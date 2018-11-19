Курс евро вырос на 1% и составил 81,32 рубля. Доллар подорожал на 0,4% до 71,72 рубля.

Евро и доллар подросли на открытии торгов на Московской бирже

Здоровье Власти Украины ввели карантин из-за коронавируса Правительство Украины объявило о мерах по борьбе с распространением коронавируса в стране, среди которых запланирован карантин в школах и других учебных заведениях сроком на три недели.

Политика Козак анонсировал новый механизм урегулирования конфликта в Донбассе Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, курирующий теперь украинское направление, анонсировал появление нового механизма урегулирования конфликта в Донбассе.

Общество Россия ограничивает авиасообщение с Францией, Италией, Испанией и ФРГ «С 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с территории Российской Федерации на территорию Итальянской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, Французской Республики и в обратном направлении», — приводит РИА Новости сообщение оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Фигурное катание Канада отменила Чемпионат мира по фигурному катанию Правительство Канады подтвердило 8-ой случай заболевания китайским коронавирусом и оменило проведение Чемпионата мира по фигурному катанию в Монреале, сообщает La Presse.

Общество ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции Берн, 11 марта 2020, 19:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции.

Авто Tesla выпустила миллионный электромобиль Компания Tesla выпустила юбилейный автомобиль. Миллионным электрокаром стал Model Y красного цвета.