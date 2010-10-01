Москва, 8 июня 2020, 10:08 — REGNUM Рубль, как и другие валюты развивающихся стран, продолжает укрепляться против доллара на фоне роста интереса инвесторов к высокодоходным активам, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

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