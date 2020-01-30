Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль продолжает падать к доллару и евро

В начале торговой сессии рубль показал снижение к доллару и евро на фоне продолжающейся коронавирусной опасности, гласят данные Мосбиржи. По данным на 10.10, курс доллар вырос на 29 коп. и составил 62,83 руб. В свою очередь, евро также повысился на 29 коп. и достиг отметки 69,16 руб.
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Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

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Рубль к вечеру заметно потеснил доллар и евро

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Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару и евро

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Финмаркетвчера в 08:28

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Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Взгляд.ру02:08
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк завил, что вопрос о проведении чемпионата мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге будет решаться в Спортивном арбитражном суде (CAS).
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В ЕС одобрили договор об условиях Brexit

В среду депутаты Европарламента проголосовали за одобрение соглашения с Великобританией об условиях ее выхода из состава Евросоюза.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства в связи с тем, что сейчас «достаточно много» неисполненных поручений президента.
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Общество

Роскачество оценило вина в картонной упаковке

Роскачество проверило качество вина в картонных упаковках в России. О результатах рассказывается на сайте организации.
Газета.Ru 01:00
Общество

Суд в Москве заочно арестовал сына бизнесмена Минца по делу о растрате

Басманный суд Москвы заочно заключил под стражу Дмитрия Минца, сына экс-совладельца группы «Открытие», основателя О1 Group Бориса Минца.
РБК 04:00
Политика

Глава Керчи снова подала в отставку

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Политика

Кремль ответил на обвинение Эрдогана в нарушении договора по Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, обвинившего российскую сторону в нарушении договоренностей по Сирии.
Lenta.ru 04:52
Общество

Стало известно, где разместят второй вестибюль «Василеостровской»

Второй вестибюль станции метро «Василеостровская» может появиться на 11-й линии В.О. между домами № 34 и 40.
РБК Санкт-Петербург 05:07
Политика

Цуркан сообщила о допросе трех замминистра по делу о шпионаже

Следствие допросило по делу Карины Цуркан трех заместителей министра энергетики — Анатолия Яновского, Андрея Черезова и Вячеслава Кравченко (покинул Минэнерго осенью 2018 года).
РБК 02:27
Общество

Мишустин рассказал, на чем следует сконцентрироваться странам ЕАЭС

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что государствам - членам ЕАЭС следовало бы сконцентрироваться в ближайшее время на устранении препятствий во внутренней торговле и развитии конкурентных условий для бизнеса.
РИА Новости 06:05
Происшествия

Мужчина замерз насмерть по пути на похороны племянника в Якутии

Газета.Ru 06:02
Политика

Путин и Меркель провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию в Ливии, была подчеркнута целесообразность наращивания усилий мирового сообщества, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 05:55
Энергетика

Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти на 6,6%

Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на услуги по транзиту нефти на 6,6%. Об этом сообщило белорусское Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
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Общество

В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за коронавируса

В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за вируса: производители Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo начали переносить сроки поставок гаджетов из-за распространения нового смертельного вируса.
Lenta.ru 01:29
Происшествия

В Тольятти стая бездомных собак набросилась на школьника

В Тольятти стая уличных собак напала на гулявшего во дворе мальчика.
Российская газета 04:27
Здоровье

В Великобритании зафиксированы два случая заражения коронавирусом

На территории Великобритании два человека заразились новым типом коронавируса, сейчас пациенты получают необходимую помощь, сообщают в Минздраве Королевства.
Главный региональный 05:50
Здоровье

Обоснованность подорожания медицинских масок попросили проверить ФАС

Проверить аптечные сети на правомерность резкого повышения цен на медицинские маски и противовирусные препараты попросил член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич 31 января, направив письмо в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
Красная весна вчера в 23:22
Политика

Песков: контактов Путина и Лукашенко в ближайшее время не планируется

Контактов президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в ближайшее время не планируется, но при необходимости они могут оперативно встретиться, заявил в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:56
Происшествия

Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку

Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) "Колизей" в Москве произошла массовая драка. Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 05:38
Происшествия

Спецназ взял штурмом квартиру россиянина со схроном оружия

Бойцы спецназа готовились к штурму квартиры, где проживает 46-летний Михаил Невядомский. Предполагается, что мужчина хорошо вооружен.
Lenta.ru 03:45
Политика

Валерию Сюткину запретили въезд на Украину

Служба безопасности Украины заявила, что запретила въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину из-за его высказываний о целесообразности воссоединения Крыма с РФ.
РИА Новости 05:41
Происшествия

Взрыв произошел на заводе в Орловской области

Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
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Политика

В Кремле прокомментировали ситуацию с коронавирусом

На вопрос, может ли Россия закрыть авиасообщение с Китаем, и мог бы поддержать такую меру Кремль, Песков ответил, что специальная рабочая группа внимательно следит за ситуацией вокруг распространения инфекции.
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Общество

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Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
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Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

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Зеленский не желает стать «политическим путешественником» в США

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарём Соединённых Штатов Майком Помпео заявил, что его возможный визит в США должен принести конкретные результаты для республики.
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Путешествия

Из-за коронавируса в Китае могут подешеветь цены на туры в Таиланд

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В Красноярском крае школьник ударил сверстника молотком в глаз

В городе Иланское Красноярского края девятиклассник ударил сверстника молотком в глаз. Инцидент произошел в школе № 14.
Российская газета 05:57
Политика

Делегация России выступила против резолюции ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, которая касается десяти стран Совета Европы, в том числе России.
RT на русском вчера в 21:45
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