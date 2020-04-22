На открытии торгов Московской биржи курс доллара вырос до 77,5 рубля.

Рубль продолжил падение к доллару и евро

Происшествия Полицейским разрешат стрелять на поражение при любой угрозе Полиция может получить право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий, а кроме того – стрелять в случае любой опасности. 13K

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Армия и оружие В ЛНР девятые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков Украинские силовики девятые сутки не открывают огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). 1

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Киберспорт Cyber Legacy – Team Empire Hope: не должно возникнуть проблем Впереди ещё выступления на SIGUL PL и SECTOR, где уже команды пересекались и Legacy победили в серии 2-0, так что в данной квалификации проблем возникнуть не должно.

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Экономика Fitch ухудшило прогноз по снижению мирового ВВП в 2020 году Нью-Йорк, США, 22 апреля 2020, 17:34 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило свой прогноз относительно снижения мировой экономики в 2020 году с прежних 1,9% до 3,9%. Об этом говорится в распространённом 22 апреля пресс-релизе агентства. 19