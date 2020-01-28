Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль продолжает падать к доллару и евро

В начале торговой сессии рубль показал снижение к доллару и евро на фоне продолжающейся коронавирусной опасности, гласят данные Мосбиржи. По данным на 10.10, курс доллар вырос на 29 коп. и составил 62,83 руб. В свою очередь, евро также повысился на 29 коп. и достиг отметки 69,16 руб.
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Рубль днем заметно снижается к доллару и евро на фоне падения валют ЕМ и активно дешевеющей нефти

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Владимир Путин иронично ответил на призыв министра финансов Антона Силуанова к бережливости.
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Работе AliExpress коронавирус не мешает

Китайская торговая площадка AliExpress работает в обычном режиме несмотря на вспышку коронавирусной инфекции в Китайской Народной Республике.
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В случае начала войны с Западом Россия потерпит поражение за три часа, уверены авторы китайского портала China.com.
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