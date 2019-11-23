Финансы

REGNUMREGNUMРубль продолжит получать поддержку

В России продолжается налоговый период.
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ЦБ установил курс валют на 26 ноября

Телеканал 360°06:07

Банки скупают валюту. Как это отразится на курсе доллара и евро

Life.ruвчера в 16:40

Курсы валют ЦБ РФ на 25 ноября: 63,7637 руб/доллар США и 70,3122 руб/евро

SIA.ru06:00

Рубль продолжит получать поддержку

REGNUM01:54

ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 ноября в размере 63,7637 руб

Финмаркет04:59

Официальный курс евро на вторник снизился до 70,31 рубля

РИА Новости05:26

Центробанк понизил курс доллара на выходные до 63,71 рубля

Московский Комсомолец22 ноября в 16:44
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 19:12, Ашберн
Политика

Главком ВСУ оценил возможность военной агрессии со стороны России

Начальник Генштаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу» оценил возможность осуществления открытой военной агрессии со стороны России.
РБК 13:05
Культура

Заплаканная Сердючка сбежала с украинского проекта «Х-Фактор»

ТВ Центр 04:21
Армия и оружие

Польша возобновит эксплуатацию истребителей МиГ-29

Генеральное командование Вооруженных сил Польши решило возобновить эксплуатацию истребителей МиГ-29, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 11:03
Происшествия

Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СК

Уголовное дело против бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, передали в центральный аппарат Следственного комитета России.
RT на русском 12:59
Политика

Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 14:50
Армия и оружие

Неизвестные военные самолеты нанесли удар по Сирии

Военные самолеты нанесли удары вблизи сирийского города Эль-Баб, сообщило 25 ноября радио Sham FM.
Известия 16:30
Технологии

Россияне заплатят 50 млрд рублей за телеканалы в интернете

Создание единого поставщика телеконтента в интернете потребует от россиян расходов в 50 млрд рублей.
URA.Ru 16:55
Космос

Обнаружена галактика с тремя сверхмассивными черными дырами

Группа ученых, представляющих Геттингенский университет, обнаружили, что в галактике NGC 6240, расположенной в созвездии Змееносца, находится сразу три сверхмассивных черных дыры, две из которых в десятки раз превышает массу аналогичного объекта в центре Солнечной системы.
Московский Комсомолец 09:51
Политика

WSJ: власти США запросили информацию о компаниях, связанных с адвокатом Трампа

Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк и Федеральное бюро расследований (ФБР) США направили в последние недели ряд запросов на предоставление данных о людях и организациях, связанных с адвокатом американского президента Рудольфом Джулиани и его предполагаемыми партнерами Львом Парнасом и Игорем Фруманом.
ТАСС 18:09
Культура

Анонсирован выход ранее неизданных песен Началовой

Пиар-директор певицы Юлии Началовой, погибшей в марте этого года, анонсировала выход ее ранее неизданных песен.
Слово и Дело 23 ноября в 03:43
Экономика

ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Банк России может ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, открытый в другом банке.
РБК 11:42
Армия и оружие

Запущенный с Плесецка военный «спутник-инспектор» вышел на орбиту

Запущенный с Плесецка военный «спутник-инспектор» вышел на целевую орбиту.
Известия 18:45
Шоу-бизнес

Агузарова поразила поклонников своей внешностью после пластики

Поклонников шокировал внешний вид российской певицы Жанны Агузаровой.
Московский Комсомолец 03:37
Общество

Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном

Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
REGNUM 09:24
Армия и оружие

Крейсер «Маршал Устинов» прибыл на учения в ЮАР

Российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл на временное место дислокации к Южной Африканской Республике для проведения тактических действий.
Актуальные Новости вчера в 09:18
Футбол

Оргкомитет: Россия продолжает готовиться к ЕВРО-2020

Россия продолжает готовиться к проведению матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, правообладателем турнира является УЕФА, а никакая другая организация, заявил РИА Новости генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.
РИА Новости 15:30
Игры

Следующим проектом Rockstar может стать игра в средневековом стиле, сообщил инсайдер

Следующей игрой студии Rockstar Games может стать не GTA 6 и не Bully 2, компания работает над проектом в сеттинге средневековья, сообщил один из пользователей reddit.
NewInform 11:14
Политика

Президент Украины подписал закон о наказании за незаконное обогащение

Определен и новый порядок конфискации незаконно приобретенных активов должностных лиц – в гражданском порядке по решению суда без обвинительного приговора.
ГЛАС.RU 14:22
Политика

Президент Сербии отверг обвинения в убийстве русских детей Донбасса

Сегодня президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не продавала оружие Украине, однако боеприпасы могли казаться на Донбассе путем реэкспорта.
ИА Новороссия вчера в 09:13
Игры

В мультиплеере Cyberpunk 2077 могут появиться микротранзакции

Ранее CD Projekt Red подтвердила, что в Cyberpunk 2077 все же будет мультиплеерный режим, а теперь разработчики объявили на встрече с инвесторами о том, что в мультиплеере могут появиться микротранзакции - но их собираются сделать максимально "гуманными".
Gmbox.ru 04:31
Футбол

Миодраг Божович — о дисквалификации Гончаренко: «Посмотрите, что творит Тедеско, он должен был получить больше всех»

Посмотрите, что творит Тедеско на скамейке, он должен был получить больше всех из тренеров в России.
Sportbox.RU 17:18
Культура

Умер заслуженный актер Виктор Семенов

Слово и Дело 10:49
Футбол

Егоров поддержал решения судей в матче «Динамо» — «Ростов»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров оценил работу арбитров в матче 17-го тура чемпионата России между "Динамо" и "Ростовом" (2:1).
Чемпионат 05:15
Политика

Сенатор США заявил о пересечении Турцией «красной линии» из-за С-400

RT на русском 18:44
Кино

Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 15:00
Происшествия

Мотивы самоубийства девушки-следователя в Сочи проверит МВД

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в Краснодарский край направлены сотрудники Главного управления собственной безопасности ведомства.
Газета.Ru 12:51
Общество

Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева

Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента центра Бакулева.
RT на русском 11:04
Политика

В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны

По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
РИА Новости 04:35
Общество

Врач назвал симптомы дефицита витамина D

Профессор Медицинского центра Бостонского университета Майкл Холика назвал основные симптомы нехватки витамина D. Статья опубликована в журнале Focus.
Piter.tv 11:06
Здоровье

В России впервые снизилось количество новых случаев заражения ВИЧ

В России впервые зафиксировано снижение числа новых случаев заражения ВИЧ.
Коммерсантъ 05:09
Как работают Яндекс.Новости?
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