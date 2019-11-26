Финансы
REGNUMРубль продолжит получать поддержку
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 01:51, Ашберн
Общество
В Ленобласти хотят запретить вступать в брак должникам по алиментам
Петров в своем обращении (текст есть в распоряжении РИА Новости) с сожалением отмечает, что количество разводов в России по-прежнему остается на "опасно высоком" уровне: по разным данным, до половины заключаемых браков заканчиваются распадом семьи.
Гаджеты
Золотые наушники Apple произвели в России
В России компания Caviar запустила золотую версию новых беспроводных наушников Apple AirPods Pro под названием Caviar AirPods Gold Edition.
Киберспорт
Состав KuroKy представил свою организацию
Команда Куро KuroKy Салехи Тахасоми анонсировала киберспортивную организацию по Dota 2. Клуб назвали Nigma.
Происшествия
На врача Псковской детской областной больницы напал неизвестный
Неизвестный напал на врача Псковской детской областной больницы, женщина госпитализирована, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД.
Футбол
Мбаппе подпишет новый контракт с «ПСЖ» при одном условии
Мбаппе не подпишет новое соглашение, если в новый контракт не будет включён пункт, позволяющий ему вести переговоры о своём уходе с опредёленной даты.
Происшествия
Мотивы самоубийства девушки-следователя в Сочи проверит МВД
Энергетика
Эксперт прокомментировал открытие газопровода «Сила Сибири»
Эксперт напомнил, что это первый газопровод, который идет из России в Китай.
Происшествия
В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой дом
Четыре человека пострадали в результате аварии в Уфе: вахтовый автобус врезался в жилой пятиэтажный дом, сообщили ТАСС во вторник в ГУ МЧС по Башкирии.
Общество
На создание единого поставщика телеконтента потратят 50 млрд рублей
Создание единого поставщика телеконтента в интернете потребует дополнительных расходов в размере 50 млрд рублей.
Происшествия
Грудного младенца нашли в кустах в Подмосковье
В кустах в поселке Дружба городского округа Раменское нашли новорожденную девочку, передает РИА "Новости".
Происшествия
Еще один экс-фигурант «московского дела» подал иск к Минфину
Бывший фигурант дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля Сергей Абаничев подал в Тверской суд столицы иск о реабилитации с требованием взыскать с Минфина РФ компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб. за необоснованное уголовное преследование и содержание под стражей, сообщил председатель ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павел Чиков.
Происшествия
Дело историка Соколова передано в центральный аппарат СК
Политика
Совфед одобрил закон об иноагентах-физлицах
Совфед одобрил закон о распространении норм закона об иностранных агентах на физических лиц, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.
Политика
Главком ВСУ оценил возможность военной агрессии со стороны России
Начальник Генштаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу» оценил возможность осуществления открытой военной агрессии со стороны России.
Здоровье
В Мурманскую область пришли 20 новых машин скорой помощи
Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса доклад удовлетворил.
Экономика
Стало известно, кто из россиян может забыть про пенсию
Ранее стало известно, что на пенсии более 40 тысяч рублей могут надеяться депутаты и судьи.
Космос
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе
Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Футбол
Булыкин: верю в «Локомотив» в матче с «Байером»
Советник генерального директора «Локомотива» Дмитрий Булыкин дал комментарий в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером».
Происшествия
Десятки человек пострадали при землетрясении в Албании
Министр здравоохранения Албании Огерта Манастирлиу сообщила изданию Faktor.al, что в травматологические отделения больниц после землетрясения, произошедшего недалеко от Тираны, были доставлены порядка 50 человек.
Футбол
Бывший тренер «Краснодара» рассказал об отношении команды к Мамаеву
Бывший тренер футбольного клуба "Краснодар" Олег Фоменко рассказал об отношении команды к полузащитнику Павлу Мамаеву.
Происшествия
В центре Москвы дворники устроили массовую драку
Экономика
LVMH договорилась о покупке Tiffany за $16,2 млрд
Единоборства
Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Кино
Фильму «Дау» Хржановского отказали в прокате в России
Министерство культуры РФ не выдало прокатное удостоверение серийному кинофильму режиссёра Ильи Хржановского «Дау».
Политика
Папа Римский направил приветствие Путину
Папа Римский Франциск адресовал приветственную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Экономика
Федеральный бюджет впервые пополнится нестоличной субсидией
Регион направит в федеральный бюджет 3,4 миллиарда рублей в ближайшие три года.
Культура
Ольгу Бузову обвинили в краже статуэтки с музыкальной премии
Ведущая «Дома-2», певица Ольга Бузова оказалась в центре очередного скандала из-за кражи статуэтки на премии «Нового радио».
Общество
Проникшую в поместье Трампа китаянку осудили на восемь месяцев тюрьмы
Во Флориде 33-летнюю китаянку Чжан Юйцзин приговорили к восьми месяцам тюрьмы за проникновение на территорию поместья президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго.