таяния льдов
Кино
Кино на выходные: «1917», «Маленькие женщины»
Политика
Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»
Политика
Оливер Стоун назвал США «силой зла»
Мы стали силой зла для людей, для тех, кто хочет реформ, для тех, кто стремится изменить положение вещей.
Гаджеты
Китайцы продемонстрировали новые процессоры для замены Intel и AMD
В КНР провели презентацию новых процессоров, которые должны стать заменой для продукции компаний AMD и Intel.
Гаджеты
Caviar выпустила люксовый iPhone 11 Pro в стиле Tesla Cybertruck
Основной для нового проекта стал смартфон iPhone 11 Pro, который получил титановый корпус и дизайн в стиле американского пикапа.
Здоровье
Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни
Жительница китайского города Чунцин, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
Здоровье
Число жертв китайского коронавируса превысило 100 человек
Число граждан Китая, погибших от вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV пневмонии, превысило 100 человек, передает AFP со ссылкой на данные властей КНР.
Здоровье
Минздрав назвал препараты для лечения коронавируса
Минздрав в четверг, 30 декабря, опубликовал временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции 2019-nCoV.
Шоу-бизнес
Мать Андрея Аршавина объяснила выселение бывшей невестки
Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна объяснила, почему выселила бывшую невестку Алису Казьмину с внуками из своей квартиры.
Кино
Фильм «Дау. Наташа» вошел в конкурсную программу Берлинале
Культура
Голограмма Гурченко станет ведущей нового шоу от создателя «Дома-2»
Голограмма Людмилы Гурченко станет ведущей нового шоу от создателя "Дома-2" Валерия Комиссарова.
Политика
Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове
Экс-президент Украины Леонид Кравчук объяснил свое недавнее заявление в программе «60 минут» телеканала «Россия 1» о том, что глава нацистской Германии Адольф Гитлер и советский лидер Иосиф Сталин встречались во Львове до начала Второй мировой войны.
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
Происшествия
Суд арестовал пятерых экс-полицейских по делу Голунова
Политика
Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления
Президент России Владимир Путин захотел ужесточить наказание за оскорбления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Кремль.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова показала стройную фигуру в купальнике
На одном из снимков Михалкова позирует в темно-синем закрытом купальнике, бейсболке и круглых солнцезащитных очках.