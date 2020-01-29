Финансы
Газета.RuРубль продолжает падать к доллару и евро
В начале торговой сессии рубль показал снижение к доллару и евро на фоне продолжающейся коронавирусной опасности, гласят данные Мосбиржи. По данным на 10.10, курс доллар вырос на 29 коп. и составил 62,83 руб. В свою очередь, евро также повысился на 29 коп. и достиг отметки 69,16 руб.
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Рубль днем несколько усилил снижение к доллару и евро без поддержки налоговых выплат
Финмаркетвчера в 08:09
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Политика
Главу Чувашии отправили в отставку
Владимир Путин своим указом досрочно отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева "в связи с утратой доверия" главы государства, сообщает пресс-служба Кремля.
Политика
В бундестаге рассказали, как НАТО обманула СССР при Горбачеве
НАТО нарушила обещание, данное СССР, и расширяется на Восток, подступая к границам страны, заявил официальный представитель фракции "Левые" по внешнеполитическим вопросам в немецком бундестаге Александер Ной в статье для портала Freiheitsliebe.
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что перехватили БПЛА, корректировавший огонь по поселку
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики перехватила беспилотник украинских силовиков, корректировавший огонь по подконтрольному ЛНР поселку Голубовское в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции Яков Осадчий.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Документ вступил в силу с 16 января, пишет «Газета.ру». 15 января Медведев объявил об отставке кабинета министров.
Политика
МИД ответил на слова Эрдогана о невыполнении обязательств по Сирии
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Здоровье
Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса
Три препарата вошли в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, следует из временных методических рекомендаций Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
Технологии
Дуров рассказал об опасности WhatsApp
Угрозы, с которыми могут столкнуться пользователи приложения WhatsApp, назвал создатель мессенджера Telegram, предприниматель и программист Павел Дуров, в сообщении в своем Tелеграм-канале.
Общество
Нарколог Минздрава России объяснил популярность водки
Популярности водки способствует её способность быстро приводить человека в опьянение, считает главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
Общество
Индекс счастья россиян достиг минимума за шесть лет
Индекс счастья россиян в 2019 году снизился до минимума за шесть лет, пишут «Ведомости» со ссылкой на глобальный опрос ассоциации исследовательских агентств Gallup International.
Хоккей
СКА прервал восьмиматчевую победную серию омского «Авангарда»
Петербургский СКА дома обыграл омский «Авангард» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Политика
США поддерживают транзит российского газа через Украину
Американская администрация поддерживает сохранение транзита газа из РФ в Евросоюз через территорию Украины.
Шоу-бизнес
Мать Андрея Аршавина объяснила выселение бывшей невестки
Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна объяснила, почему выселила бывшую невестку Алису Казьмину с внуками из своей квартиры.
Экономика
Эксперты назвали причины для беспокойства и экономии россиян
Эксперты связывают эту ситуацию только с экономией россиян и нестабильностью на рынке труда.
Происшествия
Почти 70 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера
На борту круизного лайнера Costa Smeralda, заблокированного в порту итальянского города Чивитавеккья из-за заболевания туристки из Макао, находятся 67 россиян, сообщили в дипмиссии.
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Общество
Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
Общество
ВОЗ признала новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
Футбол
«Рубин» арендовал у «Браги» защитника Пабло Сантоса до конца сезона
Бразильский защитник Пабло Сантос перешел из португальской "Браги" в "Рубин" на правах аренды, сообщается на сайте казанского футбольного клуба.
Происшествия
Суд арестовал двоих бывших полицейских по делу Голунова
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
Здоровье
В Германии подтвердили пятый случай заражения новым коронавирусом
Пятый случай заражения новым коронавирусом подтвердили в немецком регионе Бавария, речь идет о коллеге всех остальных четырех инфицированных, сообщило баварское министерство здравоохранения.
Футбол
«Крылья Советов» подписали защитника сборной Алжира
Алжирский футболист Зеффан Мехди стал новым игроком самарских «Крыльев Советов». Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Кино
Мэл Гибсон и Дэнни Гловер снимутся в «Смертельном оружии 5»
Футбол
Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов перешёл в «Сельту»
Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов перешёл в испанскую «Сельту» на правах аренды.
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут бабушке
Детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила о решении, принятом в отношении мальчиков, которых отец, уезжая на заработки, оставил одних в московском аэропорту.
Происшествия