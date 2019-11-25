Финансы
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Общество
На Украине избили чиновника за требование выключить песню Газманова
На заместителя мэра Славянска Андрея Рубана напали посетители ночного клуба из-за требования выключить песни Олега Газманова.
Шоу-бизнес
От «фотошопа» поплыла: ноги Анастасии Волочковой удивили поклонников
Похудевшая до нельзя Волочкова по-прежнему продолжает уменьшать свои формы с помощью фотошоп.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
Российская сторона всегда говорила, что готова продолжить транспортировку газа в Европу через Украину в 2020 году, но "Газпром" намерен бронировать мощности по мере их необходимости и не хочет заключать многолетний контракт.
Общество
Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега
Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
Политика
Вице-губернатор Петербурга Совершаева вернется на работу в полпредство
Вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева переходит на работу в полномочное представительство президента по СЗФО, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.
Политика
Зеленский заявил, что Россия отдаст «унитазы» с возвращенных кораблей
На переданных Россией Украине кораблях «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» действительно не хватает «некоторого оборудования», заявил в своем видеообращении сегодня, 25 ноября, президент Украины Владимир Зеленский.
Гаджеты
Xiaomi показала новую версию флагмана Redmi Note 8 Pro
Информация о новой версии Redmi Note 8 Pro появилась еще в начале текущего месяца.
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт
В Москве в одну из больниц с подозрением на инсульт доставлен 47-летний актер Дмитрий Ульянов.
Политика
МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
Армия и оружие
В США обеспокоены испытаниями российских ракет «Циркон» в Тихом океане
В США выразили беспокойство испытаниями Россией перспективных гиперзвуковых ракет "Циркон" и ракетных комплексов "Калибр" в Тихом океане, передает MilitaryWatch.
Общество
Назван преемник Лео Бокерии в центре хирургии им. Бакулева
Напомним, до сих пор директором центра являлся кардиохирург Лео Бокерия, который теперь занимает в этой медицинской организации должность почётного президента.
Общество
Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном
Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
Общество
Количество акций протеста в России в 2019 году стало рекордным
Эксперты Центра социально-трудовых прав в своём докладе «Как протестуют россияне» называют эту цифрой рекордом за последние годы, указывая в числе самых популярных причин для акций в третьем квартале увольнения врачей, экологическую ситуацию в Шиесе и выборы в Мосгордуму.
Транспорт
Трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока
Будет ли продлена дорога до Владивостока, зависит от социально-экономического развития страны.
Авто
Новая Chevrolet Niva перестанет быть Chevrolet
Внедорожник Chevrolet Niva нового поколения, работы над которым почти завершены, перестанет быть Chevrolet и выйдет под другим брендом.
Происшествия
Сокровищницу «Зеленый свод» ограбили в Дрездене
В немецком Дрездене в ночь на 25 ноября злоумышленники взломали и ограбили знаменитую сокровищницу "Зеленый свод", где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро.
Фигурное катание
Российские фигуристы вернулись домой после этапа Гран-при в Японии
В понедельник, 25 ноября, в аэропорту Домодедово в Москве совершил посадку самолет из Японии с российскими фигуристами, которые представляли нашу страну на очередном этапе Гран-при.
Политика
МВФ и Украина достигли прогресса в обсуждении экономических реформ
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) и Киев достигли прогресса в обсуждении политики и реформ, которые могут лечь в основу новой кредитной программы.
Футбол
«Лечче» и «Кальяри» сыграли вничью в матче с тремя удалениями
Футбол
Милевский разрыдался после чемпионства «Динамо»
Спорт
ОКР может рассмотреть вопрос членства ВФЛА в организации
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что исполком организации может рассмотреть вопрос членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), если в федерации не заменят полностью весь руководящий состав, а также если нынешние руководители ВФЛА не покинут досрочно свои посты.
Шоу-бизнес
Сына Елены Яковлевой избили из-за татуировок на лице
Сыну актрисы Елены Яковлевой Денису Шальных долгое время писали угрозы в соцсетях, а позже избили из-за татуировок на лице.
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Общество
Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд рублей
Районный суд Нижнего Новгорода обратил в доход государства имущество обвиняемого во взятке бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей.
Авто
Новая Hyundai Sonata N-Line получит 2,5-литровый турбомотор
Как выяснилось, новая Hyundai Sonata N-Line получит 2,5-литровый турбомотор.
Авто
В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора
Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Экономика
Средний банковский вклад россиян составил 200 тысяч рублей
Самые скромные вклады обнаружились в Дагестане, где люди в среднем делают вклад только на 22,1 тысячи рублей, Ингушетии (9,1 тысячи рублей), а также Чечне (8,5 тысячи рублей).
Общество
Саратовское село вошло в топ-10 с самым смешным названием
Село Лох в Саратовской области вошло в 10 населенных пунктов с самым смешным названием.