Финансы

РЕН ТВРЕН ТВЕвро и доллар подросли на открытии торгов на Московской бирже

Курс евро вырос на 1% и составил 81,32 рубля. Доллар подорожал на 0,4% до 71,72 рубля.
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Евро и доллар сегодня продолжили дорожать в ходе торгов на Московской бирже

Эхо Москвы05:03

Курс рубля на сегодня: утром 11 марта 2020 года доллар торгуется по 71,38, евро - по 81,03

Комсомольская правда03:18

Доллар и евро растут на открытии торгов

Газета.Ru03:26

Евро и доллар подросли на открытии торгов на Московской бирже

РЕН ТВ03:24

Доллар и евро выросли к рублю на открытии торгов

БИЗНЕС Online03:21

Курс доллара приблизился к 72 рублям на открытии торгов

Российская газета03:43

Курс доллара на открытии Мосбиржи вырос до 71,72 рубля, евро - до 81,48

ТАСС03:03
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