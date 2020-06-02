Финансы
Телеканал 360°Рубль укрепился на подорожании нефти
В течение дня рубль уверенно рос против евро и доллара. Американская валюта уменьшилась до уровня 6 марта (68,595 рубля), после которого она на две недели выросла до 82 рублей на фоне рухнувших цен на нефть. Вечером 2 июня стоимость барреля нефти марки Brent приросла на 2,6%до 39,3 доллара.
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В The Last of Us Part 2 будут очень гибкие настройки уровня сложности
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Токаев: Казахстан не планирует присоединение к Союзному государству
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика не планирует присоединяться к союзному государству РФ и Белоруссии, пишет Комсомольская правда.
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Крис Эванс больше не вернется к роли Капитана Америки
Крис Эванс с 2011 года играл роль Капитана Америки. Последнее его появление было в финале серии фильмов о Мстителях.
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BMW официально представила новое купе BMW 4-Series
С некоторых точек зрения новый BMW 4-Series выглядит великолепно.
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Ранее Ираклий Гегечкори, агент Ахметова, заявил, что хавбек улетел в Германию, чтобы пройти плановое обследование в связи с травмой плеча, полученной в матче с «Зенитом».
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Серия А может со следующего сезона изменить формат турнира
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В ходе реализации мероприятий по противодействию разведывательно-подрывной деятельности украинских спецслужб на территории Луганской Народной Республики сотрудниками Министерства государственной безопасности ЛНР установлены персональные данные диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) противника, которые принимали участие в вооруженной агрессии против республик Донбасса.
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В Челябинске охранник магазина нокаутировал мужчину на каблуках
На опубликованных кадрах видно, что в магазин пришел мужчина в достаточно необычном образе — костюме железнодорожника, защитной маске, а также в женских сапогах со шнуровкой и на высоком каблуке.
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Появились фото бэтмобиля из нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
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Сенат заблокировал осуждающую действия Трампа резолюцию
Представителям Демократической партии США в сенате не удалось добиться принятия резолюции, осуждающей действия президента Дональда Трампа для подавления протестов и беспорядков, вспыхнувших по всей стране после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
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В Бурятии выявили 24 новых случая заражения коронавирусом
Улан-Удэ, 2 июня 2020, 05:14 — REGNUM В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 1587.
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Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране
Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
ТАСС вчера в 17:00
Энергетика
Цена на нефть Brent поднялась выше $40 впервые с марта
Стоимость августовских фьючерсов нефти марки Brent в ходе торгов на бирже ICE поднялась выше $40 за баррель впервые с 6 марта.
Коммерсантъ 21:21