Финансы
Газета.RuРубль продолжает падать к доллару и евро
В начале торговой сессии рубль показал снижение к доллару и евро на фоне продолжающейся коронавирусной опасности, гласят данные Мосбиржи. По данным на 10.10, курс доллар вырос на 29 коп. и составил 62,83 руб. В свою очередь, евро также повысился на 29 коп. и достиг отметки 69,16 руб.
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Владимир Путин иронично ответил на призыв министра финансов Антона Силуанова к бережливости.
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В Махачкале загорелось здание министерства промышленности
Сразу два крупных пожара произошли сегодня в Махачкале, сообщили "РГ" в региональном МЧС.
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Путин поручил проанализировать практику по делам об оскорблении в Сети
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Общество
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Авто
Новый Kia Sorento раскрыт полностью на фото
Кроссовер KIA Sorento четвертого поколения, дорожные испытания которого идут уже несколько месяцев, впервые сбросил камуфляж.
Футбол
«Атлетико» не договорился с «ПСЖ» о трансфере Кавани
Происшествия
Убитый в Волгограде подросток оказался актером из «Ералаша»
16-летний студент из Волгограда, получивший смертельное ранение в драке, оказался актером из детского киножурнала "Ералаш".
Энергетика
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С 1 февраля тариф на транзит нефти по территории Белоруссии вырастет на 6,6%. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович, передает РИА Новости.
Экономика
Владелец Lipton задумался о продаже чайного бизнеса
Финансовый директор Unilever Грэм Питкетли заявил американской газете The Wall Street Journal (WSJ), что после проверки руководство компании может принять решение о продаже части или всего чайного бизнеса, также рассматривается вариант уступка доли или выделения чайных активов в отдельную структуру.
Хоккей
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Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.
Общество
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Политика
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Наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, считает президент РФ Владимир Путин.
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Футбол
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Энергетика
Минэнерго США допустило подорожание нефти до $183 за баррель
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Политика
Путин определил зарплату Медведева в Совбезе
Указ вступил в силу с 16 января. 15 января Медведев объявил об отставке правительства.
Футбол
«Спартак» представил официально Соболева
Общество