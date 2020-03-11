Финансы

КаскадКаскадРубль продолжил падение на открытии торгов на московской бирже

Открытие торгов на московской бирже началось с ослабления рубля.
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Московская биржа на открытии выросла на 2,5%

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Торги на Московской бирже начались с незначительного роста

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Рубль продолжил падение на открытии торгов на московской бирже

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Евро и доллар начали торги в комфортном коридоре. Рынок акций на Московской бирже растет

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На открытии торгов на Московской бирже обвалился рубль и акции

Кубань 24вчера в 06:23
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