Финансы

REGNUMREGNUMРубль продолжит получать поддержку

В России продолжается налоговый период.
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Банки скупают валюту. Как это отразится на курсе доллара и евро

Life.ru24 ноября в 16:40

Рубль продолжит получать поддержку

REGNUMвчера в 01:54

Курсы валют на сегодня, 26 ноября 2019 года

СаратовБизнесКонсалтингвчера в 16:20

Курсы доллара и евро на 25 ноября

Банки.рувчера в 00:00

Центробанк 21 ноября купил валюту для Минфина на 14,16 млрд рублей

Финмаркетвчера в 03:07

Курс валют сегодня: доллар и евро пошли вниз

Свободная Прессавчера в 03:25

Сум окреп на фоне падения доллара и евро — курс валют в Узбекистане

Sputnik Узбекистанвчера в 02:16
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 01:51, Ашберн
Общество

В Ленобласти хотят запретить вступать в брак должникам по алиментам

Петров в своем обращении (текст есть в распоряжении РИА Новости) с сожалением отмечает, что количество разводов в России по-прежнему остается на "опасно высоком" уровне: по разным данным, до половины заключаемых браков заканчиваются распадом семьи.
РИА Новости вчера в 19:04
Гаджеты

Золотые наушники Apple произвели в России

В России компания Caviar запустила золотую версию новых беспроводных наушников Apple AirPods Pro под названием Caviar AirPods Gold Edition.
МонаВиста 23 ноября в 07:45
Киберспорт

Состав KuroKy представил свою организацию

Команда Куро KuroKy Салехи Тахасоми анонсировала киберспортивную организацию по Dota 2. Клуб назвали Nigma.
CyberSport.ru вчера в 23:12
Происшествия

На врача Псковской детской областной больницы напал неизвестный

Неизвестный напал на врача Псковской детской областной больницы, женщина госпитализирована, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД.
РИА Новости вчера в 08:02
Футбол

Мбаппе подпишет новый контракт с «ПСЖ» при одном условии

Мбаппе не подпишет новое соглашение, если в новый контракт не будет включён пункт, позволяющий ему вести переговоры о своём уходе с опредёленной даты.
Чемпионат вчера в 07:09
Происшествия

Мотивы самоубийства девушки-следователя в Сочи проверит МВД

Газета.Ru вчера в 12:51
Энергетика

Эксперт прокомментировал открытие газопровода «Сила Сибири»

Эксперт напомнил, что это первый газопровод, который идет из России в Китай.
Телеканал 360° вчера в 08:27
Происшествия

В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой дом

Четыре человека пострадали в результате аварии в Уфе: вахтовый автобус врезался в жилой пятиэтажный дом, сообщили ТАСС во вторник в ГУ МЧС по Башкирии.
ТАСС 00:09
Общество

На создание единого поставщика телеконтента потратят 50 млрд рублей

Создание единого поставщика телеконтента в интернете потребует дополнительных расходов в размере 50 млрд рублей.
АБН 01:21
Политика

В Кремле оценили слова источника о возможности встречи Путина и Трампа

Газета.Ru 00:52
Происшествия

Грудного младенца нашли в кустах в Подмосковье

В кустах в поселке Дружба городского округа Раменское нашли новорожденную девочку, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 05:01
Происшествия

Еще один экс-фигурант «московского дела» подал иск к Минфину

Бывший фигурант дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля Сергей Абаничев подал в Тверской суд столицы иск о реабилитации с требованием взыскать с Минфина РФ компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб. за необоснованное уголовное преследование и содержание под стражей, сообщил председатель ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павел Чиков.
Коммерсантъ 01:37
Происшествия

Дело историка Соколова передано в центральный аппарат СК

Вести.Ru вчера в 13:19
Политика

Совфед одобрил закон об иноагентах-физлицах

Совфед одобрил закон о распространении норм закона об иностранных агентах на физических лиц, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.
REGNUM вчера в 06:38
Политика

Главком ВСУ оценил возможность военной агрессии со стороны России

Начальник Генштаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу» оценил возможность осуществления открытой военной агрессии со стороны России.
РБК вчера в 13:05
Здоровье

В Мурманскую область пришли 20 новых машин скорой помощи

Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса доклад удовлетворил.
КП - Мурманск вчера в 10:10
Экономика

Стало известно, кто из россиян может забыть про пенсию

Ранее стало известно, что на пенсии более 40 тысяч рублей могут надеяться депутаты и судьи.
Радио Комсомольская правда 01:12
Космос

Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе

Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Naked Science 22 ноября в 19:02
Футбол

Булыкин: верю в «Локомотив» в матче с «Байером»

Советник генерального директора «Локомотива» Дмитрий Булыкин дал комментарий в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером».
Чемпионат вчера в 19:11
Происшествия

Десятки человек пострадали при землетрясении в Албании

Министр здравоохранения Албании Огерта Манастирлиу сообщила изданию Faktor.al, что в травматологические отделения больниц после землетрясения, произошедшего недалеко от Тираны, были доставлены порядка 50 человек.
РБК 01:33
Футбол

Бывший тренер «Краснодара» рассказал об отношении команды к Мамаеву

Бывший тренер футбольного клуба "Краснодар" Олег Фоменко рассказал об отношении команды к полузащитнику Павлу Мамаеву.
МК-Спорт вчера в 07:35
Происшествия

В центре Москвы дворники устроили массовую драку

Московский Комсомолец 24 ноября в 18:01
Экономика

LVMH договорилась о покупке Tiffany за $16,2 млрд

Коммерсантъ вчера в 03:46
Единоборства

Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Российская газета вчера в 22:40
Кино

Фильму «Дау» Хржановского отказали в прокате в России

Министерство культуры РФ не выдало прокатное удостоверение серийному кинофильму режиссёра Ильи Хржановского «Дау».
REGNUM вчера в 13:06
Политика

Папа Римский направил приветствие Путину

Папа Римский Франциск адресовал приветственную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину.
ТАСС вчера в 23:01
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо вчера в 10:29
Экономика

Федеральный бюджет впервые пополнится нестоличной субсидией

Регион направит в федеральный бюджет 3,4 миллиарда рублей в ближайшие три года.
Lenta.ru вчера в 18:58
Культура

Ольгу Бузову обвинили в краже статуэтки с музыкальной премии

Ведущая «Дома-2», певица Ольга Бузова оказалась в центре очередного скандала из-за кражи статуэтки на премии «Нового радио».
URA.Ru 24 ноября в 19:49
Общество

Проникшую в поместье Трампа китаянку осудили на восемь месяцев тюрьмы

Во Флориде 33-летнюю китаянку Чжан Юйцзин приговорили к восьми месяцам тюрьмы за проникновение на территорию поместья президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго.
Российская газета вчера в 19:01
Как работают Яндекс.Новости?
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