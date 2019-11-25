Финансы

REGNUMREGNUMРубль продолжит получать поддержку

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В России продолжается налоговый период.
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Официальный курс доллара США вырос на 5 коп., евро снизился на 21 коп

Urbc.Ru05:17

Рубль продолжит получать поддержку

REGNUM01:54

Официальный курс доллара повысился на 5 копеек, евро подешевел на 21

Банки.ру05:13

Нацбанк Украины укрепил курс гривны до 4-летнего максимума

ПРАЙМ12:14

Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 25 ноября повысился на 0.03%

АК&М02:16

Курсы валют на сегодня, 25 ноября 2019 года

СаратовБизнесКонсалтингвчера в 16:20

Сум окреп на фоне падения доллара и евро — курс валют в Узбекистане

Sputnik Узбекистан02:16
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Шоу-бизнес

Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт

В Москве в одну из больниц с подозрением на инсульт доставлен 47-летний актер Дмитрий Ульянов.
Евразия Daily 05:35
Общество

На Украине избили чиновника за требование выключить песню Газманова

На заместителя мэра Славянска Андрея Рубана напали посетители ночного клуба из-за требования выключить песни Олега Газманова.
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Широков высказался об оскорблениях Дзюбы

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался о конфликте вокруг капитана национальной команды и нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 13:12
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Риск бездействия: академик РАН оценил экономические перспективы России

Российская экономика находится в стагнации, и выбраться из нее сложнее, чем из кризиса, считает директор Института народохозяйственного прогнозирования РАН академик Борис Порфирьев.
РИА Новости вчера в 00:00
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Майкл Блумберг собрался в президенты США

Майкл Блумберг собрался в президенты США Американский миллиардер Майкл Блумберг, известный прежде всего как мэр Нью-Йорка и человек, не раз сменивший партийную принадлежность, объявил о выдвижении в президенты США.
Коммерсантъ 11:32
Армия и оружие

Военный спутник отошёл от ракеты «Союз-2.1в», запущенной с Плесецка

Блок выведения «Волга» вместе со спутником ВКС штатно отделился от стартовавшей с космодрома Плесецк ракеты-носителя «Союз-2.1в», сообщает 25 ноября департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.
REGNUM 14:10
Армия и оружие

Новый робот для российской армии успешно прошел испытания

По словам Салюкова, успешно завершены государственные испытания опытного образца робототехнического комплекса «Кунгас».
Вечерняя Москва вчера в 17:34
Политика

Митингующие в Тбилиси пикетируют парламент

ТАСС 12:23
Футбол

Шатов: «В России нет ни одной команды уровня „Лейпцига“»

Что касается нашего чемпионата, при всем к нему уважении в России нет ни одной команды уровня «Лейпцига», — отметил футболист «Зенита».
Sport24.ru 10:11
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Установлена наименее уязвимая для рака группа крови

Установлена учеными наименее уязвимая для рака группа крови.
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В польском городе Ольштыне отстранили от учебы в Варминско-Мазурском университете студентку-медика, которая назвала украинцев "животными" и нецензурно обругала женщину, прибывшую из соседней страны.
Ruposters.ru 08:57
Энергетика

«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России

"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Газета.Ru 09:06
Происшествия

В Дрездене из музея украли драгоценности на сотни миллионов евро

Коммерсантъ 08:59
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Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады

Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию рекомендовал отстранить Россию на четыре года от международных соревнований, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:09
Экономика

В Дагестане долги за электроэнергию достигли 37,5 млрд рублей

Как стало известно от пресс-службы компании "Россети Северный Кавказ", задолженность за энергоресурсы в сфере ЖКХ стала предметом совещания в Минстрое РФ.
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Политика

На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России

Глава украинского Генштаба Руслан Хомчак прокомментировал возможность военной агрессии со стороны России.
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Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом

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VR-очки для коров протестировали в Подмосковье

На подмосковной ферме протестировали прототип очков виртуальной реальности для коров, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Газета.Ru 08:50
Музыка

Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein

Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.
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Кино

Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау» Ильи Хржановского

Минкульт отказал в выдаче прокатных удостоверений четырем фильмам из проекта российского режиссера Ильи Хржановского «Дау», сообщает пресс-служба ведомства.
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Скончалась советская разведчица Гоар Вартанян

На 94-году умерла советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян.
Газета.Ru 10:40
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В список не попал лидер команды Тайсон.
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Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега

Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
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Ученые выяснили, какие состояния при беременности связаны с последующим ожирением у ребенка

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Ставки утилизационного сбора на автомобили вырастут с января 2020 года.
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Лукашенко назвал Калининград «нашей областью»

25 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Минске с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым в рамках XVI заседания Российско-белорусского совета по сотрудничеству.
Газета.Ru 10:43
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