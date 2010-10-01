Финансы
REGNUMРубль продолжает укрепляться против доллара
Москва, 8 июня 2020, 10:08 — REGNUM Рубль, как и другие валюты развивающихся стран, продолжает укрепляться против доллара на фоне роста интереса инвесторов к высокодоходным активам, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.
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Здоровье
В Свердловской области коронавирусом заболели ещё 249 человек
Областная газета вчера в 03:38
Общество
Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru вчера в 11:55
Происшествия
Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова
Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 04:40
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение актера помочь
Ruposters.ru 11:19
Экономика
Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк покинули рейтинг самых удобных банков
Из рейтинга самых удобных для клиентов кредитных организаций по версии американского Forbes выбыли крупнейшие российские банки -- Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк.
Коммерсантъ 12:17
Общество
Генсек ООН допустил возможность продовольственной катастрофы
Гутерреш отметил, что «функционирование существующих продовольственных систем может быть нарушено принятием мер по снижению отрицательного воздействия и новой глобальной рецессией; это также может привести к тяжёлым последствиям», и, по мнению Генсека ООН, «если не принять срочные меры, текущая ситуация может превратиться в глобальную продовольственную катастрофу».
RT на русском 16:08
Общество
14 жилых домов приведут в порядок в Аниве и Троицком
В Аниве и Троицком готовятся привести в порядок 14 жилых домов. У всех зданий отремонтируют крыши, фасады и внутренние коммуникации.
Сахалин.Инфо 20:03
Политика
Лукашенко предупредил об активности боевиков во время выборов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что во время выборов главы государства некие "группы боевиков" могут решить организовать "побоище на площади".
Московский Комсомолец 05:08
Политика
В России появится федеральный регистр сведений о населении
В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны.
Российская газета вчера в 08:46
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru 13:23
Происшествия
Охлобыстин высказался о смертельном ДТП с участием Ефремова
Актер Иван Охлобыстин высказал свое мнение о смертельном ДТП, участником которого стал актер Михаил Ефремов, 9 июня на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна 14:03
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ 03:55
Общество
Роспотребнадзор сообщил о масочном режиме во всех регионах России
Во всех субъектах России сохраняется масочный режим, независимо от снятых ограничений, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Комсомольской правде».
Коммерсантъ 18:57
Общество
В США похоронили Джорджа Флойда
Газета.Ru 16:51
Армия и оружие
ВВС США начали искать замену беспилотнику MQ-9 Reaper
Как заявил помощник министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Уилл Ропер, ВВС США рассматривает замену MQ-9 Reaper более дешевыми многоразовыми беспилотниками, которые "не жалко потерять".
Военное обозрение 08:08
Шоу-бизнес
Александра Стриженова вышла замуж
Внучка легендарного советского актера Олега Стриженова вышла замуж 6 июня.
Pravda.Ru 04:09
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект о референдуме
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о референдуме.
Страна Советов on-line 11:50
Наука
Информация о случаях скрещивания людей и животных появилась в СМИ
Evo-rus.com вчера в 08:52
Общество
В ФТС разъяснили причину задержек международных посылок
Москва, 9 июня 2020, 20:35 — REGNUM Задержка зарубежных посылок, доставляемых в России, могла возникнуть из-за проблемы экспресс-перевозчиков, некоторые из которых оказались не готовы к новым условиям работы, продиктованным пандемией коронавируса.
REGNUM 13:35
Политика
Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу
Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
REGNUM 19:47
Политика
В Нидерландах опровергнута одна из версий крушения MH17
В Нидерландах опровергнута одна из версий крушения лайнера MH17.
Evo-rus.com 16:13
Экономика
Россияне сокращают ЖКХ-расходы третий месяц подряд
Россияне снизили расходы на жилищно-коммунальные услуги в мае третий месяц подряд — средний чек оплаты снизился на 2% по сравнению с апрелем, следует из исследования банка "ФК Открытие".
Вести.Ru 03:26
Политика
Сенат США впервые выбрал начальником штаба ВВС афроамериканца
Впервые начальником штаба военно-воздушных сил США стал афроамериканец — Чарльз Браун, сообщает издание The Hill во вторник, 9 июня.
Известия 16:37
Общество
Приложение «Социальный мониторинг» продолжит работать в Москве
Власти Москвы пока что не намерены отказываться от приложения «Социальный мониторинг», которое должны устанавливать заразившиеся коронавирусом граждане и их родственники.
РБК 15:53
Армия и оружие
Как Кожедуб из-под Чернигова стал лучшим советским военным летчиком
Сегодня, 8 июня, исполнилось сто лет со дня рождения одного из величайших советских летчиков – трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба.
Взгляд.ру вчера в 06:58
Общество
Бывший глава ВЭБа попросил суд Лондона отправить Дерипаску в тюрьму
Экс-глава ВЭБа, бывший заместитель министра финансов РФ Владимир Чернухин подал в Высокий суд Лондона иск против миллиардера Олега Дерипаски.
News.ru 13:28