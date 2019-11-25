Финансы

REGNUMREGNUMРубль продолжит получать поддержку

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В России продолжается налоговый период.
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Официальный курс доллара США вырос на 5 коп., евро снизился на 21 коп

Urbc.Ru05:17

Рубль продолжит получать поддержку

REGNUM01:54

Официальный курс доллара повысился на 5 копеек, евро подешевел на 21

Банки.ру05:13

Нацбанк Украины укрепил курс гривны до 4-летнего максимума

ПРАЙМ12:14

Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 25 ноября повысился на 0.03%

АК&М02:16

Курсы валют на сегодня, 25 ноября 2019 года

СаратовБизнесКонсалтингвчера в 16:20

Курс валют на вторник: почти все конкуренты проиграют лею

Sputnik Молдова15:05
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Наука

Бактериальные полимеры ускорили заживление костей

Опыты с бактериальными полимерами помогли российским биологам раскрыть один из важнейших механизмов, "дирижирующих" ростом стволовых клеток и восстановлением хрящей и костной ткани.
ТАСС Наука 05:03
Политика

Почти две трети украинцев одобряют политику Зеленского

Отмечается, что 63% респондентов позитивно относятся к политическому курсу нынешнего главы государства, 13% дали ему негативную оценку, 24% затруднились с ответом.
Инфорос 08:07
Происшествия

Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО, сообщил источник

Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, сидящий в столичном СИЗО "Лефортово", попал в больницу 22 ноября, но никаких критических проблем со здоровьем у него нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 15:09
Спорт

Комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию на 4 года

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от соревнований под национальным флагом сроком на 4 года.
Российская газета 15:52
Музыка

Участница из Польши выиграла «Детское Евровидение»

Международный песенный конкурс "Детское Евровидение – 2019" выиграла исполнительница из Польши Виктория Габор с песней Superhero, передает ТАСС.
Москва 24 вчера в 15:02
Здоровье

Саратовчанки обогнали мужчин по смертности от сердечных заболеваний

Женщины в Саратовской области обогнали мужчин по смертности: в 2018 году доля мужчин от общего числа умерших от сердечно-сосудистых заболеваний составила 45,3%, доля женщин – 54,7%.
Saratovnews вчера в 23:19
Шоу-бизнес

Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт

В Москве в одну из больниц с подозрением на инсульт доставлен 47-летний актер Дмитрий Ульянов.
Евразия Daily 05:35
Политика

Путин и Зеленский провели телефонный разговор

Между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским в понедельник, 25 ноября, состоялся телефонный разговор, сообщили в Кремле.
Известия 15:13
Экономика

Минпромторг оценил риск подорожания автомобилей из-за утильсбора

Минпромторг не ждет роста цен на произведенные в России автомашины после индексации утильсбора с 1 января 2020 года, большого подорожания импортной техники не ожидается.
Известия 15:11
Армия и оружие

Новый робот для российской армии успешно прошел испытания

По словам Салюкова, успешно завершены государственные испытания опытного образца робототехнического комплекса «Кунгас».
Вечерняя Москва вчера в 17:34
Происшествия

Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СКР

Делом бывшего доцента СПбГУ 63-летнего Олега Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, займется центральный аппарат Следственного комитета России (СКР), сообщил его адвокат Александр Почуев.
Коммерсантъ 14:56
Транспорт

Трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока

Будет ли продлена дорога до Владивостока, зависит от социально-экономического развития страны.
Inkazan 01:42
Экономика

Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России

Банк опубликовал глобальный макропрогноз, из которого следует, что ВВП России вырастет только на 1,1% в 2020 году (после столь же низкого роста в 2019 году) и на 1,4% в 2021 году.
РБК 08:12
Армия и оружие

Тихоокеанский флот получил первую «Варшавянку»

Первая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 под именем "Петропавловск-Камчатский" передана Тихоокеанскому флоту.
Вести.Ru 04:12
Космос

#пронауку: как Земля с динозаврами «переехала» с другого конца галактики

Другие звезды и системы движутся, как и сама галактика, с разными скоростями и на разных орбитах.
РБК 17 ноября в 19:02
Транспорт

Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели

Lenta.ru вчера в 17:36
Общество

Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева

RT на русском 11:04
Общество

Джулиан Ассанж может умереть в британской тюрьме

Врачи Великобритании обратились к министру внутренних дел королевства Прити Пателу с предупреждением о том, что скандально известный основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж в ближайшее время может умереть в тюрьме.
Петербургский дневник 02:53
Политика

Медведев отказался отменять контрсанкции

Москва не будет по своей инициативе отменять контрсанкции, введенные в ответ на западные ограничения, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Lenta.ru 09:59
Политика

Из фракции «Слуга народа» в Раде исключили третьего депутата

Депутат Верховной рады Украины Роман Иванисов исключён из фракции «Слуга народа», сообщил президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября в своём видеообращении.
REGNUM 12:36
Политика

Президент Украины подписал закон о наказании за незаконное обогащение

Определен и новый порядок конфискации незаконно приобретенных активов должностных лиц – в гражданском порядке по решению суда без обвинительного приговора.
ГЛАС.RU 14:22
Происшествия

Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования

В Москве суд арестовал заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, которая проходит по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Российская газета 10:12
Общество

На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова

Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба после требований выключить песни Олега Газманова.
Известия 15:31
Кино

Компания Lucasfilm показала ролик об истории успеха «Звёздных войн»

Киностудия Lucasfilm опубликовала ролик об истории успеха вселенной «Звёздных войн».
News.ru 06:53
Шоу-бизнес

Пугачева сделала Орбакайте вечерний макияж

Певица показала еще один свой талант В День матери на личной странице "Инстаграма" Кристины Орбакайте появилось любопытное видео.
WomanHit.ru 04:45
Происшествия

СК завел дело после обнаружения младенца в кустах в Подмосковье

Следователи завели уголовное дело после обнаружения в кустах в поселке Дружба городского округа Раменское новорожденной девочки, завернутой в плед, сообщила старший помощник ГСУ СК РФ по Подмосковью Ольга Врадий.
РИА Новости 05:58
Шоу-бизнес

О беременности Светланы Ходченковой заговорили в Сети

В сети нашлись и те, кто опровергли факт беременности актрисы.
Privet-Rostov.ru 08:35
Общество

Молодой человек из Челябинска сменил фамилию на «Призыва нет»

В Челябинской области молодой человек провел странный эксперимент со своими данными в паспорте. Он сменим имя, фамилию и отчество.
SM News 11:51
Музыка

Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards

Американская певица Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards. Об этом сообщает Entertainment weekly.
Piter.tv 06:47
Общество

Продюсер Ротару: София Михайловна никогда не спонсировала войну

В этом году Ротару приезжает на "Песню года", которая всегда была бесплатной для всех артистов, и София Михайловна — в их числе.
Вести.Ru 07:08
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