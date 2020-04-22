Финансы

РамблерРамблерРубль продолжил падение к доллару и евро

На открытии торгов Московской биржи курс доллара вырос до 77,5 рубля.
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Курс рубля вырос к доллару и евро

Известия03:50

Рубль продолжил падение к доллару и евро

Рамблер03:42

Рубль снизился к доллару

Взгляд.ру03:10

Курс рубля продолжил падать

Lenta.ru03:18

Рубль в свободном падении. Доллар на торгах уже 77,5

Фонтанка.Ру03:11

Рубль дешевеет в начале торгов

Банки.ру03:30

Рубль падает по отношению к доллару и евро

Газета.Ru03:05
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