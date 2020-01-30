В начале торговой сессии рубль показал снижение к доллару и евро на фоне продолжающейся коронавирусной опасности, гласят данные Мосбиржи. По данным на 10.10, курс доллар вырос на 29 коп. и составил 62,83 руб. В свою очередь, евро также повысился на 29 коп. и достиг отметки 69,16 руб.

Рубль продолжает падать к доллару и евро

Хоккей CAS примет решение о проведении ЧМ-2023 по хоккею в Петербурге Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк завил, что вопрос о проведении чемпионата мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге будет решаться в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Политика В ЕС одобрили договор об условиях Brexit В среду депутаты Европарламента проголосовали за одобрение соглашения с Великобританией об условиях ее выхода из состава Евросоюза.

Политика Мишустин раскритиковал работу правительства Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства в связи с тем, что сейчас «достаточно много» неисполненных поручений президента.

Общество Роскачество оценило вина в картонной упаковке Роскачество проверило качество вина в картонных упаковках в России. О результатах рассказывается на сайте организации.

Общество Мишустин рассказал, на чем следует сконцентрироваться странам ЕАЭС Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что государствам - членам ЕАЭС следовало бы сконцентрироваться в ближайшее время на устранении препятствий во внутренней торговле и развитии конкурентных условий для бизнеса.

Политика Путин и Меркель провели телефонный разговор Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию в Ливии, была подчеркнута целесообразность наращивания усилий мирового сообщества, сообщает пресс-служба Кремля.

Энергетика Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти на 6,6% Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на услуги по транзиту нефти на 6,6%. Об этом сообщило белорусское Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Общество В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за коронавируса В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за вируса: производители Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo начали переносить сроки поставок гаджетов из-за распространения нового смертельного вируса.

Здоровье В Великобритании зафиксированы два случая заражения коронавирусом На территории Великобритании два человека заразились новым типом коронавируса, сейчас пациенты получают необходимую помощь, сообщают в Минздраве Королевства.

Здоровье Обоснованность подорожания медицинских масок попросили проверить ФАС Проверить аптечные сети на правомерность резкого повышения цен на медицинские маски и противовирусные препараты попросил член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич 31 января, направив письмо в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Политика Песков: контактов Путина и Лукашенко в ближайшее время не планируется Контактов президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в ближайшее время не планируется, но при необходимости они могут оперативно встретиться, заявил в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Политика Валерию Сюткину запретили въезд на Украину Служба безопасности Украины заявила, что запретила въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину из-за его высказываний о целесообразности воссоединения Крыма с РФ.

Происшествия Взрыв произошел на заводе в Орловской области Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Политика В Кремле прокомментировали ситуацию с коронавирусом На вопрос, может ли Россия закрыть авиасообщение с Китаем, и мог бы поддержать такую меру Кремль, Песков ответил, что специальная рабочая группа внимательно следит за ситуацией вокруг распространения инфекции.

Общество В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.

Политика Зеленский не желает стать «политическим путешественником» в США Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарём Соединённых Штатов Майком Помпео заявил, что его возможный визит в США должен принести конкретные результаты для республики.

Путешествия Из-за коронавируса в Китае могут подешеветь цены на туры в Таиланд Туроператоры не исключают возможность снижения цен на путевки в Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии из-за эпидемии коронавируса в КНР, сообщили РИА LIVE24 в Ассоциации туроператоров России (АТОР).