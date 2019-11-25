Финансы

REGNUMREGNUMРубль продолжит получать поддержку

В России продолжается налоговый период.
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Официальный курс доллара США вырос на 5 коп., евро снизился на 21 коп

Urbc.Ru05:17

Рубль продолжит получать поддержку

REGNUM01:54

Официальный курс доллара повысился на 5 копеек, евро подешевел на 21

Банки.ру05:13

Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 25 ноября повысился на 0.03%

АК&М02:16

Курсы валют на сегодня, 25 ноября 2019 года

СаратовБизнесКонсалтингвчера в 16:20
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Общество

На Украине избили чиновника за требование выключить песню Газманова

На заместителя мэра Славянска Андрея Рубана напали посетители ночного клуба из-за требования выключить песни Олега Газманова.
РИА Новости 11:11
Шоу-бизнес

От «фотошопа» поплыла: ноги Анастасии Волочковой удивили поклонников

Похудевшая до нельзя Волочкова по-прежнему продолжает уменьшать свои формы с помощью фотошоп.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:09
Энергетика

«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России

Российская сторона всегда говорила, что готова продолжить транспортировку газа в Европу через Украину в 2020 году, но "Газпром" намерен бронировать мощности по мере их необходимости и не хочет заключать многолетний контракт.
Газета.Ru 09:06
Общество

Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега

Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
ТАСС 03:23
Политика

Вице-губернатор Петербурга Совершаева вернется на работу в полпредство

Вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева переходит на работу в полномочное представительство президента по СЗФО, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.
РИА Новости 08:09
Политика

Зеленский заявил, что Россия отдаст «унитазы» с возвращенных кораблей

На переданных Россией Украине кораблях «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» действительно не хватает «некоторого оборудования», заявил в своем видеообращении сегодня, 25 ноября, президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM 11:47
Гаджеты

Xiaomi показала новую версию флагмана Redmi Note 8 Pro

Информация о новой версии Redmi Note 8 Pro появилась еще в начале текущего месяца.
OAnews вчера в 18:11
Шоу-бизнес

Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт

В Москве в одну из больниц с подозрением на инсульт доставлен 47-летний актер Дмитрий Ульянов.
Евразия Daily 05:35
Политика

МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту

По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
Газета.Ru 10:14
Армия и оружие

В США обеспокоены испытаниями российских ракет «Циркон» в Тихом океане

В США выразили беспокойство испытаниями Россией перспективных гиперзвуковых ракет "Циркон" и ракетных комплексов "Калибр" в Тихом океане, передает MilitaryWatch.
Газета.Ru вчера в 12:47
Общество

Назван преемник Лео Бокерии в центре хирургии им. Бакулева

Напомним, до сих пор директором центра являлся кардиохирург Лео Бокерия, который теперь занимает в этой медицинской организации должность почётного президента.
REGNUM 11:24
Общество

Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном

Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
REGNUM 09:24
Общество

Количество акций протеста в России в 2019 году стало рекордным

Эксперты Центра социально-трудовых прав в своём докладе «Как протестуют россияне» называют эту цифрой рекордом за последние годы, указывая в числе самых популярных причин для акций в третьем квартале увольнения врачей, экологическую ситуацию в Шиесе и выборы в Мосгордуму.
Бел.Ру 03:30
Общество

Отсидевший за изнасилование Шурыгиной стал правозащитником

Lenta.ru 09:59
Транспорт

Трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока

Будет ли продлена дорога до Владивостока, зависит от социально-экономического развития страны.
Inkazan 01:42
Авто

Новая Chevrolet Niva перестанет быть Chevrolet

Внедорожник Chevrolet Niva нового поколения, работы над которым почти завершены, перестанет быть Chevrolet и выйдет под другим брендом.
Автоновости дня вчера в 07:04
Происшествия

Сокровищницу «Зеленый свод» ограбили в Дрездене

В немецком Дрездене в ночь на 25 ноября злоумышленники взломали и ограбили знаменитую сокровищницу "Зеленый свод", где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро.
Газета.Ru 04:56
Фигурное катание

Российские фигуристы вернулись домой после этапа Гран-при в Японии

В понедельник, 25 ноября, в аэропорту Домодедово в Москве совершил посадку самолет из Японии с российскими фигуристами, которые представляли нашу страну на очередном этапе Гран-при.
ТК Звезда 11:09
Политика

МВФ и Украина достигли прогресса в обсуждении экономических реформ

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) и Киев достигли прогресса в обсуждении политики и реформ, которые могут лечь в основу новой кредитной программы.
Известия 11:57
Футбол

«Лечче» и «Кальяри» сыграли вничью в матче с тремя удалениями

Bookmaker-ratings.ru 11:04
Футбол

Милевский разрыдался после чемпионства «Динамо»

Газета.Ru вчера в 17:01
Спорт

ОКР может рассмотреть вопрос членства ВФЛА в организации

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что исполком организации может рассмотреть вопрос членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), если в федерации не заменят полностью весь руководящий состав, а также если нынешние руководители ВФЛА не покинут досрочно свои посты.
RT на русском 09:38
Шоу-бизнес

Сына Елены Яковлевой избили из-за татуировок на лице

Сыну актрисы Елены Яковлевой Денису Шальных долгое время писали угрозы в соцсетях, а позже избили из-за татуировок на лице.
Вечерняя Москва 11:20
Происшествия

Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

Вести.Ru вчера в 18:29
Общество

Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд рублей

Районный суд Нижнего Новгорода обратил в доход государства имущество обвиняемого во взятке бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей.
Известия 11:27
Авто

Новая Hyundai Sonata N-Line получит 2,5-литровый турбомотор

Как выяснилось, новая Hyundai Sonata N-Line получит 2,5-литровый турбомотор.
Tvoe-avto.com 04:07
Происшествия

Почти 30 детей отравились газом в школе в Нижегородской области

Известия 05:04
Авто

В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора

Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Коммерсантъ 02:23
Экономика

Средний банковский вклад россиян составил 200 тысяч рублей

Самые скромные вклады обнаружились в Дагестане, где люди в среднем делают вклад только на 22,1 тысячи рублей, Ингушетии (9,1 тысячи рублей), а также Чечне (8,5 тысячи рублей).
Российская газета вчера в 22:25
Общество

Саратовское село вошло в топ-10 с самым смешным названием

Село Лох в Саратовской области вошло в 10 населенных пунктов с самым смешным названием.
Регион 64 06:21
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